Право
Евгения Евсеева

Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы по делу о взяточничестве Статьи редакции

Ли Чжэ Ёна приговорили к пяти годам тюрьмы в 2017 году, но затем отпустили после года заключения.

11 11 комментариев
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Суд Южной Кореи приговорил вице-президента Samsung Electronics и руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна к тюремному заключению на 2,5 года по обвинению во взяточничестве, сообщает Reuters.

Ли Чжэ Ён вернётся в тюрьму, но в назначенный срок будет засчитан тот год, что он уже провёл в заключении.

Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Ли Чж Ёна перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

В августе 2017 года Ли Чжэ Ёна признали виновным в деле о взяточничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы, но после года тюремного срока его отпустили на свободу.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы суд отложил вступление приговора в силу на четыре года и сократил срок тюремного заключения вдвое: с пяти до двух с половиной лет.

Ли Чжэ Ёну разрешили вернуться на работу, в том числе на руководящие должности, но запретили покидать пределы Южной Кореи без одобрения суда. В 2019 году дело отправили на пересмотр.

#новость #samsung

11 11 комментариев
2
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11 комментариев
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Maxim Petrov

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Через 2,5 года не все так хорошо как хотелось бы

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Александр Курбатов

0

Эх, в россии бы так. Почти все правительство бы сидело.

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Очевидный блик

Александр
2

Убери «почти» и я поставлю лайк.

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Roman Moskovskiy

0

Штош

Ответить

Roman Moskovskiy

Roman
0

Выйдет – получит достойную пенсию от друзей?

Ответить

Алина Фомина

Roman
0

Возможно

Ответить

Миша Магадан

0

т.е. он сам решил перевести много баксов какой-то подруге и никто в самсунге не хватился этих денег?

Ответить

Андрей Изман

Миша
0

если это взятка, то и выгода для Samsung имеется, поэтому можно в расходники записать 

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Сергей Сергеев

Миша
0

Если тут есть менеджеры по продажам или работы с партнерами, думаю они подскажут в какую категорию входят подобные расходы :)

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Dimakey Lekko

0

Было бы здорово пустить эту новость сразу после новости о том, что самсунги теперь будут без зарядок

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Всвиторе

Dimakey
0

Намёк на то, что в компании исчезла единственная вилка? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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