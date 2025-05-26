Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Маркетплейсы
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Право

Суд отклонил иск художницы к ЦБ о монетах «Ёжик в тумане»

Регулятор выпустил их в 2024 году.

  • Мещанский районный суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к ЦБ о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ёжик в тумане». Об этом пишет ТАСС. Сторона истца намерена обжаловать решение.

  • В 2024 году ЦБ выпустил три вида памятных монет «Ёжик в тумане»: серебряную номиналом 3 рубля, а также из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, обе номиналом 25 рублей.

  • Ярбусова подала иск в январе 2025 года. Она считает, что регулятор использовал результаты её интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства.
  • Художница требовала изъять монеты из обращения и выплатить компенсацию в 5 млн рублей за нарушение прав. Также она просила присудить ей по 100 тысяч рублей «за использование результата интеллектуальной деятельности с изменённой без разрешения автора информацией об авторском праве».
  • В «Союзмультфильме» говорили, что студия имеет право использовать персонажа «Ёжика в тумане» «для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования» согласно полученной в 1975 году лицензии. Сам ЦБ при выпуске памятных монет заключил договор с «Союзмультфильмом».
Источник: ЦБ
Источник: ЦБ

#новости

25
3
49 комментариев