Ассоциации музыкантов, издателей и кинопроизводителей попросили повысить минимальный порог компенсаций за нарушение исключительных прав

Его не меняли 21 год. С обращением ознакомился «Ъ». Организации предложили Госдуме внести ко второму чтению изменения в законопроект «О взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав».По их мнению, текущая редакция документа будет способствовать распространению пиратства и контрафактной продукции, а также помешает защите интеллектуальной собственности и затормозит развитие креативной экономики.В частности, в документе сохранили минимальный порог компенсаций за нарушение исключительных прав в 10 тысяч рублей. Эта сумма не менялась 21 год, говорится в обращении.«Несмотря на то что в законопроекте повышен максимальный порог компенсации [до 10 млн рублей], суды, как правило, назначают компенсации по минимальному порогу или даже ниже», — отмечают в ассоциациях. Они просят увеличить нижнюю границу с 10 тысяч до 50 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для компаний.В 2024 году число судебных споров по интеллектуальным правам выросло на 5%, указывает «Ъ». Количество разбирательств из-за нарушения авторских и смежных прав выросло более чем на 30%. Юристы объясняли это ростом числа объектов авторского права, в том числе отечественного ПО, а также случаев незаконного использования контента.Впрочем, не все участники рынка считают повышение минимального порога компенсаций уместным. По словам собеседника газеты в одном из медиахолдингов, «на реальных пиратов это не повлияет». При этом добросовестный бизнес может пострадать из-за «патентных троллей», который часто довольствуются минимальной суммой возмещения, добавила замглавы «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.Исключительное право — это право, которое предполагает полную монополию на использование и распоряжение результатом интеллектуальной деятельности, например, произведениями науки, литературы или кинематографа.#новости