Право
Евгения Евсеева

The Information: Facebook готовит антимонопольный иск к Apple из-за злоупотребления властью на рынке смартфонов Статьи редакции

Давний публичный спор между Facebook и Apple «приблизился к точке кипения», считает издание.

23 23 комментария
871 просмотров

Facebook с помощью внешнего юрисконсульта уже несколько месяцев готовит антимонопольный иск против Apple, пишет The Information со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, Facebook утверждает, что Apple злоупотребляет своей властью на рынке смартфонов и заставляет разработчиков приложений соблюдать правила App Store, которым не обязаны следовать собственные приложения Apple.

Также разработчиков вынуждают использовать платежный сервис Apple внутри приложений, что затрудняет конкуренцию с Apple в области игр, обмена сообщениями и покупок.

Facebook может потребовать возмещения денежных убытков в судебном порядке. Но по мнению издания, более значимым результатом для компании и любого другого разработчика приложений будут существенные изменения в политике Apple для iOS-приложений.

Кроме того, Facebook рассматривает возможность пригласить другие компании принять участие в судебном процессе против Apple, заявили изданию три источника, знающие о переговорах.

По словам четырех источников издания, сотрудники Facebook считают, что их компания не может быть «убедительной жертвой» — у соцсети хватает своих проблем. Например, в декабре 2020 года власти США в суде потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок.

Представители Apple и Facebook не дали изданию никаких комментариев.

Во время объявления финансовых итогов за четвертый квартал Марк Цукерберг раскритиковал iMessage — по его словам, приложение не обеспечивает достаточной конфиденциальности, как WhatsApp, сообщает Bloomberg.

Кроме того, он отметил, что сервис Apple стал самой популярной службой для обмена сообщениями в США только потому, что предварительно компания устанавливает его на свои устройства и даёт приложению преимущества, которых нет у других разработчиков.

Это не первая претензия от Facebook в адрес Apple. Компания критикует новые правила Apple об обновлении настроек конфиденциальности — по мнению соцсети, они вредят рекламному бизнесу.

В декабре требование Apple сообщать пользователям о собираемых данных осудил WhatsApp, так как приложения компании этого не делают. В ответ Apple объявила, что не будет делать исключений для собственных приложений.

#новость #apple #facebook

23 23 комментария
13
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23 комментария
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Michael Solar

13

Пусть facebook делает свои смартфоны и выдавливает эпл с рынка. Развели сопли

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Parkhat Tashmetov

10

Ахах. Это говорит Фейсбук. Инстаграм. Вотсап. .... )))

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Денис Кравцов

4

Утютю, заставили написать какие данные собирает фейсбук

Ответить

Невероятный фитиль

3

 антимонопольный

АХАХАХАА! 

Ответить

Сергей Лукьянчиков

3
Ответить

Mikhail Bobko

Сергей
0

Опередил

Ответить

Dmitry Obelov

2

Жду не дождусь обновления от Apple, которое обрубит фэйсбуку возможность следить за юзерами.

Ответить

Ручной звук

Dmitry
0

Было во вторник, или не то?)

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John Doe

Ручной
0

не - весной обещают. Пока без сроков. 

Ответить

Bekzat Sadykov

2

Как рекламную лавку прикрывать начали, так фейсбук сразу такой защитник добра и борец за справедливость )))

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Борис Смирнов

Bekzat
0

Мгновенно переобулись в белые тапки

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Борис Смирнов

0

2 раза прочитал новость - кто, что, и зачем пытается навязать или получить и кто в этом виноват и что делать. Такое впечатление, что часть команды из Сколково каким-то образом устроились в FB, занимается там полной ерундой и мутит воду.

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Dmitry Ryzhov

Борис
1

обнаружен русский след?

и мой пост с собачками дизлайкнул!!! а ты, злопамятный!!!

Ответить

Dmitry Ryzhov

1

а мы на чьей стороне тут?

Ответить

Nikolai Koriagin

Dmitry
0

За Путина же

Ответить

John Doe

Dmitry
0

ну с учетом того, что FB так завелся из-за ограничений со стороны Apple в частности слежке за пользователями - за Apple. 

Ответить

John Doe

1

ну да, вот это будет шоу :) FB с 60 процентами рынка social media websites обвиняет в монополии производителя смартфона с 45% рынка. 

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Almas Zhaxybayev

1

Ахаха!
Фейсбук, основатель которой недавно задействовал политические рычаги, чтобы убрать из США ТикТок :).
Фейсбук, чей основатель знатный кидала и вор чужих идей :)

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Vasiliy coconut

0

Обиделись

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Vasiliy coconut

0

Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

Ответить

Mikhail Bobko

0

Жаба и Гадюка

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Павел

0

Кроме того, он отметил, что сервис Apple стал самой популярной службой для обмена сообщениями в США только потому, что предварительно компания устанавливает его на свои устройства и даёт приложению преимущества, которых нет у других разработчиков

Что-то гуглу это в своё время не помогло. Видимо, причина всё же не только в том, что сервис интегрирован в ОС.

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Серж Фурсов

0

И это говорит соц сеть которая точно такой же монополист во многих странах и не пускает на рынок других ))

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