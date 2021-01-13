Владелец фильмов «Брат» и «Груз 200» в суде потребовал 93,7 млн рублей от «Мегафона» за незаконный показ контента Статьи редакции
Компания заключила соглашение с партнером «Мегафон ТВ», но не с самим сервисом.
Кинокомпания СТВ, которой принадлежат права на «Брат», «Груз 200», «Бумер», требует у «Мегафона» 93,7 млн рублей за незаконное размещение 69 своих фильмов, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Иск в Арбитражный суд Москвы кинокомпания подала 30 декабря, но пока его не рассмотрели. Факт подачи подтвердил совладелец кинокомпании СТВ Максим Уханов. В иске как третьи лица указаны компании «Медиа лаб дистрибушн», «Старт.ру» (видеосервис Start, в котором у «Мегафона» есть доля) и «Киноскоп».
У кинокомпании есть договор со Start, но это не значит, что сервис может передавать контент другим, отметил Уханов. В «Мегафоне» отказались комментировать ситуацию, а в Start заявили, что соблюдают условия договора. «Пользователь получает возможность доступа к контенту в том числе через интерфейсы партнеров в подписке Start, среди которых есть и "Мегафон"», – заявил представитель сервиса.
Видеосервисы часто продают контент своим партнерам, рассказал изданию гендиректор Megogo Виктор Чеканов. Чаще всего, пользователь получает доступ к контенту при помощи специального программного кода — фильмы не загружаются на сервера.
На сайте «Мегафон ТВ» есть пакет, который дает доступ пользователям к фильмам с платформы Start. По словам Чеканова, «Мегафон ТВ» дает возможность смотреть видео в офлайне — скачивать его. Это может значить, что часть контента «Мегафон ТВ» хранится на собственных серверах, отмечает он.
«Ну Татарин! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке.»
Ну...как говорится "бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе".
а в авторских правах
Если быть точнее - то сила в хороших юристах )
тьфу на тебя
Денис, а у тебя есть деньги на хорошего юриста? А то ведь за каждый "тьфу" можно отсудить миллионы ).
" ...а в правде, за кем правда, тот и сильнее." ))))
Главное теперь что бы стла была на стороне правды, а то обычно правду доказывают какте-то слабые люди и почему-то всегда должны доказывать ее ту самую правду. Куда проще всех запиздеть как в фильме Брат и тогда кто запиздел тот и прав.
Мне вот интересно, а актерам из этих фильмов (если в договоре такой пункт был) отчисления идут за показ фильмов на различных платформах?
вы сами, мне кажется, себе и ответили.
если в договоре такой пункт был
Ну, скандал скандал с Михалковым и его жадным до денег детищем ни о чём таком не говорит. По идее, выплачивать должны, но практика показывает, что нифига не выплачивают.
СТВ придерживаются необычной тактики, и продают права на показ всяким мегафонам и при держат все фильмы в открытом доступе на Ютуб.
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