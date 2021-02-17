Право
Таня Боброва

Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС Статьи редакции

В дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах.

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Компания утверждает, что «с помощью тщательно разработанных антиконкурентных ограничений» Apple не только нанесла ущерб, но и полностью устранила конкуренцию в распространении приложений и платежах.

Apple использует контроль над экосистемой iOS для создания неконкурентных условий — это злоупотребление доминирующим положением и нарушение законов ЕС, заявила Epic Games.

Поведение Apple плохо для потребителей, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И это плохо для разработчиков, чьи средства к существованию часто зависят от политики Apple, которая определяет, кого допускать на iOS и на каких условиях.

Тим Суини
глава Epic Games

Epic Games попросила Еврокомиссию принять меры против антиконкурентного поведения Apple. При этом компания не требует возмещения убытков, а «просто ищет справедливости».

Жалоба дополняет судебные процессы в США и Австралии, а также заявление разработчика в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании, уточнила компания. По её данным, Еврокомиссия уже «расследует злоупотребления Apple» после заявлений других разработчиков.

«Нашими приоритетами всегда было предоставить пользователям безопасное и надёжное место для загрузки ПО и применять правила одинаково ко всем разработчикам. Безрассудное поведение (Epic Games) сделало пользователей пешками, и мы с нетерпением ждём возможности разъяснить это Еврокомиссии», — приводит заявление Apple газета Financial Times.

  • Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
  • В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
  • В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
«Будем в конфликте с Apple на всех фронтах»: что…
Перевод писем главы Epic Games Тима Суини Apple и ответа компании.
vc.ru

#новость #apple #epicgames

34 34 комментария
8
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Денис Кравцов

13

Да ты угомонишься нет?

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Ivan Miasnikov

7

Apple делает все, от железа до операционной системы и ПО, а Epic Games считает это монополией? :)) Ну сделайте свое устройство со своей операционкой и установите туда только свои игры. В чем проблема? :DDD

Ответить

Органический колос

Ivan
7

сделай свою железную дорогу и ездий. создай свою почту и отправляй письма, чо ты как маленький

Ответить

Nikita Shmidt

Ivan
2

Apple делает все, от железа до операционной системы и ПО, а Epic Games считает это монополией? :))

Если не затруднит, дайте пожалуйста ваше определение монополии

Ответить

Igor Filippov

Nikita
0

Магазин приложений Эпл это монополия для установки приложений на айфонах. Не благодари.

Ответить

Dmitry Tertyshnikov

2

Как пользователь айфона, надеюсь что у них всё получится. Не нравится что в Apple за меня решают какие приложения мне можно установить, а какие нельзя

Ответить

Константин Рогов

Dmitry
2

Никто не решал за вас что вы обязаны пользоваться айфоном. Купите андроид и ставьте что хотите.

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Органический колос

Константин
3

зачем тебе президента выбирать? родился при путине умрешь при путине, не нравится вали.

есть факт эпл занимает значительную долю рынка, и если я хочу продавать там, я должен платить эплу мзду. какая разница что ты хочешь как пользователь, есть запрет конкуренции для производителей софта. а рынок огромный. я как производитель софта хочу продавать игры через эпик с комиссией 10%

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Сергей Грызин

Органич…
–1

Ты сам покупаешь айфон, а не яблоко на тебя кредит за него вешает

Ага, только эпл сами строили и занимали эту "значительную долю рынка", и за эти 100$/год ты получаешь большое число пользователей, готовых платить за твое приложение, а не качать его ломанный вариант с 4пда

Попроси эпик, чтобы они сделали свой смартфон, развили на нем экосистему и заняли "значительную долю рынка",, и продавай там за 10%, в чем проблема?

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Органический

Сергей
0

делали и получают за свой продукт деньги, с чего я должен им платить комиссию низачто за свой продукт?

в гугле хотябы фичеринг есть и рекомендации

стокгольмский синдром давно подхватил? те попоболь будет если эпик будет игры продавпть на 20% дешевле эпла? нет этоже хня, тебе нравится платить на 30% больше и ты всем хочешь об этом рассказать

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Сергей Грызин

Органич…
0

И эпл поддерживает свой рынок + модерирует (хоть и коряво, но всяко лучше гугла), ах да, еще доступ к тем самым людям, с денег которых ты будешь платить эти 30%

Первый таб эпстора- "Сегодня", где только фичеринг и реклама + всякие ежегодные фичеры за дизайн и проч. Если твое приложение не попадает в фичеринг, это не повод кричать "а я за что деньги тебе плачу, эпл алё, а ну рекламируй мою поделку бесплатно"

Эх, лол. Надо быть реально сверхразумистом, чтобы верить, что Суини "просто хочет, чтобы пользователи платили на 20% меньше, чем сейчас". Особенно при том, что когда эпики в обход яблока стали принимать оплату, то скидку они сделали не 20%)))

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Органический

Сергей
0

ничего он не поддерживает, там такая модерация конченная что хуже стора нет xcode это худшая среда разработки.

