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Apple разрешила приложению рецептов Prepear использовать логотип в виде груши — компании спорили о нём полгода Статьи редакции

Пришлось перерисовать листок.

Компании урегулировали вопрос об использовании логотипа в виде груши. Prepear может сохранить его, но по просьбе Apple изменила форму листа, который крепится к черенку фрукта, пишет The Verge.

«Prepear рада объявить, что мирным путём решила проблему товарного знака с Apple», — сказал изданию сооснователь компании Расс Монсон. Он добавил, что в ближайшие недели Prepear изменит логотип в приложении. На сайте его уже поменяли.

В августе Apple обвинила создателей Prepear в нарушении прав на её торговую марку. Компания утверждала, что логотип Prepear в виде наклонённой зелёной груши с небольшим листиком слишком напоминает логотип Apple.

Prepear – сервис для создания и организации кулинарных рецептов, а также персонализированных планов питания. Он доступен бесплатно на Android и iOS.

#новость #apple

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Василиса Каменщикова

8

схожесть 100%

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Сергей Милосердов

Василиса
0

Видимо 99%, иначе бы так и не разрешили. 

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Денис Неделяев

5

А боже ты мой... вообще бы про эппл не вспомнил

Ответить

Andrey Novikov

2

Просто надо было откусить с обоих сторон 🤣

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Lightning1707

2

Листок, растущий от веточки, чуть другим сделали, как долька выглядеть стал. Действительно, был похож на веточку над логотипом Apple и на саму форму куся на яблоке.

Когда прочитал заголовок, то сразу подумал, что откусанная груша будет и название логотипа iFruit, как в GTA V.

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Алексей Умкин

2

Яблоки против груш, спешите видеть

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Алёна Погребняк

1

не могу сказать, что стало хуже, но пряммая ассоциация с эпл потерялась, конечно, да

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Шизоидная обезьяна

1

Надо было Дитеру Рамсу подрючить Эппл мозги, может и не скатывались бы до такой херни.

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Evgeny Klyuchnikov

1

Apple разрешила приложению рецептов Prepear

Ура, барин смиловался

Ответить

Дюша Метёлкин

1

О великий Эпол! Челом бьём, холопы твои, дозволь яблоки в магазине покупать да есть!

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911

0

*мем с пингвином*

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Комментарий удален

Game BOY

0

Apple просто хотела заработать денег!

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Sergei Soloviev

0

С новой формой листка теперь вообще не похоже. Не то что раньше! :) 

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Aik Music

0

😂 лол. Теперь это не листок явно.
давно пора у apple отнять все права на apple - как распространённое слово.

Сейчас уже невозможно регистрировать ТЗ с обычными словами, типа Яблоко, Груша, Автомобиль.
Насколько знаю, даже слова с большой схожестью нельзя.

По мне, так к груше претензии были необоснованные. Но может просто маркетинговый ход для обеих компаний - лишний инфоповод.

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Todd

Aik
0

лучше слово «афиша» у Рамблера отобрать

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Иван Вундермахер

0

Логотип кажись испортился) новый листок вообще будто не отсюда теперь, да и не листок это уже

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Надо было предложить дорисовать листик и с другой стороны груши

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Stanislav

0

Эппл вместе с яблоком кажется все фрукты захватила разом.

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greg chudnoff

0

Это не груша. Где вы видели такую грушу, еще и с листком на черенке?...
Скорее, флакон духов

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Роман Сенин

0

А с каких это пор фрукт с листком стал собственностью apple? Если я рисую яблоки мне надо за каждое спрашивать разрешение или делать отчисления в apple?

Ответить

login

0

Простите, а "apple" разве не яблоко? Причём тут груша? 🤔

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Денис Боенсков

0

raspberry стоит бояться, или ягоды пока можно в логотипе использовать?

Ответить

Старинный Данила

0

— Тим, мы же объективно неправы в данной ситуации, что запрещаем им использовать грушу.
— Да, но мы слишком далеко зашли, как же нам теперь выкрутиться, сохранив лицо?
— Предлагаю заставить их изменить форму листика!

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