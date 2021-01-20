«Яндекс» оспорит в суде штраф ФАС на 350 тысяч рублей из-за контекстной рекламы Статьи редакции
Дело может определить, будут ли рекламные онлайн-площадки нести ответственность за содержание объявлений, считают эксперты.
«Яндекс» просит оспорить постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 15 декабря 2020 года о штрафе в 350 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе», обнаружил «Коммерсантъ». Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Яндекса» 24 февраля.
Согласно постановлению, штраф вынесен за распространение в «Яндекс.Директ» контекстной рекламы, в которой предлагалось купить билеты в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге на сайте teatrvfk.com.
По данным ФАС, в рекламе в нарушение закона не были указаны сведения о продавце билетов: наименование, место нахождения и ОГРН. Сайт продавца недоступен, адрес официального сайта Театра имени В. Ф. Комиссаржевской— teatrvfk.ru.
В службе пояснили, что ФАС обнаружила нарушение, решение его оспорить — законное право «Яндекса».
Руководитель направления юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле пояснил «Коммерсанту», что нарушения закона в контекстной рекламе связаны с тем, что указание всех сведений о продавце делает рекламу громоздкой.
Руководитель группы антимонопольной практики Kulik & Partners Law.Economics Анна Большакова отметила, что подход ФАС к определению ответственного за распространение ненадлежащей рекламы не всегда одинаковый.
Например, в 2019 году в похожем деле «Яндекс.Директ» не признали распространителем объявлений, сославшись на технический характер сервиса.
По словам Большаковой, «Яндекс» всё чаще привлекают к ответственности за содержание контекстной рекламы, но ситуация, когда компания не согласилась со штрафом и обратилась в суд, одна из немногих. Дело может стать прецедентом и определить, будут ли рекламные площадки нести ответственность за содержание объявлений.
По прогнозу эксперта, «Яндекс», Mail.ru Group и Google будут часто штрафовать, если ответственными за полноту сведений в объявлениях суды станут признавать системы контекстной рекламы.
жесть, а модерировать они типа не должны рекламу?
Я думаю ответ у них такой же как и для такси, доставки и тд: мы просто агрегатор и предоставляем информационные услуги
А то что откровенные лохотроны в их рекламе они тоже не в курсе? С них скоро спросят. И кстати вообще http сайты уже пора прекратить принимать в рекламу, их посещение не безопасно.
С каждой такой новостью мне всё менее симпатичен Яндекс. Это уже не та компания Воложа и Сегаловича, о которой я прочитал в Яндекс.Книге в 2014-м. Это всё более зашкварная конторка с мутными трюками. Спасибо, но такой Яндекс нам не нужен.
Какая разница, указан ли ОГРН в рекламе или нет, если в итоге рекламируемый сайт был левый мошеннический ? Ну указали бы мошенники ОГРН, что-то бы изменилось ?
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