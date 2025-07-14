Итальянский суд передал под внешнее управление модный бренд Loro Piana из-за сотрудничества с китайским поставщиком, «эксплуатирующим рабочих»

Устранить нарушения в цепочках поставок компания должна в течение года. Фото BloombergНадзор за деятельностью Loro Piana (принадлежит LVMH) будет осуществлять временный управляющий, постановил суд в Милане. О решении рассказала FT.Из материалов дела следует, что компания передала производство одежды китайской Evergreen Fashion Group, которую итальянские власти обвиняют в «эксплуатации рабочих».В отношении Loro Piana также ведётся уголовное расследование, которое могут завершить, если компания устранит нарушения в своих цепочках поставок.Это уже пятый модный бренд, попавший под судебное преследование в Италии из-за нарушения трудовых прав за последние полтора года, отмечает FT. Аналогичные меры накладывались на Dior, Armani, Alviero Martini и Valentino.#новости