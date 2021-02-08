Право
Рая Хачатрян

ФАС возбудило дело против «Яндекса» из-за рекламы сайтов, продающих выписки из ЕГРН Статьи редакции

Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч.

Дело в отношении «Яндекса» ведомство возбудило 2 февраля по просьбе Росреестра, пишет «Коммерсантъ». Компанию обвиняют в нарушении закона «О рекламе»: при запросе «получить выписку из ЕГРН» поисковик выдавал сайты с пометкой «реклама», ведущих на сайты, продающие выписки ЕГРН, следует из документов о возбуждении дела.

По закону данные из ЕГРН может предоставить только Росреестр, перепродажа посредниками не предусмотрена, отмечает ФАС. За нарушение закона «Яндексу» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Дело рассмотрят 4 марта, после чего будет принято решение о законности действий «Яндекса», добавили в службе. В Росреестре отметили, что ФАС пока не возбуждала дела из-за контекстной рекламы сервисов, продающих выписки ЕГРН. Тем не менее, судебная практика подтверждает незаконность этих услуг, добавили в ведомстве. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, Госдума приняла в первом чтении в июле 2020 года, до второго чтения проект ещё не дошел. Пока нет регулирования, сайты-двойники Росреестра фактически находятся в серой зоне, говорит собеседник издания на рынке недвижимости.

В марте 2019 года на тот момент глава Росреестра Виктория Абрамченко оценивала рынок перепродажи сведений из ЕГРН в 2,5 млрд рублей. Есть два вида посредников, продающих справки, объяснил собеседник издания: одни берут данные из общедоступных баз, которые могут быть устаревшими, а вторые запрашивают выписки официально через Росреестр. Часто им помогает знакомый человек в ведомстве, который ускоряет рассмотрение заявок.

#новость #яндекс #фас

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Когда уже введут более продуманную систему штрафов, которая будет учитывать доходы штрафуемых сторон. Это как рыбака оштрафовать на стакан воды из озера.

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Борис Смирнов

4

Через 3 дня после регистрации нового юридического лица вы гарантированно получаете туеву хучу звонков от практически всех банков, работающих в России с предложением GO к нам скорее открывать расчетный счет. Такая же херня после открытия расчетного счета в любом банке в течении недели - "Здравствуйте. Второй, запасной счет у нас не хотите открыть?!?". Из последних новинок - "Машину застраховать у нас не хотите? Нет? Почему? Как нет машины? Вы директор, а машины нет? А, машина записана на бабушку? Можно телефон бабушки?!?".

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Артём Стародуб

Борис
0

О да, очень актуальная тема, уже надоели своими звонками

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Юрий Другач

Борис
0

ЕГРН это же не ЕГРЮЛ

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Game BOY

3

Для Яндекса 500 тыс рублей НИЧТО!!!!

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Ivan Berdasov

2

В яндексе есть гораздо опаснее реклама...

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Юрий Другач

Ivan
2

Просто еще не нашелся заказчик блокировки

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DiSAY

2

Ну сколько ж пользователей у контекстной рекламы Яндекса, ну не отловишь всех кто рекламирует что-то не то.
Постараться можно, но умельцы все равно же найдут лазейку.

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Артём Стародуб

1

Почему в последнее время яндекс в центре событий? Неужели кому то завидно состояние компании?

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Алексей Володин

1

Подождите никого не смущает что закон ещё не принят а штрафовать уже пытаются?

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Marat Yansaitov

0

Деньги не пахнут (С) Яндекс

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