Право
Таня Боброва

Суд разрешил Double Data собирать данные пользователей «ВКонтакте» для продажи услуг Статьи редакции

Соцсеть будет обжаловать решение.

7 7 комментариев
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Московский Арбитражный суд рассмотрел иск «ВКонтакте» к Double Data (ООО «Дабл») и «Национальному бюро кредитных историй» 12 февраля. Компания требовала запретить извлекать из соцсети личные данные пользователей и использовать их в коммерческих целях, пишет «РИА Новости».

«Дабл» владеет ПО, которое позволяет анализировать открытые данные пользователей, проводить оценку их кредитоспособности и выявлять риски мошенничества в интересах банков. Несколько программ компании содержали данные 36 млн пользователей «ВКонтакте», писало РБК.

В иске «ВКонтакте» также заявила, что такие действия — нарушение прав соцсети на её базы данных. Компания также потребовала уничтожить ранее извлечённые элементы и взыскать с ответчика 1 рубль.

Юрист ответчика на заседании настаивал, что программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить вручную. Один из разаботчиков Double Data отметил, что решение суда в пользу истца поставит под угрозу работу сервисов, собирающих в соцсетях информацию о террористах и других.

«Суд сделал реальный выбор в пользу цифровой свободы и информационного обмена», — прокомментировала агентству решение Елена Трусова, представитель Double Data в суде, руководитель практики по интеллектуальной собственности BCLP.

Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что будут обжаловать решение. «То, что некоторые данные открыты, не означает, что их можно использовать каким угодно способом. Если кто-то пытается преодолевать ограничения или работать с данными, нарушая законодательство, это недобросовестное поведение», — добавил представитель соцсети.

  • Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно. В октябре 2017 года суд первой инстанции отклонил иск «ВКонтакте» к «Дабл». Компания требовала обязать Double Data и НБКИ прекратить использовать открытые данные для продажи своих услуг.
  • В начале 2018 года апелляция встала на сторону «ВКонтакте», но кассация отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение.

#новость #вконтакте

7 7 комментариев
1
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7 комментариев
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Артур Гаврончук

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Я в шоке. Какие-то суды, какие-то иски.

Прям будто бы и не Россия уже. А как же проверенные временем методы в виде засыла кошмар-бригад и чемодана с дурью в пиццерии? Или же всеми любимый десерт - порнуха на сервере.

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Дмитрий Энтелис

2

Извините

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Катя Канева

1

Да, процесс века, один из немногих в РФ. Одна только экспертиза по делу чего стоит. Открыта теперь IT стартапам у нас дорога))

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Alex Sedoff

0

у ВК откусили от пирога, вот и бесятся

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Paavo Ulmanis

0

GDPR шепчет: впереди драконовские штрафы.

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Катя Канева

Paavo
0

Там да вопрос по ПД, но Дабл Дата с самого начала преподносит это как закрытый черный ящик где тип тока скоринг для заказчика конечного. 

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Roy Zergoff

0

Если ВК так уж сильно хотят защитить ОТКРЫТЫЕ данные (что уже выглядит странно), то могли бы таким автоматизированным сборщиками скидывать "грязные" данные.
Уж не знаю какие именно там данные собирают, но именно их ВК может перемешивать, отдавая ложные сведения

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