миф 1 разрушен.

миф2 - доступ к юзерам надо оплачивать - это и есть монополия если юзеров больше определенного порога

Ответить

Сергей

Органич…
0

Поэтому сыпятся новости о приложениях в гугле с троянами и о том, как патентный тролль банит игры-конкуренты в гугл плей

Отлично разрушил, молодец)

Только у яблока не бОльшая часть рынка пользователей, чтобы говорить об "определенном пороге"

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Igor Filippov

Органич…
0

с чего я должен им платить комиссию низачто за свой продукт?

Сам понял что сморозил? Ну пойди реализуй сервис для доставки обновлений, инаппов, SDK на все случаи жизни.

Ответить

Сергей Грызин

Dmitry
0

Интересно узнать, а по какой причине вы айфон купили?

Ответить

Органический колос

Сергей
–1

а как вы стали мазохистом?

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Сергей Грызин

Органич…
0

Соловьевщиной отдает какой- то

Вам бы, болезный, в дурочку

Ответить

Органический

Сергей
0

ну так вам нравится платить больше рынка, это мазахизм - все хотят платить меньше в дурочку идут те кому нравится страдать

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John Rickman

3

В ЕС триггерятся на слово «монополия», поэтому ход не самый глупый.

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Николай Глущенко

John
0

Вообще им стоило сразу в Европу подавать, ИМХО там у них самые большие шансы. В Америке более лояльны к корпорациям, а властям остального мира вообще плевать на людей.

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Артём Палённый

2

Вот вы смеётесь над ними, а они возьмут и выиграют процессы.

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Nikita Kharchenko

2

Скоро

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Пластиковое Окно

1

Боже, даже на дтф их хейтят уже. Позорище какое-то, а не компания. 

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No Name

Пластиковое
1

Почему? У эпика были всегда самые крупные скидки на распродажах. Плюс ещё купоны на 650 рублей и многие игры за копейки можно взять. Я так рдр2 за 600 рублей взял и детроит за ~ 300

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Dmitriy Dorian

1

Поведение Apple плохо для потребителей, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И это плохо для разработчиков

Когда я вижу риторику, которая включает в себя утверждения спикера о том, что «хорошо», а что «плохо» для всех, я сразу понимаю, что спикер имеет ввиду, что плохо, а что хорошо лично для него. Прикрывать личные бизнес-интересы заботой о других и желанием справедливости – демагогический ход, старый как мир. 

Ответить

Органический колос

Dmitriy
0

тоесть то что эпл именно этой риторикой пользуется это ок, а эпик нельзя? 

эпик сама сделала свои игры может продавать за сколько хочет, но на эпле им это делать нельзя. почему эпл указывает за сколько продавать игры и кому? какая разница чья платформа если 30% покупателей в мире сидят на эпле, это почти монополия и это не хорошо

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муркотун 😷

Органический
0

эм, эпл указывает за сколько продавать игры? что эпл указывает вообще им? 

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Андрей Исаев

Dmitriy
0

и в этот раз вряд ли этот ход будет эффективным)

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Николай Глущенко

Dmitriy
0

Попытка сделать этику бинарной - как-то чересчур примитивно. Что человека что компанию нужно оценивать по делам, а не по заявляемым принципам. И по делам Эпики однозначно получают + в карму от простых пользователей. А насчёт своих интересов - любой здоровый человек преследует в первую очередь свои интересы, вопрос только каким способом: социально полезным или социально вредным. Эпики в своих интересах делают обществу услугу, потому они - красавцы.

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Константин Рогов

–1

В чужой монастырь со своим уставом - наглость второе счастье, да Эпик? ))))

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Органический колос

Константин
1

монаполия вредит рынку, и пользователям. а вы батенька мазохист походу?

я плачу +30% потомучто я богатый, смотрите у меня золотой айфон12 и доп комиссия

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Даниил Орел

0

И откопали стюардессу.

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Andreas Lapueros

0

Epic games = epic facepalm 

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Alexey Fedorov

0

Святые люди в этом вашем Epic Games работают. Ночей не спят, прибыль теряют — всё о нас, яблочных рабах думают. Чтобы нам на донатах не разориться. Оно ведь как работает — отменят Apple свою б-гомерзкую комиссию и сразу «при коммунизме всё будет зашибись, он наступит скоро, надо только подождать».

У меня бы больше уважения к эпикам было, если бы они перестали прикрываться про «интересы пользователей» и упирали на упущенную выгоду. Один фиг они лососнут тунца — куда им и дорога.

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