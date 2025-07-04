Власти ЕС отказались отложить внедрение основных положений закона о регулировании ИИ — об этом их просили десятки европейских компаний

Процесс продолжится согласно графику. Представитель Европейской комиссии Томас Ренье отреагировал на письмо, подписанное более чем 40 крупными компаниями, включая Airbus, Mercedes-Benz, Siemens и других. В документе представители бизнеса призывали властей ЕС к более «дружественному к инновациям регуляторному подходу».Я действительно видел много сообщений, писем и заявлений по поводу AI Act. Позвольте мне быть предельно ясным: не будет никакой остановки, не будет отсрочек, не будет пауз.Из заявления Томаса РеньеКомпании, подписавшие обращение, просили отложить на два года вступление в силу двух положений закона: для ИИ общего назначения (general-purpose AI) и систем ИИ с высокими рисками (high-risk AI systems). Главная претензия бизнеса — что власти ЕС до сих пор не предоставили стандарты и инструкции для соблюдения закона.Европейские чиновники ещё в мае 2025 года должны были опубликовать так называемый «кодекс практики» — документ для компаний с рекомендациями, как соблюдать требования закона о регулировании ИИ, — но этого до сих пор не произошло.За нарушение закона о регулировании искусственного интеллекта предусмотрены штрафы: до 7% от годового оборота компании или до 3% для компаний, разрабатывающих продвинутые модели ИИ.Страны-члены ЕС согласовали AI Act в декабре 2023 года. В марте 2024-го документ приняли большинством голосов в Европарламенте, а 2 февраля 2025-го вступил в силу запрет на использование ИИ-технологий, которые несут «неприемлемый» уровень риска.#новости #ии