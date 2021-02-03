Минцифры предложило не считать данные о геолокации тайной связи и предоставлять их силовикам без решения суда Статьи редакции
Это позволит упростить поиск пропавших людей, заявили в ведомстве.
- Министерство уже разработало законопроект об этом, рассказали ТАСС в его пресс-службе.
- Сейчас по закону «О Связи» доступ к данным о геолокации есть только у отправителей и получателей информации — операторы связи должны выдавать их третьим лицам только по решению суда.
- Как объясняет замглавы Минцифры Олег Иванов, операторы не всегда оперативно передают в органы координаты пропавших людей. «Счёт идет на часы», — сказал он.
- Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные органы власти, затем его представят на общественное обсуждение, пишет ТАСС.
- Ведомство также предложило позволять МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.
Ну конечно все дело в пропавших людях...
Они ж всегда с телефоном пропадают, просто трубку не берут
🤦🏽♀️
Давайте уже разрешим фсб и прочим бандитам просто приходить, сжирать все из холодильника, забирать деньги по первому требованию и вообще выкидывать кого захотят из своей же квартиры?
доступ к счетам и вкладкам фсб тоже, считаю, надо уже сразу дать-кто знает на что мы свои ковришки потратить решили? Полюбому же на чот преступное!
Суровый блик
Скоро ещё жён потребуют по первому требованию 'представлять'
ну а чо.... Я думаю, "пипл схавает")). если конечно правильно обьяснить. Зомбированные люди способны на всё. Кто бы мог еще недавно поверить, что "космонавты" могут дубинками насиловать и пытки станут нормой?
Формальный
Так это жы врагов, которые хотят, чтобы страна загнулись. Удивительно, что бабки не пишут коллективные просьбы в "Спортлото" об их расстрелах.
Удивительно, что бабки не пишут коллективные просьбы в Кремль об их расстрелах.
Вполне возможно что через год где-нить так и скажут:
-Мне письма пишут люди, просят чтобы ввели смертную казнь, чтобы насильников и бунтарей меньше стало, чтобы нам с детишками стало безопаснее жить.
Пригласят карманных "экспертов", они все с трибуны скажут, что конечно это страшная мера, но когда такие события... такие события... то надо, обязательно надо. И примут, подпишут, а люди на местах пойдут исполнять...
Вообще ко всем обращаюсь, вам если предлагают такие вещи, вы подумайте не о текущем доходе, а о том как бы вы рассказывали своим друзьям и внукам как за копейки ломали страну.
Я лично отказался от коррупционных схем, когда предлагали на тот момент за пару месяцев получить 20кратную месячную з/п, от меня требовалось только формальное участие, им людей с нужными показателями не хватало для формальности.
Скоро ещё жён потребуют
...
На одной ноге я пришел с войны,
Привязал коня сел я у жены.
Но часу не прошло комиссар пришел,
Отвязал коня и жену увел.
Спаса со стены под рубаху снял,
Хату подпалил, да обрез достал
При советах жить - торговать свой крест.
Сколько нас таких уходило в лес!
...
Устойчивый
Ох, ностальжи! В армии мы как-то несколько вечеров эту песню пели на плацу, а потом зам по тылу, знатный совкодрочер, услыхал и опиз... (ой, ща опять потрут коммент) выразил недовольство в резкой форме.
Мы на вечерней прогулке миксовали это с ультракоммунистической «Там вдали за рекой», отчего у товарища полковника чуть башка не взорвалась
Дочерей)
Так то уже "космонавты" получили право стрелять по гражданам. ...... ещё в прошлом году.
Я молчу уже, об относительно безобидном, на этом фоне , отборе а/м....
Все это х*ево кончится=/
доступ к счетам и вкладкам фсб тоже, считаю, надо уже сразу дать-кто знает на что мы свои ковришки потратить решили?
Уже в общем то
Какие мы милые, легче людей будет искать видите ли. поиском пропавших людей «лизаалерт» занимается, а «эти» в своем стиле: под полезным предлогом опять свои делишки проделывают, какая разница - с решением суда или нет, нет у нас судов уже давно!
