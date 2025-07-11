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Артур Томилко
Право

Правительство не поддержало законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

В отзыве говорится, что документ уравнивает опасные услуги и те, что «не нарушают закон, общественный порядок и моральные устои».

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • Депутаты от КПРФ и ЛДПР внесли законопроект в Госдуму в апреле 2025 года. Инициатива предполагала запрет рекламы духовных практик, а также эзотерических и энергетических услуг.
  • Согласно документу, под ограничения должны попасть физлица, юрлица и ИП, которые называют себя алхимиками, астрологами, ведьмами, духовными наставниками, магами, медиумами, тарологами, хиромантами, нумерологами, рунологами, цифропсихологами и другими. Также в списке есть нутрициологи — но речь только о тех, у кого нет высшего медицинского образования.
  • Правительство законопроект не поддержало, следует из отзыва, на который обратили внимание «Ведомости». В частности, кабмин указал, что перечисленные в документе лица не относятся к сфере регулирования закона «О рекламе», который предлагают изменить депутаты, а формулировки «не соответствуют принципу юридической определённости».
  • Текущая версия проекта уравнивает опасные (мошеннические) услуги и деятельность, которая не нарушает «законы, общественный порядок и моральные устои». Это может создать «правовой дисбаланс», говорится в отзыве.
  • Кроме того, реклама эзотерических услуг может быть оформлена так, что она не будет подпадать под ограничения, а значит, инициатива не решит проблему. При этом ответственность за ложную информацию в рекламе любых услуг уже предусмотрена законодательством.
  • Авторы законопроекта сообщили газете, что планируют его дорабатывать. Эта возможность «будет обсуждаться» с комитетами Госдумы по экономической и информационной политике.

#новости

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