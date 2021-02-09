Право
Таня Боброва

Booking.com подал в суд на ФАС — требует признать незаконным решение о доминировании сервиса и навязывании цен отелям Статьи редакции

В конце 2020 года регулятор заявил о доминировании сервиса на рынке и навязывании отелям «гарантии лучшей цены».

Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными от Booking.com B. V. к Федеральной антимонопольной службе зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 4 февраля. На это обратил внимание «Коммерсантъ», в Booking.com и ФАС оперативно не ответили на запросы газеты.

В декабре 2020 года ФАС заявила о доминировании Booking.com на рынке и навязывании отелям «гарантии лучшей цены». То есть партнёры агрегатора не могут предоставлять похожий номер с теми же датами заезда и условиями по более низким ценам вне сервиса.

В итоге ФАС потребовала от Booking.com исключить из договоров с отельерами условия о паритете цен и условий предоставления услуг, уточняет «Ъ». По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, сервис должен исполнить решение до 15 февраля.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин объяснил в разговоре с изданием, что компания может оспаривать решение ФАС в течение трёх месяцев. При этом исполнение предписания в этом случае откладывается до дня вступления решения суда в силу.

#новость #фас #bookingcom

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greg chudnoff

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Решают вопросы рыночной конкуренции чиновничьими запретами. Красавцы, чо. Если задача задавить свободный рынок вообще - всё правильно делают

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Airat Kafman

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Юный Букинг пошел против ФАС
Сфоткался в профиль, потом в анфас

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