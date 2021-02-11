Право
Таня Боброва

ФАС завела дело на Tele2 из-за повышения тарифов на связь с начала 2021 года Статьи редакции

У регулятора уже были похожие претензии к оператору в 2020 году.

  • С 1 января 2021 года ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2) повысило стоимость услуг для абонентов-физлиц в среднем на 13%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Компания объяснила это ростом собственных затрат, добавил регулятор.
  • ФАС получает много жалоб от россиян об изменении стоимости услуг связи, при этом повышение тарифов «без технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей». Регулятор завёл дело на Tele2 о нарушении антимонопольного законодательства.
  • В Tele2 не смогли оперативно предоставить комментарий vc.ru.
  • В мае оператор повысил цены в среднем на 10%, сообщало ведомство. ФАС признала, что компания нарушила законодательство, установив «монопольно высокие» цены на связь, и обязала оператора вернуть прежние тарифы. «Это предписание оператор до сих пор не исполнил и оспаривает его в суде», — уточнили в ФАС.

#новость #фас #tele2

1013 просмотров
17 17 комментариев
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Максим Митин

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Похоже, чей-то Мегафон просел по продажам, приходится самого нормального оператора кошмарить

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Евгений Кузовкин

Максим
3

Ну как нормального, цены повышают (мне уже трижды), а предупреждением у них считается то, что на скрине. И подписки с включенным запретом проскакивают (но редко, не спорю)

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Kot Wild

Максим
3

Нормального? Это было когда владели Шведы,как только Путинские дружки дотянулись начался сплошной развод и вымогательства как и во всем другом!!!!

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Алексей Алексеев

Максим
0

Относительно нормальный, запускать рекламные компании с тезисом "на всегда" и спустя полгода-год, нарушать свои обещания, как-то не солидно. Аппетит приходит во время еды, а дальше ожирение, а его надо лечить.

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Александр Курбатов

2

Надо еще на них дело завести за то, что вышки ставят просто в наглую вблизи домов. 

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Евгений Зайцев

Александр
6
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Александр Курбатов

Евгений
0

На вас это не распространяется. Советую около головы держать вам десять работающих телефонов постоянно. Т.е. веревочкой скрепите и чтобы они в статусе звонка были.

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Airat Kafman

3

1) Храни весь трафик пользователей 0,5 лет - купи пакет.
2) Бесплатно показывай видосы, пусть умоются пиндосы.
3) Так! Are you ahuel? Ты че тарифы повышаешь?

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Зимний Влад

2

✔️ IKEA
✔️ H&M
✅ Tele2

Отсель грозить мы будем шведу! 🤭

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Kot Wild

Зимний
1

Они же к Шведам уже давно не имеют отношения...

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Борис Смирнов

1

При ручном регулировании цен с использованием государственных рычагов ничего хорошего не получится - оператор на пару лет свернет инвестиционную программу и все равно получит свою прибыль. Невозможно забыть про госрегулирование цен на молоко: нужно дешевое молоко - пейте крашеную воду с пальмовым маслом и ароматизаторами в бутылках 0,45 литра.

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Александ Есть

Борис
1

Ага, так и поверил, что оператор из кожи вон лезет и в инвестиции все отправляет. В ручном регулировании ничего хорошего нет, но и говорить, что оператор бедняжка страдает тоже неверно. Конкуренции у операторов нет, сплошные договорняки.

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Борис Смирнов

Александ
0

Из кожи точно не лезет и выжимает максимальную прибыль из каждого рубля. Но оборудование то нужно поддерживать в рабочем состоянии в любом случае. Вот и поднимают цены. С прошлого года активно встречается информация, что у нас связь слишком дешевая. Теле2 сделал попытку, она не удалась. Скоро другие операторы подтянутся.

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Александ Есть

Борис
1

У нас связь не дешевая, всегда пытаются сравнивать с Америками, вон там какая дорогая связь, но нужно сравнивать и зарплаты, от их зарплат интернет намного дешевле нашего

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Предыдущий утюг

0

На рекламе бы сэкономили... По всем канала

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Султанов Андрей

0

Ещё и интернет у них убогий стал. Ловит только если ты подключен к вай фаю

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Давид Сабаури

0

Так им и надо. С 400 до 500? Реально?

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