Ну как бы они ни скрывают, что ФСО и ФСБ будет легче искать "пропавших" с митингов людей, чтобы потом их найти и наказать. Все просто - сначала рисуешь на карте "полигон", запрашиваешь все номера телефонов, которые были зафиксированы в указанной зоне в указанное время, далее, получаешь по каждому номеру паспортные данные и едишь за ним, всё...
Это всё ещё ничего, пока полигоны рисуют, а не вывозят на них. Но кто знает, что там впереди. Может мы ещё в 2038 прочтём в Инстаграме Российской газеты забытые слова:
... сознательно извращали законы Российской Федерации, совершали подлоги, фальсифицировали следственные документы, привлекая к уголовной ответственности и подвергая аресту по пустяковым основаниям и даже вовсе без всяких оснований создавали с провокационной целью „дела“ против невинных людей, а в то же время принимали все меры к тому, чтобы укрыть и спасти от разгрома своих соучастников по преступной антироссийской деятельности
Вряд ли. Это государство создано на руинах советской империи жуликами и ворами изначально как феодальное, воровское и эксплуататорское и будет таковым оставаться до своей кончины. Если здесь когда-нибудь и будет свобода, народовластие и прочие прикольные шутки, то не в Российской Федерации
значит, на митинги с авиарежимом?
И без лица по-возможности: https://www.facebook.com/roman.yuneman/posts/10214956686030298
Вэлком)
Цифровой концлагерь всё шире открывает двери
Надеюсь, как в "Особом мнении" не будет.
Вот честно, я ни понимаю, зачем "ему" столько денег, ведь в могилу ничего забрать ни удасться, а в таком возрасте ну наверно пора заняться "отбеливанием" личности в умах людей, чтобы на могилу никто ни ссал так сказать, но нет все ему мало...Может я чего то ни понимаю - расскажите!
рассказываю. В 30- годы кгбисты расстреляли... кучу народу. И чо? Никто им на могилы не ссыт и не ссал. Потому что неважно, что ты делаешь, важно КАК об этом потом напишут.
И что, много там желающих поссать на могилу Сталина? Чет не вижу очереди. Зато есть куча ненормальных грезит о втором пришествии вождя. Так и тут будет. Будут вспоминать первые два срока, а эти 2 + N очень быстро вымоются из памяти. К сожалению.
А по поводу денег, дело же не только в них. Вернее, они лишь часть картины. Он не может уйти не из-за каких-то потенциальных судов, а потому что свои же закопают. Там же дети, внуки, вот это все. Как думаете, сколько имеет Усманов с Честного знака? А Греф? А операторы ФД? И это я не касаюсь естественных монополистов или какую-нибудь военщину, которая, с учетом закрытых частей бюджета, вероятно, жрет больше, чем вся социалка, медицина и образование вместе взятые. И на "отбеленность" его личности им всем, я полагаю, насрать. Он просто светит е*алом, потому что бабки на это е*ало до сих пор ведутся. Как перестанут вестись (или перемрут все), так его заменят.
И я не утверждаю, что царь хороший. Нет, это он создал все это своими руками. Но если выбирать между "вхождением в историю" и жизнью сейчас... Ну, я не знаю, я бы забил на историю.
Есть мнение, что заработок денег, в определённый момент, может перерасти в эдакий спорт или жизненную необходимость.
В спорт это выливается в том случае, когда человек нащупал действенный способ который работает или создал такой сам, а ещё лучше воплотил свою мечту пройдя через трудности. Теперь он видит как вращаются все шестерни большого механизма, как все превосходно и гладко все работает, приносит при этом прибыль, да и отдавать другому крайне тяжело. Разрушать такое мало кто захочет, просыпается азарт как в игре "Монополия", когда уже за окном темнеет, близится конец ваших посиделок с друзьями, а вам осталось скупить ещё несколько зданий и вся игровая зона будет под вашим контролем...
