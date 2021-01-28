Давний публичный спор между Facebook и Apple «приблизился к точке кипения», считает издание.

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Facebook с помощью внешнего юрисконсульта уже несколько месяцев готовит антимонопольный иск против Apple, пишет The Information со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, Facebook утверждает, что Apple злоупотребляет своей властью на рынке смартфонов и заставляет разработчиков приложений соблюдать правила App Store, которым не обязаны следовать собственные приложения Apple.

Также разработчиков вынуждают использовать платежный сервис Apple внутри приложений, что затрудняет конкуренцию с Apple в области игр, обмена сообщениями и покупок.

Facebook может потребовать возмещения денежных убытков в судебном порядке. Но по мнению издания, более значимым результатом для компании и любого другого разработчика приложений будут существенные изменения в политике Apple для iOS-приложений.

Кроме того, Facebook рассматривает возможность пригласить другие компании принять участие в судебном процессе против Apple, заявили изданию три источника, знающие о переговорах.

По словам четырех источников издания, сотрудники Facebook считают, что их компания не может быть «убедительной жертвой» — у соцсети хватает своих проблем. Например, в декабре 2020 года власти США в суде потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок.

Представители Apple и Facebook не дали изданию никаких комментариев.

Во время объявления финансовых итогов за четвертый квартал Марк Цукерберг раскритиковал iMessage — по его словам, приложение не обеспечивает достаточной конфиденциальности, как WhatsApp, сообщает Bloomberg.

Кроме того, он отметил, что сервис Apple стал самой популярной службой для обмена сообщениями в США только потому, что предварительно компания устанавливает его на свои устройства и даёт приложению преимущества, которых нет у других разработчиков.

Это не первая претензия от Facebook в адрес Apple. Компания критикует новые правила Apple об обновлении настроек конфиденциальности — по мнению соцсети, они вредят рекламному бизнесу.