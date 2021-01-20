Трамп помиловал осуждённого за кражу данных о беспилотных технологиях Google Энтони Левандовски Статьи редакции
Левандовски посадили на 18 месяцев в августе 2020 года и обязали выплатить Google $179 млн.
Президент США Дональд Трамп помиловал Энтони Левандовски, приговоренного к тюремному заключению за кражу коммерческих секретов из Google, пишет CNBC.
Левандовски стал одним из списка помилованных Трампом осуждённых. Помилование поддержали миллиардер Питер Тиль и основатель Oculus Палмер Лаки.
После освобождения Левандовски поблагодарил президента на своей странице в Twitter.
В августе 2020 Левандовски приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу коммерческих секретов. Минюст США возбудил уголовное дело в отношении Левандовски в августе 2019 года. По версии обвинения, перед увольнением из Google он скопировал данные о беспилотных технологиях, над которыми работала компания.
После ухода из Google инженер основал стартап Otto, который затем купила Uber. В начале 2017 года Waymo, подразделение беспилотных автомобилей Google, обвинило Uber в краже технологий.
Uber отрицала обвинения, а в 2018 году компании урегулировали спор. Левандовски приговорили к штрафу в размере $179 млн, из-за которого в марте 2020 года он подал иск о банкротстве.
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А что, Трамп обратно президент?
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