Необходимостью это становится в том случае, когда человек начинает чувствовать, что от его действий зависит благосостояние близких людей. Условно, человек сам является частью большой системы, он был в ней годами и она (система) исправно работала... как пример взяточники генералы или другие ведомства, когда воровать один ты не можешь, тебе дают право и закрывают глаза в обмен на собственные блага. Из-за чувста ответственности перед другими или лести с их стороны, можно попасть и в такую ловушку... ты существуешь, чтобы существовали они.
Давайте уже без суда и следствия мочить в сортире. Как бункернутая плесень завещала
"Разрешить сбор валежника" - ну это уже точно из области фантастики)) Это народ губу раскатал! Это уж перебор!
Давайте мой телефон сразу будет у силовиков. Я буду просить его, когда нужно позвонить или отправить сообщение. И то из его рук. Говорят, такой «законопроект уже разработан в Госдуме».
А чо вы сразу? А что лучше, чтоб 200 человек с усиления перемещались вместе с 300 волонтерами искать очередного ребенка, который упало в уличный сортир и захлебнулся у очередной пьяной мамаши? Это цифра для нас, а не мы для неё. Тот, кто ничего плохого не творит, подпрыгивать не будет, разве нет? Ничего смешного нет, когда подростков с телефонами будут успевать снимать с крыши.
Верно написано. Упал очередной ребенок в уличный сортир или захлебнулся у очередной пьяной мамаши, а тут - бац! - геолокация поможет. Кто ж не знает: щас у каждого младенца смартфон ))
Насчет подростка с крыши - законченный бред. Кому еще неясно для чего нужно просматривать. прослушивать и прослеживать за гражданами "необъятной Родины"?
Мальчики, вы можете "отрицать" сколько угодно, вы же понимаете, что если это спасет жизнь хоть одной парочке очередных ромеоджулек, которые в 16 лет заперлись в гараже и решили погибнуть вместе - это протащат(
При случае конечно побегу. Хоть узнаю, где у нас участковые вообще. А у вас всех кого-то не поймали/не спасли, что на мое непонимание столько ховна льётся?
Есть предложение - выдавать мамкам по 200 тыс. и грамоту "У меня нет тайн" если они согласятся своим деточкам сразу после рождения вшивать сим-карту в плечо.
ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО! ПРОПАВШИМ ЛЮДЯМ С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ НАХУЙ НЕ НАДО ЧТОБЫ ИХ НАШЛИ
Конечно, специально уходят, чтоб умереть в лесу.
ЛизаАлерт почитайте на эту тему.
да, цель будет достигнута
https://tjournal.ru/news/329886-liza-alert-policiya-zaderzhala-volontera-otryada-i-tri-chasa-meshala-nachat-poiski-propavshiy-pensioner-pogib
люди могут и заблудиться
Я про это же, сарказм так сказать.
Несколько лет просто тоже волонтерил на поисках.
Спец службы и так владеют информацией, это решения для ведомств «по ниже» рангом
По-моему, фактически это повлияет только на стоимость данных на чёрном рынке
ЛизаАлерт этого в общем то тоже добивается.
Там реально очень большое количество людей которых можно было спасти.
Сам был на поиске, где человека вообще не нашли под Велижем, хотя 2 дня был на редкой связи с высаженным телефоном. Потом - все, лес очень большой, найдут может когда то чисто случайно.
Философский химик
В этом случае не факт что геолокация бы помогла. Ну указала бы лес этот и все )
Помогла бы:
Есть большая разница искать в квадрате даже 5х5 км и 20х20 и не в той стороне.
Это из практики, а не в теории.
Пока тетя была ближе к НП - помогла бы.
На третий день когда сместилась к Белоруссии - ребята из Ангела белорусского у своих выбили геолокацию, но там уже был квадрат 5х5 км глубоко в лесу.
