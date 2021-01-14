Система поможет при аналитике самых частых нарушений и улучшении работы контролирующих органов.

Правительство запустит систему досудебного обжалования решений контролирующих органов в июле 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление от 30 декабря. Она станет частью ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации КНД».

По закону о госконтроле, у бизнеса есть возможность досудебного обжалования решений контролирующих органов. С августа 2020 году платформу запустили в пилотном режиме для жалоб на МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. К июля 2021 года к системе присоединятся еще 16 ведомств, пишет издание.

Если представители бизнес будут не согласны с решениями контролирующих органов, они смогут направлять жалобы на них через сайт госуслуг. В Минэкономики ожидают, что с помощью системы можно получить аналитику самых частых нарушений, а также быстрее принимать решения, которые улучшат работу контролеров.

Вместе с запуском новой системы правительство совместно с Генпрокуратурой планирует консолидировать всю информацию о проверках — начале, окончании, результатах и причинах. Это поможет видеть причинно-следственные связи при их назначении, отмечает «Коммерсантъ».