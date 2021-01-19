Право
Рая Хачатрян

Депутат Госдумы предложил пометить подозрительные сайты в браузере для борьбы с фишингом Статьи редакции

В таких сайтах может появится кнопка для жалоб.

  • В Госдуме решили выработать с Роскомнадзором новые меры для борьбы с мошенническими сайтами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.
  • В своем Telegram-канале он написал, что одним из методов регулирования может стать специальная маркировка таких сайтов в браузере и появление виджета, который позволил бы пользователям жаловаться на подозрительные ресурсы.
  • Горелкин предложил ввести классификатор сайтов на основе ИИ, который бы предупреждал пользователей о возможном фишинге, а также обязательно модерировать контент на сервисах бесплатного хостинга и провести верификацию для пользователей виртуальных номеров телефонов.

  • Верификация действительно усложнит регистрацию фейковых ресурсов, а также будет мешать телефонным мошенникам, заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд добавил, что верификация нужна и при регистрации доменов, которые выглядят как сайты брендов или госорганизаций.

  • Виджет для маркировки и другие подобные инструменты уже есть — их разработали энтузиасты и компании, отмечает Дрозд. Однако, по его мнению, это может привести к тому, что организации будут жаловаться на своих конкурентов, поэтому необходимо оценивать обоснованность жалоб на фишинг.

  • По данным Генпрокуратуры, за время самоизоляции в России с апреля по июнь число уголовных дел по статье «Мошенничество» выросло на треть за счет дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Их число в первом полугодии 2020 года выросло на 76%, изучил РБК.

#новость #мошенничество

622 просмотров
10 10 комментариев
–1
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10 комментариев
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Дмитрий Теплов

6

Предлагаю внести в этот список сайт РКН

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Сергей Королевский

5

Следующий шаг?

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Артур

Сергей
–6

При чем тут шерифы на Диком Западе?

Ответить

Alex Lex

Артур
1

Запад не такой уж и дикий. Фтои года так 1938

Ответить

Игорь Дрозд

3
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Sergey L.

3

Мне просто интересно, как появляются мысли о таких законах? Депутата на сайте обманули и он сразу: «о! Будет новый закон про галочки и виджеты». А ничего, что давно сами браузеры предупреждают о подобных сайтах, а у самых осторожных специальные плагины стоят типа эдгуарда и подобных... я уж молчу про антивирусы с такими встроенными функциями для самых озабоченных ))

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Алексей

1
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Данила Филатов

1

Расскажите им про SSL

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xxx xxx

0

А блокировать как раньше рука уже устала? Или виджет это для тех кто научился обходить блокировки, но окажется таким дебилом, что его поставит?

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Anton Sharonov

0

ГосДура демонстрирует полнейшую оторванность от реальности. Впрочем, ничего нового.

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