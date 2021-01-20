Дело может определить, будут ли рекламные онлайн-площадки нести ответственность за содержание объявлений, считают эксперты.

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«Яндекс» просит оспорить постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 15 декабря 2020 года о штрафе в 350 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе», обнаружил «Коммерсантъ». Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Яндекса» 24 февраля.

Согласно постановлению, штраф вынесен за распространение в «Яндекс.Директ» контекстной рекламы, в которой предлагалось купить билеты в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге на сайте teatrvfk.com.

По данным ФАС, в рекламе в нарушение закона не были указаны сведения о продавце билетов: наименование, место нахождения и ОГРН. Сайт продавца недоступен, адрес официального сайта Театра имени В. Ф. Комиссаржевской— teatrvfk.ru.

В службе пояснили, что ФАС обнаружила нарушение, решение его оспорить — законное право «Яндекса».

Руководитель направления юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле пояснил «Коммерсанту», что нарушения закона в контекстной рекламе связаны с тем, что указание всех сведений о продавце делает рекламу громоздкой.

Руководитель группы антимонопольной практики Kulik & Partners Law.Economics Анна Большакова отметила, что подход ФАС к определению ответственного за распространение ненадлежащей рекламы не всегда одинаковый.

Например, в 2019 году в похожем деле «Яндекс.Директ» не признали распространителем объявлений, сославшись на технический характер сервиса.

По словам Большаковой, «Яндекс» всё чаще привлекают к ответственности за содержание контекстной рекламы, но ситуация, когда компания не согласилась со штрафом и обратилась в суд, одна из немногих. Дело может стать прецедентом и определить, будут ли рекламные площадки нести ответственность за содержание объявлений.