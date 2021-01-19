Депутат Госдумы предложил пометить подозрительные сайты в браузере для борьбы с фишингом Статьи редакции
В таких сайтах может появится кнопка для жалоб.
- В Госдуме решили выработать с Роскомнадзором новые меры для борьбы с мошенническими сайтами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.
- В своем Telegram-канале он написал, что одним из методов регулирования может стать специальная маркировка таких сайтов в браузере и появление виджета, который позволил бы пользователям жаловаться на подозрительные ресурсы.
- Горелкин предложил ввести классификатор сайтов на основе ИИ, который бы предупреждал пользователей о возможном фишинге, а также обязательно модерировать контент на сервисах бесплатного хостинга и провести верификацию для пользователей виртуальных номеров телефонов.
Верификация действительно усложнит регистрацию фейковых ресурсов, а также будет мешать телефонным мошенникам, заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд добавил, что верификация нужна и при регистрации доменов, которые выглядят как сайты брендов или госорганизаций.
Виджет для маркировки и другие подобные инструменты уже есть — их разработали энтузиасты и компании, отмечает Дрозд. Однако, по его мнению, это может привести к тому, что организации будут жаловаться на своих конкурентов, поэтому необходимо оценивать обоснованность жалоб на фишинг.
- По данным Генпрокуратуры, за время самоизоляции в России с апреля по июнь число уголовных дел по статье «Мошенничество» выросло на треть за счет дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Их число в первом полугодии 2020 года выросло на 76%, изучил РБК.
Следующий шаг?
Мне просто интересно, как появляются мысли о таких законах? Депутата на сайте обманули и он сразу: «о! Будет новый закон про галочки и виджеты». А ничего, что давно сами браузеры предупреждают о подобных сайтах, а у самых осторожных специальные плагины стоят типа эдгуарда и подобных... я уж молчу про антивирусы с такими встроенными функциями для самых озабоченных ))
А блокировать как раньше рука уже устала? Или виджет это для тех кто научился обходить блокировки, но окажется таким дебилом, что его поставит?
ГосДура демонстрирует полнейшую оторванность от реальности. Впрочем, ничего нового.
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