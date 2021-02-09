Право
Таня Боброва

Huawei оспорит в суде США решение о признании компании «угрозой нацбезопасности» Статьи редакции

Власти считают, что оборудование компании может использоваться для слежки — Huawei это отрицает.

  • Китайская компания заявила, что решение объявить Huawei угрозой национальной безопасности было неконституционным, пишет WSJ со ссылкой на иск в Апелляционный суд.
  • Huawei просит пересмотреть решение Федеральной комиссии по связи (FCC), которое запрещает субсидировать американским операторам закупки оборудования от компаний из чёрного списка.
  • В документе также говорится, что декабрьское постановление FCC было «капризным», превышало её полномочия и не подтверждалось доказательствами. В ведомстве заявили, что намерены отстаивать своё решение.
  • В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.

#новость #huawei

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3 комментария
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Ренат Зайдуллин

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Просто ЦРУ много лет использует оборудование от производителей США для слежки, поэтому и другие страны логично подозревают в том же самом.

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Egor Komarov

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Я очень надеюсь что на Huawei вернут google сервисы рано или поздно. 

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Invent Valley

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Хуавей - в конституционном суде оспаривает запрет субсидировать американские компании из государственного бюджета?
Это видимо такой троллинг.

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