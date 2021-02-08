Право
Рая Хачатрян

ФАС завела дело против «Яндекса» из-за рекламы сайтов, продающих выписки из ЕГРН Статьи редакции

Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Дело в отношении «Яндекса» ведомство возбудило 2 февраля по просьбе Росреестра, пишет «Коммерсантъ». Компанию обвиняют в нарушении закона «О рекламе»: при запросе «получить выписку из ЕГРН» поисковик выдавал сайты с пометкой «реклама», которые продавали выписки ЕГРН, следует из документов о возбуждении дела.

По закону данные из ЕГРН может предоставить только Росреестр, перепродажа посредниками не предусмотрена, отмечает ФАС. За нарушение закона «Яндексу» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Дело рассмотрят 4 марта, после чего будет принято решение о законности действий «Яндекса», добавили в службе. В Росреестре отметили, что ФАС пока не возбуждала дела из-за контекстной рекламы сервисов, продающих выписки ЕГРН. Тем не менее, судебная практика подтверждает незаконность этих услуг, добавили в ведомстве. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, Госдума приняла в первом чтении в июле 2020 года, до второго чтения проект ещё не дошёл. Пока нет регулирования, сайты-двойники Росреестра фактически находятся в серой зоне, говорит собеседник издания на рынке недвижимости.

В марте 2019 года на тот момент глава Росреестра Виктория Абрамченко оценивала рынок перепродажи сведений из ЕГРН в 2,5 млрд рублей. Есть два вида посредников, продающих справки, объяснил собеседник издания: одни берут данные из общедоступных баз, которые могут быть устаревшими, а вторые запрашивают выписки официально через Росреестр. Часто им помогает знакомый человек в ведомстве, который ускоряет рассмотрение заявок.

#новость #яндекс #фас

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31 31 комментарий
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Олег Васюкевич

14

Согласно статьи, закон о запрете перепродажи выписок ещё не принят. Но хочется заметить два момента
1. Посредники продают выписки дешевле, чем Росреестр. И покупать у них удобнее. Может Росреестр должен задуматься?
2. Многие посредники теперь продают не выписки теперь. А какие-то документы на основе выписок. Внешне похоже, по сути разные, ведь нет самого главного - подписи сотрудника Росреестра (напомню, что все выписки обрабатываются вручную). 
Так что... Единственный способ решить проблему перепродажи - сделать выписки ЕГРН бесплатными, также как сейчас ЕГРЮЛ.

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Василий Малышев

Олег
8

Вы ж так риэлторский бизнес убьете!
Как они будут втирать клиентам про то, что они осуществляют «юридическую проверку», если ЕГРН будет бесплатный??

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L A

Олег
–1

Заказывал выписки двух разных типов напрямую у росреестра и не мог сказать что там что-то совсем неудобное.
Не понимаю как можно идти к посредникам которые не показывают к своим выпискам  ЭП росреестра.

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No

13

Когда уже введут более продуманную систему штрафов, которая будет учитывать доходы штрафуемых сторон. Это как рыбака оштрафовать на стакан воды из озера.

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Game BOY

7

Для Яндекса 500 тыс рублей НИЧТО!!!!

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Михаил М

Game
6

Но и вины за ним нет, чтобы пол ляма отстегивать. Не яндекс же продает выписки.

Ответить

Game BOY

Михаил
0

Да вы правы

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Perikl Samoss

Михаил
0

Извините, не соглашусь. Ответственость агрегатора рекламы за рекламный контент должна быть. Иного выхода нет. Постараюсь объяснить позицию.
В 2020 году появилось море недобросовестной рекламы от откровенных мошенников, рекламирующих некие "выплаты от Путина" и прочие аналогичные "выплаты от государства" схемы кидка классические, на них останавливаться не вижу смысла. Я пробовал бороться, отправлял репорты в гугл, яндекс и т.п. Ответ стандартный - им пофигу. Нарушения правил платформы нет. И это не первая волна подобного трешака. 
Я думаю, и это чистой воды измышлизм, не подкрепленный анализом, что теоретическая возможность ответственности за трэшь в рекламе поможет агрегаторам очень быстро очистится от подобной мути.

