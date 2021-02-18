Право
Евгения Евсеева

Группа инвесторов подала иск против «лидера» «ребят с Reddit» — его обвинили в манипуляциях с акциями GameStop Статьи редакции

Кит Гилл — профессиональный инвестор, который выдавал себя за любителя и нарушил все возможные правила, считают истцы.

  • Кита Гилла, который известен под ником «Ревущий котёнок», обвиняют в том, что он осознанно манипулировал рынком и выдавал себя за инвестора-любителя, хотя на самом деле был лицензированным специалистом по ценным бумагам, пишет Bloomberg со ссылкой на иск.
  • Иск подала фирма Hagens Berman от имени Кристиана Иовина из штата Вашингтон и других, которые пострадали из-за покупки акций GameStop по завышенным ценам. Иовин продал опционы на акции GameStop на сумму $200 тысяч, когда акции стоили дешевле $100 долларов. Но когда их стоимость поднялась до $400 за штуку, Иовину пришлось выкупить их обратно.
  • «Лживое и манипулятивное поведение Гилла нарушило не только многочисленные отраслевые правила и нормы, но и различные законы о ценных бумагах, подрывая целостность рынка акций GameStop», — говорится в иске.
  • В иске утверждается, что Гилл — дипломированный финансовый аналитик с несколькими брокерскими лицензиями, который работал в страховой компании MassMutual. По мнению истцов, компания должна была контролировать деятельность Гилла на рынке. Пресс-секретарь MassMutual Паула Трамбле не дала комментариев и сообщила, что вопрос пока рассматривают.
  • Гилл начал инвестировать в GameStop в июне 2019 года, когда цена составляла около $5 за акцию. Он приобрёл акции GameStop на $50 тысяч. В январе 2021 года они превратились почти в $33 млн после того как инвесторы с Reddit начали скупать акций сети розничных магазинов игр GameStop.
  • В феврале WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.
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#новость #gamestop

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Андрей Николаев

18

Да уж, какой-нить маск может запросто манипулировать ценами инструментов. Достаточно в твиттерах писать че купить, а че продать. А простым людям нельзя!!!

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Artem 69

Андрей
0
Ответить

Airat Kafman

Artem
1

Реддит пришел на закрытую вечеринку Уолл-Стрит:

Ответить

Александр Якунин

–10

Демократия

Ответить

Кирилл Кузьмин

Александр
15

А при демократии уже в суд нельзя подать, даже если ты не прав ?)

Ответить

Александр Якунин

Кирилл
–4

Покупайте флаги купальники глупцы скоро лето.

Как думаете это манипуляция?

Ответить

Канищев Максим

Александр
1

 Силиконовая долина

Ответить

Александр Якунин

Канищев
1

Ну хоть кто то с чувством юмора

Ответить

Евгений Новожилов

Александр
1

Сиськи и Звездно-полосатый. И настроение сразу улучшилось. 

Ответить

Вячеслав Быков

4

Естественно ребя с Wall Street, не могут позволить создать такой прецедент. Это в корни перевернет игру)))))

Ответить

Make Luv

3

Но когда их стоимость поднялась до $400 за штуку, Иовину пришлось выкупить их обратно.

Ага, его заставили, эти, как их там, наркобароны. Детский сад.

Ответить

semen matrasov

Make
0

Не хуй шортить было

Ответить

Marat Ahiar

0

Фонды потеряли милларды, парень заработал 33млн. Кто получил основной кусок?

Ответить

Илья Шишкунов

Marat
4

Другие фонды, мужика просто выставляют козлом отпущения 

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
1

И все довольны

Ответить

Gre Li

Marat
0

Да он ещё не получил. Он вроде как акции не продавал, так оценивают стоимость его владения.

Ответить

Сергей Некрасов

2

Коробит от фразы «[акции] превратились почти в $33 млн»‎. Акции не превращались в деньги и их владелец не становится миллионером. Выросла рыночная стоимость акций. И далеко не факт, что их получится продать по этой стоимости.

Ответить

Должностной ГОСТ

1

Ситуация развивается, я пока тонну попкорна пойду куплю 

Ответить

Егор Тарасов

Должностной
1

срочно скупаем акции компании производящих попкорн

Ответить

Данил Кузнецов

1

Rules for thee, but not for me

Ответить

alex twit

1

Ревущий котенок, плачущий чимс

Ответить

Danil Ivkin

–4

Это манипулирование рынком акций, за это судят в США крупные инвесткомпании. Почему они должны простить профессионального инвестора? Который знал, что за это могут судить

Ответить

Михаил М

Danil
1

А если бы он не был гражданином США? То его бы не осудили?

Ответить

Anton Reut

Danil
1

За что "За это" могут осудить? За то что купил акции не объявив всем окружающим в духе "Смотрите! Я проф. инвестор и я творю хуйню! не делайте как я!", так чтоли? ))

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Gre Li

Danil
0

Факта манипулирования как такого не показано. Он купил акции и писал об этом на реддите. Но нет свидетельств, что именно он призывал к этой акции. Просто каждый день писал отчёт о своём состоянии.

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Михаил М

0

Кто-то сомневался, что это признают мошенничеством?

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