В «Яндексе» намерены обжаловать решение: компания сама не запретила индексацию видео в браузере.

Мосгорсуд вынес решение в пользу TeleSport по одному из исков против «Яндекса», сообщили vc.ru в TeleSport. На рассмотрении суда находится еще один иск на 2,95 млрд рублей.

В августе 2020 года TeleSport обвинила «Яндекс» в незаконном использовании в «Видео» видеонарезок футбольных матчей чемпионата Италии. В компании говорят, что «Яндекс» совершил порядка 600 нарушений до момента подачи исков и продолжает незаконно использовать видео.

В TeleSport назвали решение суда «движением в сторону правовой ясности и прозрачности». «Если мы закроем глаза на реализацию таких серых схем монетизации контента поисковой системой, то в будущем российские зрители окажутся отрезанными от мирового спорта — правообладателям станет экономически невыгодно приобретать и реализовывать права на трансляцию спортивных событий», — заявил глава компании Пётр Макаренко.

В «Яндексе» сообщили vc.ru, что намерены обжаловать решение суда, а требования TeleSport назвали «незаконными и необоснованными». В компании говорят, что TeleSport самостоятельно разместил видео в своих соцсетях и официальных группах, при этом у компании была возможность закрыть свой контент от индексации, но это сделали уже после подачи иска.

«Поисковики не должны и не могут нести ответственность и быть ответчиками в судах за контент, который размещается на сайтах третьих лиц. Особенно в случаях, когда недобросовестный правообладатель пытается таким образом заработать на контенте дважды», — добавили в «Яндексе».