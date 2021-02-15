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В России создадут реестр для доступа к биометрическим данным — вести его будет Ростелеком Статьи редакции

Доступ к биометрии уже получили банки и страховые компании.

Ростелеком за каждое обращение к Единой биометрической системе (ЕБС) получает 200 рублей, которые разделяет с организацией, зарегистрировавшей человека в системе, и разработчиком ПО. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на приказ Минцифры.

Чтобы получить доступ к системе компании нужно будет заключить договор с Ростелекомом. Претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных. К реестру смогут подключиться в том числе сотовые операторы или ритейлеры. Список участников опубликуют на сайте ЕБС.

ЕБС запустили в 2018 году, с 1 января 2021 года россияне могут удалённо проходить идентификацию и получать с помощью биометрии государственные услуги. Собирать данные для системы могут 232 банка и МФЦ, на конец 2020 года они зарегистрировали 160 тысяч пользователей.

Представитель одного из банков рассказал, что пока участие в ЕБС невыгодно — финансовая организация «собирает биометрию и получает лишь 100 рублей за то, что его клиент пользуется сервисами других банков удалённо».

#новость #биометрия

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