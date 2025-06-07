Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Правительство сможет вводить различные виды и условия бронирования средств размещения. Документ расширяет полномочия правительства по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, в частности, позволяет вводить невозвратные тарифы.Согласно закону, Минэкономразвития как госорган власти в области туризма сможет устанавливать виды и условия бронирования, а также правила предоставления услуг иных средств размещения.Основная идея невозвратных тарифов такая: туристы смогут выбирать — заплатить за номер меньше, отказавшись от возможности отменить бронь, или заплатить больше и сохранить опцию отказа. Планировалось, что разница в цене между тарифами должна быть не больше 30%, пишут «РИА Новости».Отельеры просили правительство ввести невозвратные тарифы как минимум с осени 2021 года. Инициативу поддерживали и в Ростуризме. В феврале 2024 года закрепить такие тарифы на законодательном уровне предложило Минэкономразвития.#новости #отели