Суд отклонил иск художницы к ЦБ о монетах «Ёжик в тумане»

Регулятор выпустил их в 2024 году.Мещанский районный суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к ЦБ о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ёжик в тумане». Об этом пишет ТАСС. Сторона истца намерена обжаловать решение.В 2024 году ЦБ выпустил три вида памятных монет «Ёжик в тумане»: серебряную номиналом 3 рубля, а также из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, обе номиналом 25 рублей.Ярбусова подала иск в январе 2025 года. Она считает, что регулятор использовал результаты её интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства.Художница требовала изъять монеты из обращения и выплатить компенсацию в 5 млн рублей за нарушение прав. Также она просила присудить ей по 100 тысяч рублей «за использование результата интеллектуальной деятельности с изменённой без разрешения автора информацией об авторском праве».В «Союзмультфильме» говорили, что студия имеет право использовать персонажа «Ёжика в тумане» «для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования» согласно полученной в 1975 году лицензии. Сам ЦБ при выпуске памятных монет заключил договор с «Союзмультфильмом».Источник: ЦБ#новости