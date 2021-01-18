Юрфирма Hagens Berman обвинила Amazon в сговоре с издательствами США для повышения цен на электронные книги Статьи редакции
Цены выросли из-за договорённости издательств не продавать книги на собственных сайтах дороже, чем на Amazon.
Юридическая фирма Hagens Berman подала коллективный иск против Amazon, обвинив ритейлера в сговоре с пятью крупнейшими издателями США для искусственного завышения цен на электронные книги.
Согласно иску, Amazon в 2015 году вступила в сговор с издательствами Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan и Simon & Schuster — на их долю приходится 80% книг, которые продают в США.
Amazon берёт с книжных издательств высокую комиссию, из-за чего растёт цена электронных книг, утверждает Hagens Berman в иске. Кроме того, издатели договорились не продавать книги на собственных сайтах и платформах дешевле, чем на Amazon.
Это привело к росту цен на электронные книги и за пределами онлайн-платформы Amazon, пишут «Ведомости». В 2014 году только 5% электронных книг стоили $15 и дороже, а средняя цена составляла $12. В 2020 году $15 и дороже стоили уже 55% книг.
По данным ресурса PublishDrive, в 2018 году доля Amazon в продажах электронных книг на английском языке в англоязычных странах доходила до 89%. В 2020 году объем мирового рынка электронных книг, по данным PR Newswire, оценивался в $16,1 млрд, сообщает издание.
В 2011 году Hagens Berman подавала аналогичный иск против Apple — компанию обвиняли в сговоре с издательствами, который привёл к росту цен на книги. Apple признали виновной, ей пришлось выплатить $450 млн штрафа, при этом компания отрицала сговор.
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