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Полина Лааксо
Право

ФАС вынесла предупреждение «Азимуту» — авиакомпания необоснованно установила разную плату за обмен и возврат билетов

Она взимает от 4000 рублей при уведомлении до вылета и от 8000 рублей — после.

  • Авиакомпания вправе брать деньги за добровольный обмен билетов или отказ от полёта, но взимание разной платы за одинаковое действие должно быть обоснованно, заключила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
  • «Азимут» обязали в течение 30 дней утвердить единую сумму сбора за обмен или отказ от билета. Он не может зависеть от «факта вылета» самолёта и должен быть экономически оправдан.
Источник фото: «Азимут»
Источник фото: «Азимут»
  • Прибыль компании «Азимут» по итогам 2024 года составила 729,2 млн рублей, в 2,8 раза меньше год к году. Выручка выросла на 14% — до 29,18 млрд рублей.

#новости

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