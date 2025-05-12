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Евгения Евсеева
Право

Банки предложили разделить с операторами связи ответственность за кражу денег мошенниками — «Ъ»

Если банк предупредили о подозрительном номере, но он перевёл деньги, — возвращать их будет он. А если не получил такую информацию — возместить средства обязан оператор.

  • Банковское сообщество вместе с Национальным советом финансового рынка (НСФР) направило в Минцифры письмо с предложениями по совершенствованию взаимодействия с операторами связи в рамках борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством. Об этом пишет «Коммерсантъ».
  • По мнению банков, операторы должны выявлять телефонные звонки и сообщения от мошенников и направлять информацию кредитным организациям. Критерии определения таких вызовов и сообщений установит правительство.
  • При этом, если банк перевел деньги на подозрительный номер, который ему передал оператор, ответственность за возврат денег клиенту будет нести банк. Если же оператор не уведомил о мошеннической активности и не заблокировал номер, возвращать деньги должен оператор.
  • На первом этапе такая система должна начать работать между крупнейшими операторами связи (МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2) и системно значимыми кредитными организациями. После оценки эффективности и затрат, её масштабируют и встроят в создаваемую Минцифры государственную платформу для борьбы с кибермошенничеством.
  • Операторы поддерживают идею обмена информацией, но не готовы делить с банками финансовую ответственность.

#новости #мошенники

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