Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч.

Дело в отношении «Яндекса» ведомство возбудило 2 февраля по просьбе Росреестра, пишет «Коммерсантъ». Компанию обвиняют в нарушении закона «О рекламе»: при запросе «получить выписку из ЕГРН» поисковик выдавал сайты с пометкой «реклама», ведущих на сайты, продающие выписки ЕГРН, следует из документов о возбуждении дела.

По закону данные из ЕГРН может предоставить только Росреестр, перепродажа посредниками не предусмотрена, отмечает ФАС. За нарушение закона «Яндексу» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Дело рассмотрят 4 марта, после чего будет принято решение о законности действий «Яндекса», добавили в службе. В Росреестре отметили, что ФАС пока не возбуждала дела из-за контекстной рекламы сервисов, продающих выписки ЕГРН. Тем не менее, судебная практика подтверждает незаконность этих услуг, добавили в ведомстве. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, Госдума приняла в первом чтении в июле 2020 года, до второго чтения проект ещё не дошел. Пока нет регулирования, сайты-двойники Росреестра фактически находятся в серой зоне, говорит собеседник издания на рынке недвижимости.

В марте 2019 года на тот момент глава Росреестра Виктория Абрамченко оценивала рынок перепродажи сведений из ЕГРН в 2,5 млрд рублей. Есть два вида посредников, продающих справки, объяснил собеседник издания: одни берут данные из общедоступных баз, которые могут быть устаревшими, а вторые запрашивают выписки официально через Росреестр. Часто им помогает знакомый человек в ведомстве, который ускоряет рассмотрение заявок.