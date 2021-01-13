Компания заключила соглашение с партнером «Мегафон ТВ», но не с самим сервисом.

Кинокомпания СТВ, которой принадлежат права на «Брат», «Груз 200», «Бумер», требует у «Мегафона» 93,7 млн рублей за незаконное размещение 69 своих фильмов, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск в Арбитражный суд Москвы кинокомпания подала 30 декабря, но пока его не рассмотрели. Факт подачи подтвердил совладелец кинокомпании СТВ Максим Уханов. В иске как третьи лица указаны компании «Медиа лаб дистрибушн», «Старт.ру» (видеосервис Start, в котором у «Мегафона» есть доля) и «Киноскоп».

У кинокомпании есть договор со Start, но это не значит, что сервис может передавать контент другим, отметил Уханов. В «Мегафоне» отказались комментировать ситуацию, а в Start заявили, что соблюдают условия договора. «Пользователь получает возможность доступа к контенту в том числе через интерфейсы партнеров в подписке Start, среди которых есть и "Мегафон"», – заявил представитель сервиса.

Видеосервисы часто продают контент своим партнерам, рассказал изданию гендиректор Megogo Виктор Чеканов. Чаще всего, пользователь получает доступ к контенту при помощи специального программного кода — фильмы не загружаются на сервера.

На сайте «Мегафон ТВ» есть пакет, который дает доступ пользователям к фильмам с платформы Start. По словам Чеканова, «Мегафон ТВ» дает возможность смотреть видео в офлайне — скачивать его. Это может значить, что часть контента «Мегафон ТВ» хранится на собственных серверах, отмечает он.