Ответить

Alex Alex

6

Нормальные сервисы. Удобно можно информацию получить. Официальный сайт это днище. Чего докапались 

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Борис Смирнов

3

Через 3 дня после регистрации нового юридического лица вы гарантированно получаете туеву хучу звонков от практически всех банков, работающих в России с предложением GO к нам скорее открывать расчетный счет. Такая же херня после открытия расчетного счета в любом банке в течении недели - "Здравствуйте. Второй, запасной счет у нас не хотите открыть?!?". Из последних новинок - "Машину застраховать у нас не хотите? Нет? Почему? Как нет машины? Вы директор, а машины нет? А, машина записана на бабушку? Можно телефон бабушки?!?".

Ответить

Юрий Другач

Борис
6

ЕГРН это же не ЕГРЮЛ

Ответить

Борис Смирнов

Юрий
2

А я этого и не говорил. Нет смысла страховать поисковик за рекламу сайтов с конфиденциальными данными, если эти данные сливает сам конфиденциалист.

Ответить

Юра Касьянов

Борис
4

Что конфиденциального в выписке ЕГРН? Вроде как любое третье лицо может получить, нет?

Ответить

Борис Смирнов

Юра
1

Только боярский Росреестр должен обладать монополией на выписку из ЕГРН. Поэтому, как следует из новости, остальные крестьяне и их сообщники - вне закона и должны понести кару.

Ответить

L A

Борис
2

Не ищите утечку там где её нет. С вероятностью  90% получено совершенно официально, по API.
 
Чтобы не повторяться со ссылками на "API"
https://vc.ru/life/198970-chto-proishodit-posle-registracii-yuridicheskogo-lica?comment=2415230

Что происходит после регистрации юридического…
О том, что я зарегистрировал юридическое лицо, я как всегда узнал первым от банков и их партнеров…
vc.ru
Ответить

Ренат Зайдуллин

Борис
0

Наверно смотря как регистрировали юр.лицо, если через юр.фирму готовили пакет документов, или через онлайн-сервис (не налоговой), то вопросов нет, там все сливается. Мне когда делал пакет документов через онлайн сервис - было много звонков, когда на основе этих документов сделал новые - звонков левых не было, только с тех банков, у которых были р/с и они по учредителю/директору мониторят открытие новых юр.лиц. Та вакханалия со звонками что была несколько лет назад уже не так актуальна.

Ответить

Артём Стародуб

Борис
–1

О да, очень актуальная тема, уже надоели своими звонками

Ответить

Алексей Володин

5

Подождите никого не смущает что закон ещё не принят а штрафовать уже пытаются?

Ответить

Michael Tretyak

Алексей
1

А у нас так всегда. Регуляторка для соцсетей вступила в силу 1го февраля, неделю назад, но Роскомнадзор начал их операторов шантажировать штрафами за «распространение информации о несанкционированных акциях» ещё в 20х числах января. Типа, пионер, будь готов.

Ответить

Maksim V.

3

а господа из ФАС пробовали получить выписку с сайта росреестра? Это неработающее говно - не работает и говно!

Ответить

Ivan Berdasov

2

В яндексе есть гораздо опаснее реклама...

Ответить

Юрий Другач

Ivan
3

Просто еще не нашелся заказчик блокировки

Ответить

DiSAY

2

Ну сколько ж пользователей у контекстной рекламы Яндекса, ну не отловишь всех кто рекламирует что-то не то.
Постараться можно, но умельцы все равно же найдут лазейку.

Ответить

Судебный американец

DiSAY
2

Просто модерация там наотьебись - ты с белым продуктом устанешь РК настраивать, устранять замечания, а чернуха и девки продажные мгновенно пропускается. Вот там и надо пиночить, штрафовать и увольнять кхуям

Ответить

Василий Малышев

2

Ишь какой наглый Яндекс...
Мешает Росреестру продавать всем подряд выписки из Егрн за 300 руб

Ответить

Артём Стародуб

1

Почему в последнее время яндекс в центре событий? Неужели кому то завидно состояние компании?

Ответить

Marat Yansaitov

1

Деньги не пахнут (С) Яндекс

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Тю... в ФБ иногда интереснее реклама попадается :)

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Evgeni Nabokov

Sergei
0
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Константин Нерадовский

0

Как слону дробина. 

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Фёдор Иванов

0

У Росреестра уже несколько недель оплата по УИН не работает. Наверняка обратились в ФАС, чтобы переложить вину за проблемы в работе ФГИС ЕГРН на эти сайты.
Так работает у них Служба пиара. Что при абрамченко, что сейчас при скуфинском. 
Видимо этим рулит Максим Смирнов. Почитайте какие вбросы новостей делает Росреестр, особенно 2019 год

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