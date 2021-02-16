Право
Евгения Евсеева

ФНС разрешила отельерам учитывать комиссию Booking.com и других иностранных компаний в качестве расходов Статьи редакции

Раньше отельерам не удавалось убедить налоговую, что выплаты агрегатору — расходы, что вело к росту налогов.

Налогоплательщики, которые применяют упрощённую систему налогообложения (УСН), могут использовать для подтверждения расходов документы, оформленные по правилам иностранного государства, если они подтверждают траты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ФНС на обращение «Опоры России».

Это позволит отельерам учитывать комиссию Booking.com и НДС за неё в качестве расходов или оформлять налоговый вычет.

По закону участники рынка могут произвести вычет уплаченного Booking.com НДС из общей суммы налога, но сделать это не удавалось из-за технических несоответствий, рассказала изданию президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина. Теперь ФНС указала, что препятствий для реализации налогоплательщиком права на вычет НДС нет.

Юрист Forward Legal Федор Закабуня отметил, что разъяснения ФНС увеличивают шансы налогоплательщиков на положительное рассмотрение вопроса о правомерности вычетов по НДС и учета расходов для целей налога на прибыль при возникновении недопонимания с территориальными надзорными органами.

  • В декабре 2020 года отельеры попросили ФНС изменить систему налогообложения при работе с Booking.com и другими иностранными компаниями.
  • Поводом послужили сложности, возникающие у отельеров при работе с Booking.com. Отельеры ежемесячно платят сервису за совершенные через него бронирования комиссию в размере 15-35%.
  • До 2019 года системы бронирования платили налог сами. Но с вступлением «налога на Google», Booking.com стала самостоятельно платить налоги за физических лиц, а с 2019 года — за юридических.
  • Отельеры не могли зафиксировать эти выплаты в расходах в бухгалтерской отчетности. Сервис предоставляет отелю только счёт и акт, а этого недостаточно по российскому законодательству.

#новость #bookingcom

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Вадим Бакин

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Офигеть. Очевидный же и большой расход.

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Airat Kafman

1

- Что вы делаете?
- Мы делаем законы через жопу, а потом героически и с трудностями их меняем.

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Sasha Step

0

Молодцы отельеры дожали все таки ФНС

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