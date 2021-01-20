Левандовски посадили на 18 месяцев в августе 2020 года и обязали выплатить Google $179 млн.

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Президент США Дональд Трамп помиловал Энтони Левандовски, приговоренного к тюремному заключению за кражу коммерческих секретов из Google, пишет CNBC.

Левандовски стал одним из списка помилованных Трампом осуждённых. Помилование поддержали миллиардер Питер Тиль и основатель Oculus Палмер Лаки.

После освобождения Левандовски поблагодарил президента на своей странице в Twitter.

Anthony Levandowski @antlevandowski My family and I are grateful for the opportunity to move forward, and thankful to the President and others who supported and advocated on my behalf. Моя семья и я признательны за возможность двигаться вперёд и благодарим президента и тех, кто поддерживал и защищал меня.

В августе 2020 Левандовски приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу коммерческих секретов. Минюст США возбудил уголовное дело в отношении Левандовски в августе 2019 года. По версии обвинения, перед увольнением из Google он скопировал данные о беспилотных технологиях, над которыми работала компания.

После ухода из Google инженер основал стартап Otto, который затем купила Uber. В начале 2017 года Waymo, подразделение беспилотных автомобилей Google, обвинило Uber в краже технологий.