The Information: Facebook готовит антимонопольный иск к Apple из-за злоупотребления властью на рынке смартфонов Статьи редакции
Давний публичный спор между Facebook и Apple «приблизился к точке кипения», считает издание.
Facebook с помощью внешнего юрисконсульта уже несколько месяцев готовит антимонопольный иск против Apple, пишет The Information со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам, Facebook утверждает, что Apple злоупотребляет своей властью на рынке смартфонов и заставляет разработчиков приложений соблюдать правила App Store, которым не обязаны следовать собственные приложения Apple.
Также разработчиков вынуждают использовать платежный сервис Apple внутри приложений, что затрудняет конкуренцию с Apple в области игр, обмена сообщениями и покупок.
Facebook может потребовать возмещения денежных убытков в судебном порядке. Но по мнению издания, более значимым результатом для компании и любого другого разработчика приложений будут существенные изменения в политике Apple для iOS-приложений.
Кроме того, Facebook рассматривает возможность пригласить другие компании принять участие в судебном процессе против Apple, заявили изданию три источника, знающие о переговорах.
По словам четырех источников издания, сотрудники Facebook считают, что их компания не может быть «убедительной жертвой» — у соцсети хватает своих проблем. Например, в декабре 2020 года власти США в суде потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок.
Представители Apple и Facebook не дали изданию никаких комментариев.
Во время объявления финансовых итогов за четвертый квартал Марк Цукерберг раскритиковал iMessage — по его словам, приложение не обеспечивает достаточной конфиденциальности, как WhatsApp, сообщает Bloomberg.
Кроме того, он отметил, что сервис Apple стал самой популярной службой для обмена сообщениями в США только потому, что предварительно компания устанавливает его на свои устройства и даёт приложению преимущества, которых нет у других разработчиков.
Это не первая претензия от Facebook в адрес Apple. Компания критикует новые правила Apple об обновлении настроек конфиденциальности — по мнению соцсети, они вредят рекламному бизнесу.
В декабре требование Apple сообщать пользователям о собираемых данных осудил WhatsApp, так как приложения компании этого не делают. В ответ Apple объявила, что не будет делать исключений для собственных приложений.
Пусть facebook делает свои смартфоны и выдавливает эпл с рынка. Развели сопли
Жду не дождусь обновления от Apple, которое обрубит фэйсбуку возможность следить за юзерами.
Как рекламную лавку прикрывать начали, так фейсбук сразу такой защитник добра и борец за справедливость )))
2 раза прочитал новость - кто, что, и зачем пытается навязать или получить и кто в этом виноват и что делать. Такое впечатление, что часть команды из Сколково каким-то образом устроились в FB, занимается там полной ерундой и мутит воду.
обнаружен русский след?
и мой пост с собачками дизлайкнул!!! а ты, злопамятный!!!
а мы на чьей стороне тут?
ну да, вот это будет шоу :) FB с 60 процентами рынка social media websites обвиняет в монополии производителя смартфона с 45% рынка.
Ахаха!
Фейсбук, основатель которой недавно задействовал политические рычаги, чтобы убрать из США ТикТок :).
Фейсбук, чей основатель знатный кидала и вор чужих идей :)
Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Кроме того, он отметил, что сервис Apple стал самой популярной службой для обмена сообщениями в США только потому, что предварительно компания устанавливает его на свои устройства и даёт приложению преимущества, которых нет у других разработчиков
Что-то гуглу это в своё время не помогло. Видимо, причина всё же не только в том, что сервис интегрирован в ОС.
И это говорит соц сеть которая точно такой же монополист во многих странах и не пускает на рынок других ))
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