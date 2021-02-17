В дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах.

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Компания утверждает, что «с помощью тщательно разработанных антиконкурентных ограничений» Apple не только нанесла ущерб, но и полностью устранила конкуренцию в распространении приложений и платежах.

Apple использует контроль над экосистемой iOS для создания неконкурентных условий — это злоупотребление доминирующим положением и нарушение законов ЕС, заявила Epic Games.

Поведение Apple плохо для потребителей, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И это плохо для разработчиков, чьи средства к существованию часто зависят от политики Apple, которая определяет, кого допускать на iOS и на каких условиях. Тим Суини глава Epic Games

Epic Games попросила Еврокомиссию принять меры против антиконкурентного поведения Apple. При этом компания не требует возмещения убытков, а «просто ищет справедливости».

Жалоба дополняет судебные процессы в США и Австралии, а также заявление разработчика в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании, уточнила компания. По её данным, Еврокомиссия уже «расследует злоупотребления Apple» после заявлений других разработчиков.

«Нашими приоритетами всегда было предоставить пользователям безопасное и надёжное место для загрузки ПО и применять правила одинаково ко всем разработчикам. Безрассудное поведение (Epic Games) сделало пользователей пешками, и мы с нетерпением ждём возможности разъяснить это Еврокомиссии», — приводит заявление Apple газета Financial Times.