Жаль(
И очень жаль, что у нас так выпрыгивают из трусов минусовщики, не понимая, с чем сталкиваются постоянно рядовые сотрудники и волонтеры. У ребенка телефон украли (дёрнули из кармашка), так хоть электронные часы остались на руке. Обычный, кнопочный(
Т.е. сейчас не существует возможности оперативно получать исторические координаты регистрации устройства в сотовой сети поставщика услуг?
Не существует.
ЛизаАлерт уже много лет бьется за этот закон.
И даже конкретно очень даже либеральные личности типа Воробьевой (с Дождя кажется).
"всеврут"
Ну отрицайте дальше, несогласные вы мои) Протащат и под благовидным делом. Террористов находят = щас всех найдут)) С вами юмора никакого, всё настроение испортили.
Удивительный хичхакер
Закусывать надо, а не запивать
Я не пью, у меня онко группа риска, мне нельзя. Я искренне не понимаю такого дикого несогласия народа с выявлением их геопозиции. Вы правда считаете, что все сразу начнет работать и безошибочно? Что именно вас и найдут, за что? Вы правда так интересны безопасности страны?
Меня эти минусы пупов земли просто восхищают, стадное чувство, конечно, понятно, но почему вы все сразу думаете, что это - для плохого, для против вас. Это ж надо обладать таким опасливым эгоцентризмом.
Сразу бы зафиксировалина уровне конституции что говорить и думать про президента плохо - это противозаконно и все.
Я один увидел новость и зашёл просто почитать насколько конченными считают эти Минцифры
Рофл для тех кто ещё верит, что данные в структуры выдают по решению суда. Ну что бы уж и суд не организовывать и потом не оправдываться откуда у них эти данные случайно появились)
Мда, как в Китае будем жить...
Жить как в Китае в нынешней ситуации это не самая плохая перспектива, у нас нет шансов стать Китаем, все идет ровно в сторону Северной Кореи.
Все это конечно хорошо, но что они будут делать когда запустят Starlink и OneWeb?
В главу 13 «Административные правонарушния в области связи и информации» предлагается добавить следущий пункт:
Статья 13.41 Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, в том числе неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную систему подвижной персональной спутниковой связи, обязанности по формированию российского сегмента такой системы и обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации, и обязанности по пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.»
Все это уже было при советах, ничего нового придумать они не в состоянии, посмотрите как боролись с радиолюбителями тоже самое будет.
Я в том плане, что зарубежные компании скорей всего не поделятся данными своих абонентов
Если не поделятся, значит они враги, если враги - значит их запретить, а всех кто будет пользоваться будут штрафовать неподъемными штрафами.
Очередной звоночек для секты: нас это не коснется.
А для тех, кто говорит, что "у них и так всё есть" знайте, теперь эти данные сможет получить любой встречный поперечный, без суда и следствия.
И чо, подбегут, кислотой обольют?
Вы я не знаю, вчера родились? Я по номеру машины, когда надо было, узнала собственника, имущество, наличие сестры и все адреса.
Сидят на теплых стульях, за права и свободы переживают, проснулись!
Зачем вы нарушили закон?
Чтобы Вы через 11 лет после происшествия меня об этом спросили
Дядь)) Тогда закона о персональных данных не было, чтоб его нарушать, расслабьте булочки)
Ничего страшного в том государстве, которое строят вокруг, будет система социального рейтинга по примеру Китая и этот факт из вашей жизни обязательно будет учтен. Вы правильно сделали, что публично признались в преступлении.
Зря Минцифры распыляется на такие мелочи. Где закон об обязательном чипировании с 5G? И тендер на приложение, чтоб народом управлять, как в стратегии:
раз и холопы пошли дворец строить,
два - золото добывать,
три - песни петь на первом канале и царя прославлять.
А как это работает? Всмысле, а если я в телефончике отключу мобильную сеть, то всё равно видно?
В целом удобная функция, когда я дома телефон не могу найти буду им звонить , что бы помогли с поисками.
МОАВ, посмотри, какой кейс, 77 комментов от берущих несогласных и бесплатно!
Блоги компаний
Показать еще