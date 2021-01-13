Право
Рая Хачатрян

Владелец фильмов «Брат» и «Груз 200» в суде потребовал 93,7 млн рублей от «Мегафона» за незаконный показ контента Статьи редакции

Компания заключила соглашение с партнером «Мегафон ТВ», но не с самим сервисом.

Кинокомпания СТВ, которой принадлежат права на «Брат», «Груз 200», «Бумер», требует у «Мегафона» 93,7 млн рублей за незаконное размещение 69 своих фильмов, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск в Арбитражный суд Москвы кинокомпания подала 30 декабря, но пока его не рассмотрели. Факт подачи подтвердил совладелец кинокомпании СТВ Максим Уханов. В иске как третьи лица указаны компании «Медиа лаб дистрибушн», «Старт.ру» (видеосервис Start, в котором у «Мегафона» есть доля) и «Киноскоп».

У кинокомпании есть договор со Start, но это не значит, что сервис может передавать контент другим, отметил Уханов. В «Мегафоне» отказались комментировать ситуацию, а в Start заявили, что соблюдают условия договора. «Пользователь получает возможность доступа к контенту в том числе через интерфейсы партнеров в подписке Start, среди которых есть и "Мегафон"», – заявил представитель сервиса.

Видеосервисы часто продают контент своим партнерам, рассказал изданию гендиректор Megogo Виктор Чеканов. Чаще всего, пользователь получает доступ к контенту при помощи специального программного кода — фильмы не загружаются на сервера.

На сайте «Мегафон ТВ» есть пакет, который дает доступ пользователям к фильмам с платформы Start. По словам Чеканова, «Мегафон ТВ» дает возможность смотреть видео в офлайне — скачивать его. Это может значить, что часть контента «Мегафон ТВ» хранится на собственных серверах, отмечает он.

#новость #мегафон #start #кинотеатры

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19 комментариев
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Anastasia Light

29

«Ну Татарин! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке.»

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Глеб Щавлев

Anastasia
4

Ну...как говорится "бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе".

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Anastasia Light

Глеб
1

То-то оно так! 😉

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Ilya Brin

5
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Денис Файзулин

Ilya
9

а в авторских правах

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Вася Пражкин

Денис
0

Если быть точнее - то сила в хороших юристах )

Ответить

Денис Файзулин

Вася
0

тьфу на тебя

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Вася Пражкин

Денис
0

Денис, а у тебя есть деньги на хорошего юриста? А то ведь за каждый "тьфу" можно отсудить миллионы ).

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Денис Файзулин

Вася
0

у меня яхта есть

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Вася Пражкин

Денис
0

В ванне запускаешь?

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Kim Nadezhda

Ilya
2

" ...а в правде, за кем правда, тот и сильнее." )))) 

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Vitold Sedyshev

Kim
1

Главное теперь что бы стла была на стороне правды, а то обычно правду доказывают какте-то слабые люди и почему-то всегда должны доказывать ее ту самую правду. Куда проще всех запиздеть как в фильме Брат и тогда кто запиздел тот и прав.

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Макс Попов

7

Так их. Они мне тоже 3000 должны

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Евгений Зимненко

0

Мне вот интересно, а актерам из этих фильмов (если в договоре такой пункт был) отчисления идут за показ фильмов на различных платформах?

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Алексей Юрганов

Евгений
7

вы сами, мне кажется, себе и ответили.

если в договоре такой пункт был

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Евгений Зимненко

Алексей
0

Ну, скандал скандал с Михалковым и его жадным до денег детищем ни о чём таком не говорит. По идее, выплачивать должны, но практика показывает, что нифига не выплачивают.

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Marat Nigametzianov

Евгений
0

Обычно отчуждается исполнение.

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Эдуард Гладышев

0

СТВ придерживаются необычной тактики, и продают права на показ всяким мегафонам и при держат все фильмы в открытом доступе на Ютуб.

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true iBegginer

Эдуард
0

ютуб может тарифицироваться, а свой сервис тв\фильмов бесплатный

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