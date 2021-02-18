Группа инвесторов подала иск против «лидера» «ребят с Reddit» — его обвинили в манипуляциях с акциями GameStop Статьи редакции
Кит Гилл — профессиональный инвестор, который выдавал себя за любителя и нарушил все возможные правила, считают истцы.
- Кита Гилла, который известен под ником «Ревущий котёнок», обвиняют в том, что он осознанно манипулировал рынком и выдавал себя за инвестора-любителя, хотя на самом деле был лицензированным специалистом по ценным бумагам, пишет Bloomberg со ссылкой на иск.
- Иск подала фирма Hagens Berman от имени Кристиана Иовина из штата Вашингтон и других, которые пострадали из-за покупки акций GameStop по завышенным ценам. Иовин продал опционы на акции GameStop на сумму $200 тысяч, когда акции стоили дешевле $100 долларов. Но когда их стоимость поднялась до $400 за штуку, Иовину пришлось выкупить их обратно.
- «Лживое и манипулятивное поведение Гилла нарушило не только многочисленные отраслевые правила и нормы, но и различные законы о ценных бумагах, подрывая целостность рынка акций GameStop», — говорится в иске.
- В иске утверждается, что Гилл — дипломированный финансовый аналитик с несколькими брокерскими лицензиями, который работал в страховой компании MassMutual. По мнению истцов, компания должна была контролировать деятельность Гилла на рынке. Пресс-секретарь MassMutual Паула Трамбле не дала комментариев и сообщила, что вопрос пока рассматривают.
- Гилл начал инвестировать в GameStop в июне 2019 года, когда цена составляла около $5 за акцию. Он приобрёл акции GameStop на $50 тысяч. В январе 2021 года они превратились почти в $33 млн после того как инвесторы с Reddit начали скупать акций сети розничных магазинов игр GameStop.
- В феврале WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.
Да уж, какой-нить маск может запросто манипулировать ценами инструментов. Достаточно в твиттерах писать че купить, а че продать. А простым людям нельзя!!!
Демократия
А при демократии уже в суд нельзя подать, даже если ты не прав ?)
Покупайте флаги купальники глупцы скоро лето.
Как думаете это манипуляция?
Силиконовая долина
Естественно ребя с Wall Street, не могут позволить создать такой прецедент. Это в корни перевернет игру)))))
Но когда их стоимость поднялась до $400 за штуку, Иовину пришлось выкупить их обратно.
Ага, его заставили, эти, как их там, наркобароны. Детский сад.
Фонды потеряли милларды, парень заработал 33млн. Кто получил основной кусок?
Другие фонды, мужика просто выставляют козлом отпущения
Коробит от фразы «[акции] превратились почти в $33 млн». Акции не превращались в деньги и их владелец не становится миллионером. Выросла рыночная стоимость акций. И далеко не факт, что их получится продать по этой стоимости.
Это манипулирование рынком акций, за это судят в США крупные инвесткомпании. Почему они должны простить профессионального инвестора? Который знал, что за это могут судить
За что "За это" могут осудить? За то что купил акции не объявив всем окружающим в духе "Смотрите! Я проф. инвестор и я творю хуйню! не делайте как я!", так чтоли? ))
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