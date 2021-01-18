Ли Чжэ Ёна приговорили к пяти годам тюрьмы в 2017 году, но затем отпустили после года заключения.

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Суд Южной Кореи приговорил вице-президента Samsung Electronics и руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна к тюремному заключению на 2,5 года по обвинению во взяточничестве, сообщает Reuters.

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Ли Чжэ Ён вернётся в тюрьму, но в назначенный срок будет засчитан тот год, что он уже провёл в заключении.

Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Ли Чж Ёна перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

В августе 2017 года Ли Чжэ Ёна признали виновным в деле о взяточничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы, но после года тюремного срока его отпустили на свободу.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы суд отложил вступление приговора в силу на четыре года и сократил срок тюремного заключения вдвое: с пяти до двух с половиной лет.