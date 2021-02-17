Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС Статьи редакции
В дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах.
Компания утверждает, что «с помощью тщательно разработанных антиконкурентных ограничений» Apple не только нанесла ущерб, но и полностью устранила конкуренцию в распространении приложений и платежах.
Apple использует контроль над экосистемой iOS для создания неконкурентных условий — это злоупотребление доминирующим положением и нарушение законов ЕС, заявила Epic Games.
Epic Games попросила Еврокомиссию принять меры против антиконкурентного поведения Apple. При этом компания не требует возмещения убытков, а «просто ищет справедливости».
Жалоба дополняет судебные процессы в США и Австралии, а также заявление разработчика в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании, уточнила компания. По её данным, Еврокомиссия уже «расследует злоупотребления Apple» после заявлений других разработчиков.
«Нашими приоритетами всегда было предоставить пользователям безопасное и надёжное место для загрузки ПО и применять правила одинаково ко всем разработчикам. Безрассудное поведение (Epic Games) сделало пользователей пешками, и мы с нетерпением ждём возможности разъяснить это Еврокомиссии», — приводит заявление Apple газета Financial Times.
- Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
- В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
Apple делает все, от железа до операционной системы и ПО, а Epic Games считает это монополией? :)) Ну сделайте свое устройство со своей операционкой и установите туда только свои игры. В чем проблема? :DDD
Органический колос
сделай свою железную дорогу и ездий. создай свою почту и отправляй письма, чо ты как маленький
Apple делает все, от железа до операционной системы и ПО, а Epic Games считает это монополией? :))
Если не затруднит, дайте пожалуйста ваше определение монополии
Магазин приложений Эпл это монополия для установки приложений на айфонах. Не благодари.
Как пользователь айфона, надеюсь что у них всё получится. Не нравится что в Apple за меня решают какие приложения мне можно установить, а какие нельзя
Никто не решал за вас что вы обязаны пользоваться айфоном. Купите андроид и ставьте что хотите.
зачем тебе президента выбирать? родился при путине умрешь при путине, не нравится вали.
есть факт эпл занимает значительную долю рынка, и если я хочу продавать там, я должен платить эплу мзду. какая разница что ты хочешь как пользователь, есть запрет конкуренции для производителей софта. а рынок огромный. я как производитель софта хочу продавать игры через эпик с комиссией 10%
Ты сам покупаешь айфон, а не яблоко на тебя кредит за него вешает
Ага, только эпл сами строили и занимали эту "значительную долю рынка", и за эти 100$/год ты получаешь большое число пользователей, готовых платить за твое приложение, а не качать его ломанный вариант с 4пда
Попроси эпик, чтобы они сделали свой смартфон, развили на нем экосистему и заняли "значительную долю рынка",, и продавай там за 10%, в чем проблема?
делали и получают за свой продукт деньги, с чего я должен им платить комиссию низачто за свой продукт?
в гугле хотябы фичеринг есть и рекомендации
стокгольмский синдром давно подхватил? те попоболь будет если эпик будет игры продавпть на 20% дешевле эпла? нет этоже хня, тебе нравится платить на 30% больше и ты всем хочешь об этом рассказать
И эпл поддерживает свой рынок + модерирует (хоть и коряво, но всяко лучше гугла), ах да, еще доступ к тем самым людям, с денег которых ты будешь платить эти 30%
Первый таб эпстора- "Сегодня", где только фичеринг и реклама + всякие ежегодные фичеры за дизайн и проч. Если твое приложение не попадает в фичеринг, это не повод кричать "а я за что деньги тебе плачу, эпл алё, а ну рекламируй мою поделку бесплатно"
Эх, лол. Надо быть реально сверхразумистом, чтобы верить, что Суини "просто хочет, чтобы пользователи платили на 20% меньше, чем сейчас". Особенно при том, что когда эпики в обход яблока стали принимать оплату, то скидку они сделали не 20%)))
ничего он не поддерживает, там такая модерация конченная что хуже стора нет xcode это худшая среда разработки.
миф 1 разрушен.
миф2 - доступ к юзерам надо оплачивать - это и есть монополия если юзеров больше определенного порога
с чего я должен им платить комиссию низачто за свой продукт?
Сам понял что сморозил? Ну пойди реализуй сервис для доставки обновлений, инаппов, SDK на все случаи жизни.
Интересно узнать, а по какой причине вы айфон купили?
Органический колос
а как вы стали мазохистом?
Соловьевщиной отдает какой- то
Вам бы, болезный, в дурочку
ну так вам нравится платить больше рынка, это мазахизм - все хотят платить меньше в дурочку идут те кому нравится страдать
В ЕС триггерятся на слово «монополия», поэтому ход не самый глупый.
Вообще им стоило сразу в Европу подавать, ИМХО там у них самые большие шансы. В Америке более лояльны к корпорациям, а властям остального мира вообще плевать на людей.
Боже, даже на дтф их хейтят уже. Позорище какое-то, а не компания.
Почему? У эпика были всегда самые крупные скидки на распродажах. Плюс ещё купоны на 650 рублей и многие игры за копейки можно взять. Я так рдр2 за 600 рублей взял и детроит за ~ 300
Поведение Apple плохо для потребителей, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И это плохо для разработчиков
Когда я вижу риторику, которая включает в себя утверждения спикера о том, что «хорошо», а что «плохо» для всех, я сразу понимаю, что спикер имеет ввиду, что плохо, а что хорошо лично для него. Прикрывать личные бизнес-интересы заботой о других и желанием справедливости – демагогический ход, старый как мир.
Органический колос
тоесть то что эпл именно этой риторикой пользуется это ок, а эпик нельзя?
эпик сама сделала свои игры может продавать за сколько хочет, но на эпле им это делать нельзя. почему эпл указывает за сколько продавать игры и кому? какая разница чья платформа если 30% покупателей в мире сидят на эпле, это почти монополия и это не хорошо
эм, эпл указывает за сколько продавать игры? что эпл указывает вообще им?
Попытка сделать этику бинарной - как-то чересчур примитивно. Что человека что компанию нужно оценивать по делам, а не по заявляемым принципам. И по делам Эпики однозначно получают + в карму от простых пользователей. А насчёт своих интересов - любой здоровый человек преследует в первую очередь свои интересы, вопрос только каким способом: социально полезным или социально вредным. Эпики в своих интересах делают обществу услугу, потому они - красавцы.
В чужой монастырь со своим уставом - наглость второе счастье, да Эпик? ))))
монаполия вредит рынку, и пользователям. а вы батенька мазохист походу?
я плачу +30% потомучто я богатый, смотрите у меня золотой айфон12 и доп комиссия
Святые люди в этом вашем Epic Games работают. Ночей не спят, прибыль теряют — всё о нас, яблочных рабах думают. Чтобы нам на донатах не разориться. Оно ведь как работает — отменят Apple свою б-гомерзкую комиссию и сразу «при коммунизме всё будет зашибись, он наступит скоро, надо только подождать».
У меня бы больше уважения к эпикам было, если бы они перестали прикрываться про «интересы пользователей» и упирали на упущенную выгоду. Один фиг они лососнут тунца — куда им и дорога.
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