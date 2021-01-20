Вячеслав Симоненко добивался выплаты $4,5 млн, а акционеры не хотели платить, заподозрив бывшего топ-менеджера в хищениях, пишет «Ъ».

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Поводом для покушения на бывшего гендиректора одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion Вячеслава Симоненко мог стать его конфликт с совладельцами компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Симоненко.

В 2013 году Симоненко покинул пост гендиректора Merlion, став руководителем нового подразделения — Merlion Project (позже переименовано в Tegrus). Несмотря на рост финансовых показателей в 2015 году учредители Merlion сказали, что «надо расходиться», передаёт слова Симоненко «Ъ».

Для этого стороны пришли к заключению, что Симоненко должен продать свою долю в Tegrus другим акционерам, но потерпевшего не устроило то, как это было сделано.

«За мою 17-летнюю карьеру в компании было накоплено около $5 млн, которые я хранил на счетах Merlion. Поэтому я хотел, чтобы мне вернули мои деньги и активы на эту сумму. Совладельцы Merlion сначала не спорили, обещая всё вернуть. Но после того как я получил $500 тысяч и нотариально оформил акции ООО "Тегрус" ценой $2 млн на их человека, выплаты прекратились», — утверждает Симоненко.

По его словам, в результате он недополучил как минимум $4,5 млн. После попытки разговора, соучредили заявили, что Симоненко сам похитил у Merlion крупные суммы. «Позже я узнал, что они получили от топ-менеджера компании Бориса Левина выписки с каких-то зарубежных счетов, которые якобы принадлежали мне», — добавил он.

Видимо, объяснения не устроили соучредителей, что и привело к дальнейшему конфликту, пишет «Коммерсантъ».

Как развивалось дело

По словам Симоненко, нападение на его дом под Красногорском произошло в 2015 году: ночью в него бросили две бутылки с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить и обошлось без жертв, добавляет издание.

После этого Симоненко написал заявление в полицию, СКР и прокуратуру Красногорска. Однако, по его словам, уголовное дело возбуждать не стали, а его материалы были утеряны. В 2019 году он снова подал заявление о поджоге и покушении в красногорский отдел СКР. Там его приняли и начали проверку, но она закончилась новым нападением на Симоненко в подмосковном Одинцово, пишет «Ъ».

Симоненко добавляет, что в деле есть свидетельские показания «должностных лиц» СКР и прокуратуры, которые подтверждают факт давления на следствие.

После обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину, в феврале 2020 года наконец было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и умышленной порчи имущества, указывает «Ъ».

В ноябре Хорошевский райсуд Москвы продлил сроки ареста трех совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также Бориса Левина — до февраля 2021 года. По версии следствия, последний был организатором нападений, пишет «Ъ».

По словам Симоненко, в начале января представитель обвиняемых предложил ему $10 млн за изменение показаний и «лояльность по делу», а после отказа предложил подумать о семье.

Адвокаты совладельцев Merlion общую позицию пока не выработали, а их подзащитные отрицают свою причастность к нападениям. Однако они подтверждают, что конфликт с бывшим топ-менеджером связан с выплатой денег за уход из компании, пишет газета.