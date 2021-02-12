Соцсеть будет обжаловать решение.

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Московский Арбитражный суд рассмотрел иск «ВКонтакте» к Double Data (ООО «Дабл») и «Национальному бюро кредитных историй» 12 февраля. Компания требовала запретить извлекать из соцсети личные данные пользователей и использовать их в коммерческих целях, пишет «РИА Новости».

«Дабл» владеет ПО, которое позволяет анализировать открытые данные пользователей, проводить оценку их кредитоспособности и выявлять риски мошенничества в интересах банков. Несколько программ компании содержали данные 36 млн пользователей «ВКонтакте», писало РБК.

В иске «ВКонтакте» также заявила, что такие действия — нарушение прав соцсети на её базы данных. Компания также потребовала уничтожить ранее извлечённые элементы и взыскать с ответчика 1 рубль.

Юрист ответчика на заседании настаивал, что программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить вручную. Один из разаботчиков Double Data отметил, что решение суда в пользу истца поставит под угрозу работу сервисов, собирающих в соцсетях информацию о террористах и других.

«Суд сделал реальный выбор в пользу цифровой свободы и информационного обмена», — прокомментировала агентству решение Елена Трусова, представитель Double Data в суде, руководитель практики по интеллектуальной собственности BCLP.

Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что будут обжаловать решение. «То, что некоторые данные открыты, не означает, что их можно использовать каким угодно способом. Если кто-то пытается преодолевать ограничения или работать с данными, нарушая законодательство, это недобросовестное поведение», — добавил представитель соцсети.