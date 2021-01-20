Право
Евгения Евсеева

«Яндекс» оспорит в суде штраф ФАС на 350 тысяч рублей из-за контекстной рекламы Статьи редакции

Дело может определить, будут ли рекламные онлайн-площадки нести ответственность за содержание объявлений, считают эксперты.

13 13 комментариев
1274 просмотров

«Яндекс» просит оспорить постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 15 декабря 2020 года о штрафе в 350 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе», обнаружил «Коммерсантъ». Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Яндекса» 24 февраля.

Согласно постановлению, штраф вынесен за распространение в «Яндекс.Директ» контекстной рекламы, в которой предлагалось купить билеты в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге на сайте teatrvfk.com.

По данным ФАС, в рекламе в нарушение закона не были указаны сведения о продавце билетов: наименование, место нахождения и ОГРН. Сайт продавца недоступен, адрес официального сайта Театра имени В. Ф. Комиссаржевской— teatrvfk.ru.

В службе пояснили, что ФАС обнаружила нарушение, решение его оспорить — законное право «Яндекса».

Руководитель направления юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле пояснил «Коммерсанту», что нарушения закона в контекстной рекламе связаны с тем, что указание всех сведений о продавце делает рекламу громоздкой.

Руководитель группы антимонопольной практики Kulik & Partners Law.Economics Анна Большакова отметила, что подход ФАС к определению ответственного за распространение ненадлежащей рекламы не всегда одинаковый.

Например, в 2019 году в похожем деле «Яндекс.Директ» не признали распространителем объявлений, сославшись на технический характер сервиса.

По словам Большаковой, «Яндекс» всё чаще привлекают к ответственности за содержание контекстной рекламы, но ситуация, когда компания не согласилась со штрафом и обратилась в суд, одна из немногих. Дело может стать прецедентом и определить, будут ли рекламные площадки нести ответственность за содержание объявлений.

По прогнозу эксперта, «Яндекс», Mail.ru Group и Google будут часто штрафовать, если ответственными за полноту сведений в объявлениях суды станут признавать системы контекстной рекламы.

#новость #яндекс #фас

13 13 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u0444\u0430\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 198616, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Jan 2021 09:51:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Пупкмн

8

жесть, а модерировать они типа не должны рекламу? 

Ответить

Andrey Trifonov

Ваня
9

Я думаю ответ у них такой же как и для такси, доставки и тд: мы просто агрегатор и предоставляем информационные услуги

Ответить

Ахундов Эмиль

Ваня
1

Да даже обязательным полем просто можно это все сделать.

Ответить

Артур Мкртчян

5

Модератор Яндекса вышел из чата

Ответить

Бытовой парфюмер

4

 может стать прецедентом

На который всем потом будет похуй - 'право' - то не прецедентное. Кавычки поставлены намеренно 

Ответить

alex twit

Бытовой
3

У нас оно трансцендентное, нахуй

Ответить

ave ego

4

А то что откровенные лохотроны в их рекламе они тоже не в курсе? С них скоро спросят. И кстати вообще http сайты уже пора прекратить принимать в рекламу, их посещение не безопасно. 

Ответить

Миша Магадан

ave
0

зачем вы смотрите эту рекламу?

Ответить

KSA

ave
0

Топящих за запрет http нужно в дурку сажать как пособников гугла

Ответить

Максим Пряник

2

Они лишь посредники вы чё, мопед не их, ни в рекламе, ни в таксе, ни в еде

Ответить

Тимур Дютин

0

"Как обанкротить Яндекс. 1000 и 1 способ". cкачать pdf

Ответить

Gavroche

0

С каждой такой новостью мне всё менее симпатичен Яндекс. Это уже не та компания Воложа и Сегаловича, о которой я прочитал в Яндекс.Книге в 2014-м. Это всё более зашкварная конторка с мутными трюками. Спасибо, но такой Яндекс нам не нужен.

Ответить

Denis Raguzov

0

Какая разница, указан ли ОГРН в рекламе или нет, если в итоге рекламируемый сайт был левый мошеннический ? Ну указали бы мошенники ОГРН, что-то бы изменилось ?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Апельсиновый Data Mining
Orange позволяет сразу «из коробки» приобщиться к увлекательному миру анализа данных даже тем, кто раньше не решался эт…
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
hh.ru и ВШЭ запускают программу обучения по цифровой трансформации системы кадрового администрирования
Программа будет реализовываться в 2021 году на базе ВШЮА НИУ ВШЭ профессорско-преподавательским составом НИУ ВШЭ, практ…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Что будет, если вести бизнес без ИП

Показать еще

Лучшие комментарии
Ol Ka
за день
Ох, сколько воспоминаний...
Российская мебельная компания представила кабины для Zoom-звонков — они стоят от 350 тысяч рублей
Akshan
за неделю
Тинькофф, а почему в чате при переписке никто не извинился перед клиентом за «некорректную консультацию»? Если у вас какой-то сотрудник (который, видимо, раньше отвечал за речь бота Олега) напился и требует cvc от…
Сотрудник «Тинькофф банка» оскорбил матом, банк ничего не предпринял

Комментарии

Igor Shkarin

«Билайн»: новый тарифный план…

Nik N

Я получила больше 60 писем от…

Илья Шишкунов

5 вариантов организации…

Никита Вишняков

5 вариантов организации…

Dmitry Mezenin

5 вариантов организации…

Sergey Belikov

The Bell: нелегальные…

Я не скажу свое…

Джек Ма впервые выступил…

Denis Raguzov

«Яндекс» оспорит в суде штраф…

Никита Вишняков

5 вариантов организации…

alex

Баг позволяет завалить Windows…

Roman BL

Как мы заказали кофе у братьев…

Юлия

«Если видите в магазине…

Alex D

5 вариантов организации…

Текстодром

5 вариантов организации…

Владислав Егоров

Как мы заказали кофе у братьев…

Graph Visual…

5 слов, которые появились в…

Никита Вишняков

5 вариантов организации…

Name

Как же съехать с "Новорежского…

Я не скажу свое…

The Bell: нелегальные…

Alex D

5 вариантов организации…
null