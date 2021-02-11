Власти Китая задержали топ-менеджера Tencent из-за передачи личных данных пользователей WeChat Статьи редакции
В компании подтвердили факт задержания, но заявляют, что дело не связано с приложением.
Менеджер Tencent Чжан Фэн находится под следствием китайских властей с начала 2020 года, сообщает The Wall Street Journal.
Его подозревают в передаче бывшему замминистра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюню личных данных пользователей WeChat (принадлежит Tecent), говорят источники издания. Сам Сунь Лицзюнь тоже находится под следствием с апреля 2020 года — его обвиняют в нарушениях партийной дисциплины.
Следователи изучают, какими данными Чжан Фэн мог поделиться и как Сунь Лицюзнь мог ими воспользоваться, говорят источники.
Чжан Фэн упоминается как вице-президент Tencent в заявлении властей города Чжанцзякоу, посвящённом встрече мэра и Чжан Фэна в октябре 2018 года. Tencent утверждает, что Чжан Фэн никогда не занимал исполнительную или руководящую должность в компании.
При этом в компании не отрицают факт задержания сотрудника. Пресс-секретарь Tencent заявил WSJ, что дело Чжан Фэна «связано с обвинениями в личной коррупции и не имеет никакого отношения к WeChat или Weixin». Weixin — это китайская версия WeChat.
Аналитик LightSTream Research Мио Като заявил Reuters, что «это всего лишь ещё один пример того, как Пекин усиливает контроль над крупными технологическими гигантами». Tencent — самая дорогая публичная компания Китая, а её капитализация превышает $900 млрд, пишет WSJ.
WeChat — одно из самых популярных приложений в Китае: оно объединяет функции мессенджера и платёжной системы. Tencent собрала огромное количество данных, обрабатывая сообщения и финансовые транзакции своих 1,2 млрд ежемесячных пользователей, пишет WSJ. Приложение стало мощным инструментом слежки для китайских властей, отмечает издание.
Weixin — это китайская версия WeChat.
Яндекс - это русская версия Yandex. Ну хватит уже бездумно перепечатывать чужие ошибки (
это всего лишь ещё один пример того, как Пекин усиливает контроль над крупными технологическими гигантами
По-моему, эти аналитики говорят так вообще про всё в Китае.
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