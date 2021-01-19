Верификация действительно усложнит регистрацию фейковых ресурсов, а также будет мешать телефонным мошенникам, заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд добавил, что верификация нужна и при регистрации доменов, которые выглядят как сайты брендов или госорганизаций.

Виджет для маркировки и другие подобные инструменты уже есть — их разработали энтузиасты и компании, отмечает Дрозд. Однако, по его мнению, это может привести к тому, что организации будут жаловаться на своих конкурентов, поэтому необходимо оценивать обоснованность жалоб на фишинг.