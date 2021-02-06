Суд перевёл обвиняемого в покушении на убийство совладельца Merlion Олега Карчева под домашний арест Статьи редакции
Потерпевший Вячеслав Симоненко собирается обжаловать решение о переводе.
Мосгорсуд отпустил из СИЗО и отправил под домашний арест совладельца ИТ-дистрибьютора Merlion Олега Карчева, пишет «Коммерсантъ». Его и двух других совладельце компании обвиняют в покушении на убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.
Следственный комитет просил перевести Карчева под домашний арест в конце января 2021 года, но суд отказал из-за недостаточной мотивации обращения. Следователь не объяснил, какие именно обстоятельства содержания под стражей изменились, чтобы дать Карчеву свободу.
Тогда адвокат Карчева Георгий Поспелов заявил, что районный суд «проигнорировал полномочия и процессуальную позицию следователя», а также не учел мнение поддержавшей его прокуратуры.
Симоненко настаивал на том, чтобы Карчева оставили в СИЗО, так как он может угрожать ему или свидетелям, если выйдет на свободу. Симоненко и его защита собираются обжаловать решение о переводе.
Совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по делу об организации убийства в октябре 2020 года. Кроме них арестовали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина — он член совета директоров банка «Реалист», который через ООО «Бюрократ» принадлежит Абрамову, Мангутову и Карчеву.
В январе Симоненко рассказал «Коммерсанту», что поводом для нападения стал конфликт с совладельцами Merlion. Симоненко добивался выплаты $4,5 млн, а акционеры не хотели платить, заподозрив бывшего топ-менеджера в хищениях.
Обвиняемые отрицают свою причастность к нападениям, но подтверждают, что конфликт с бывшим топ-менеджером связан с выплатой денег за уход из компании
Покушение на убийство – домашний арест.
Не явка в ФСИН пока был в коме – заключение под стражу в СИЗО. Ахуеть!!
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