Apple разрешила приложению рецептов Prepear использовать логотип в виде груши — компании спорили о нём полгода Статьи редакции
Пришлось перерисовать листок.
Компании урегулировали вопрос об использовании логотипа в виде груши. Prepear может сохранить его, но по просьбе Apple изменила форму листа, который крепится к черенку фрукта, пишет The Verge.
«Prepear рада объявить, что мирным путём решила проблему товарного знака с Apple», — сказал изданию сооснователь компании Расс Монсон. Он добавил, что в ближайшие недели Prepear изменит логотип в приложении. На сайте его уже поменяли.
В августе Apple обвинила создателей Prepear в нарушении прав на её торговую марку. Компания утверждала, что логотип Prepear в виде наклонённой зелёной груши с небольшим листиком слишком напоминает логотип Apple.
Prepear – сервис для создания и организации кулинарных рецептов, а также персонализированных планов питания. Он доступен бесплатно на Android и iOS.
схожесть 100%
Листок, растущий от веточки, чуть другим сделали, как долька выглядеть стал. Действительно, был похож на веточку над логотипом Apple и на саму форму куся на яблоке.
Когда прочитал заголовок, то сразу подумал, что откусанная груша будет и название логотипа iFruit, как в GTA V.
не могу сказать, что стало хуже, но пряммая ассоциация с эпл потерялась, конечно, да
Надо было Дитеру Рамсу подрючить Эппл мозги, может и не скатывались бы до такой херни.
О великий Эпол! Челом бьём, холопы твои, дозволь яблоки в магазине покупать да есть!
*мем с пингвином*
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😂 лол. Теперь это не листок явно.
давно пора у apple отнять все права на apple - как распространённое слово.
Сейчас уже невозможно регистрировать ТЗ с обычными словами, типа Яблоко, Груша, Автомобиль.
Насколько знаю, даже слова с большой схожестью нельзя.
По мне, так к груше претензии были необоснованные. Но может просто маркетинговый ход для обеих компаний - лишний инфоповод.
Логотип кажись испортился) новый листок вообще будто не отсюда теперь, да и не листок это уже
Это не груша. Где вы видели такую грушу, еще и с листком на черенке?...
Скорее, флакон духов
А с каких это пор фрукт с листком стал собственностью apple? Если я рисую яблоки мне надо за каждое спрашивать разрешение или делать отчисления в apple?
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