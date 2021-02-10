Пришлось перерисовать листок.

Компании урегулировали вопрос об использовании логотипа в виде груши. Prepear может сохранить его, но по просьбе Apple изменила форму листа, который крепится к черенку фрукта, пишет The Verge.

«Prepear рада объявить, что мирным путём решила проблему товарного знака с Apple», — сказал изданию сооснователь компании Расс Монсон. Он добавил, что в ближайшие недели Prepear изменит логотип в приложении. На сайте его уже поменяли.

В августе Apple обвинила создателей Prepear в нарушении прав на её торговую марку. Компания утверждала, что логотип Prepear в виде наклонённой зелёной груши с небольшим листиком слишком напоминает логотип Apple.

Prepear – сервис для создания и организации кулинарных рецептов, а также персонализированных планов питания. Он доступен бесплатно на Android и iOS.