«Ъ» сообщил об уголовном деле против основателя «Пятёрочки» Статьи редакции
Бывший деловой партнёр Андрея Рогачева обвинил его в вымогательстве, пишет издание.
Дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч.3 ст.163 УК) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, пишет «Коммерсантъ» без указания источника. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.
По данным издания, с заявлением против основателя сети магазинов «Пятёрочка» Андрея Рогачева обратился его бывший деловой партнёр Михаил Горяинов. Из его показаний следует, пишет «Ъ», что Рогачев якобы требовал у него долю в бизнесе, которая оценивалась в более чем $20 млн.
В частности, речь идёт о здании автотехцентра на Волгоградском проспекте и Усачевском рынке, которые сейчас контролирует Gremm Group Горяинова, утверждает газета. В СКР не стали комментировать «Ъ» ситуацию с возбуждением уголовного дела.
Андрей Рогачев сообщил РБК, что узнал о заведении дела из прессы и не знает его деталей. По его словам, Горяинов обещал рассчитываться в течение пяти лет: «Он вытащил в разных формах чуть меньше $20 млн из совместного бизнеса. Пять лет дурил голову, обещая вернуть, а теперь решил этого не делать».
Горяинов в разговоре с изданием сообщил, что подал заявление на Рогачева еще в 2016 году и не знает, почему история получила развитие только сейчас. Он добавил, что его уже вызвали на допрос, но в каком статусе, не уточнил.
Рогачев рассказывал РБК, что познакомился с Горяиновым в 2005 году, а совместный бизнес начал в конце 2013 года. Планировалось создавать бюджетные рынки под брендом «Ветерок» и рынки более высокого ценового сегмента под брендом «Царев сад», писало издание.
Партнёры нашли пять объектов для проекта: Усачевский рынок в Хамовниках, бывший автоцентр на Волгоградском проспекте, а также Каширский, Северный и Коптевский рынки.
В 2015 году партнёры решили разделить активы. Рогачев утверждал, что Горяинов отделил Усачевский рынок и здание на Волгоградском проспекте без согласования. В конце 2018 года Рогачев подал иск в Высокий суд Лондона к Михаилу Горяинову, писало РБК.
А через пару дней сменит позицию и скажет, это все из-за того что я был на митинге и говорил плохое про царя, займет выгодную позицию и будут его уже жалеть, а то что вымогал бабки, так это придуманное.
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