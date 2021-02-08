ФАС завела дело против «Яндекса» из-за рекламы сайтов, продающих выписки из ЕГРН Статьи редакции
Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Дело в отношении «Яндекса» ведомство возбудило 2 февраля по просьбе Росреестра, пишет «Коммерсантъ». Компанию обвиняют в нарушении закона «О рекламе»: при запросе «получить выписку из ЕГРН» поисковик выдавал сайты с пометкой «реклама», которые продавали выписки ЕГРН, следует из документов о возбуждении дела.
По закону данные из ЕГРН может предоставить только Росреестр, перепродажа посредниками не предусмотрена, отмечает ФАС. За нарушение закона «Яндексу» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Дело рассмотрят 4 марта, после чего будет принято решение о законности действий «Яндекса», добавили в службе. В Росреестре отметили, что ФАС пока не возбуждала дела из-за контекстной рекламы сервисов, продающих выписки ЕГРН. Тем не менее, судебная практика подтверждает незаконность этих услуг, добавили в ведомстве. В «Яндексе» отказались от комментариев.
Законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, Госдума приняла в первом чтении в июле 2020 года, до второго чтения проект ещё не дошёл. Пока нет регулирования, сайты-двойники Росреестра фактически находятся в серой зоне, говорит собеседник издания на рынке недвижимости.
В марте 2019 года на тот момент глава Росреестра Виктория Абрамченко оценивала рынок перепродажи сведений из ЕГРН в 2,5 млрд рублей. Есть два вида посредников, продающих справки, объяснил собеседник издания: одни берут данные из общедоступных баз, которые могут быть устаревшими, а вторые запрашивают выписки официально через Росреестр. Часто им помогает знакомый человек в ведомстве, который ускоряет рассмотрение заявок.
Согласно статьи, закон о запрете перепродажи выписок ещё не принят. Но хочется заметить два момента
1. Посредники продают выписки дешевле, чем Росреестр. И покупать у них удобнее. Может Росреестр должен задуматься?
2. Многие посредники теперь продают не выписки теперь. А какие-то документы на основе выписок. Внешне похоже, по сути разные, ведь нет самого главного - подписи сотрудника Росреестра (напомню, что все выписки обрабатываются вручную).
Так что... Единственный способ решить проблему перепродажи - сделать выписки ЕГРН бесплатными, также как сейчас ЕГРЮЛ.
Вы ж так риэлторский бизнес убьете!
Как они будут втирать клиентам про то, что они осуществляют «юридическую проверку», если ЕГРН будет бесплатный??
Когда уже введут более продуманную систему штрафов, которая будет учитывать доходы штрафуемых сторон. Это как рыбака оштрафовать на стакан воды из озера.
Для Яндекса 500 тыс рублей НИЧТО!!!!
Извините, не соглашусь. Ответственость агрегатора рекламы за рекламный контент должна быть. Иного выхода нет. Постараюсь объяснить позицию.
В 2020 году появилось море недобросовестной рекламы от откровенных мошенников, рекламирующих некие "выплаты от Путина" и прочие аналогичные "выплаты от государства" схемы кидка классические, на них останавливаться не вижу смысла. Я пробовал бороться, отправлял репорты в гугл, яндекс и т.п. Ответ стандартный - им пофигу. Нарушения правил платформы нет. И это не первая волна подобного трешака.
Я думаю, и это чистой воды измышлизм, не подкрепленный анализом, что теоретическая возможность ответственности за трэшь в рекламе поможет агрегаторам очень быстро очистится от подобной мути.
Нормальные сервисы. Удобно можно информацию получить. Официальный сайт это днище. Чего докапались
Через 3 дня после регистрации нового юридического лица вы гарантированно получаете туеву хучу звонков от практически всех банков, работающих в России с предложением GO к нам скорее открывать расчетный счет. Такая же херня после открытия расчетного счета в любом банке в течении недели - "Здравствуйте. Второй, запасной счет у нас не хотите открыть?!?". Из последних новинок - "Машину застраховать у нас не хотите? Нет? Почему? Как нет машины? Вы директор, а машины нет? А, машина записана на бабушку? Можно телефон бабушки?!?".
ЕГРН это же не ЕГРЮЛ
А я этого и не говорил. Нет смысла страховать поисковик за рекламу сайтов с конфиденциальными данными, если эти данные сливает сам конфиденциалист.
Что конфиденциального в выписке ЕГРН? Вроде как любое третье лицо может получить, нет?
Только боярский Росреестр должен обладать монополией на выписку из ЕГРН. Поэтому, как следует из новости, остальные крестьяне и их сообщники - вне закона и должны понести кару.
Не ищите утечку там где её нет. С вероятностью 90% получено совершенно официально, по API.
Чтобы не повторяться со ссылками на "API"
https://vc.ru/life/198970-chto-proishodit-posle-registracii-yuridicheskogo-lica?comment=2415230
Наверно смотря как регистрировали юр.лицо, если через юр.фирму готовили пакет документов, или через онлайн-сервис (не налоговой), то вопросов нет, там все сливается. Мне когда делал пакет документов через онлайн сервис - было много звонков, когда на основе этих документов сделал новые - звонков левых не было, только с тех банков, у которых были р/с и они по учредителю/директору мониторят открытие новых юр.лиц. Та вакханалия со звонками что была несколько лет назад уже не так актуальна.
Подождите никого не смущает что закон ещё не принят а штрафовать уже пытаются?
А у нас так всегда. Регуляторка для соцсетей вступила в силу 1го февраля, неделю назад, но Роскомнадзор начал их операторов шантажировать штрафами за «распространение информации о несанкционированных акциях» ещё в 20х числах января. Типа, пионер, будь готов.
а господа из ФАС пробовали получить выписку с сайта росреестра? Это неработающее говно - не работает и говно!
В яндексе есть гораздо опаснее реклама...
Ну сколько ж пользователей у контекстной рекламы Яндекса, ну не отловишь всех кто рекламирует что-то не то.
Постараться можно, но умельцы все равно же найдут лазейку.
Судебный американец
Просто модерация там наотьебись - ты с белым продуктом устанешь РК настраивать, устранять замечания, а чернуха и девки продажные мгновенно пропускается. Вот там и надо пиночить, штрафовать и увольнять кхуям
Ишь какой наглый Яндекс...
Мешает Росреестру продавать всем подряд выписки из Егрн за 300 руб
Почему в последнее время яндекс в центре событий? Неужели кому то завидно состояние компании?
Тю... в ФБ иногда интереснее реклама попадается :)
У Росреестра уже несколько недель оплата по УИН не работает. Наверняка обратились в ФАС, чтобы переложить вину за проблемы в работе ФГИС ЕГРН на эти сайты.
Так работает у них Служба пиара. Что при абрамченко, что сейчас при скуфинском.
Видимо этим рулит Максим Смирнов. Почитайте какие вбросы новостей делает Росреестр, особенно 2019 год
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