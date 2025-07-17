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Артур Томилко
Право

Верховный суд Южной Кореи утвердил оправдательный приговор председателю совета директоров Samsung Ли Чжэ Ёну

Его обвиняли в мошенничестве с бухгалтерской отчётностью и махинациях с акциями при слиянии двух дочерних компаний конгломерата.

  • Верховный суд Южной Кореи поддержал решения нижестоящих инстанций, которые до этого оправдали Ли Чжэ Ёна по всем пунктам обвинения, пишет WSJ.
  • Разбирательство длилось с 2020 года. Главу Samsung обвиняли в мошенничестве с финансовой отчётностью и манипулировании акциями в ходе сделки по слиянию холдинговой Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году.
  • Южнокорейская прокуратура требовала приговорить его к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 млн вон (около $375 тысяч). Ли Чжэ Ён все обвинения отрицал.
  • Судьи сочли, что прокуратура не смогла доказать, что слияние проведено с нарушением закона и нанесло вред интересам других акционеров.
  • На фоне решения Верховного суда акции Samsung Electronics выросли на 2,4%, до $1194 за бумагу. В компании также заявили о планах по заключению «крупных сделок для стимулирования роста», от которых воздерживалась из-за юридических проблем Ли Чжэ Ёна.
Ли Чжэ Ён, фото AFP
Ли Чжэ Ён, фото AFP
  • Ли Чжэ Ён — внук основателя Samsung Ли Бён Чхоля. Его отец и бывший глава Samsung — Ли Гон Хи — умер в октябре 2020-го. В 2014-м он перенёс инфаркт, после чего компанией фактически руководил Ли Чжэ Ён.
  • В 2021 году суд Южной Кореи приговорил Ли Чжэ Ёна, который тогда был президентом Samsung Electronics и главой Samsung Group, к 2,5 года тюрьмы по делу о взятке подруге бывшего президента страны за одобрение слияния нескольких структур Samsung.
  • В 2022 году президент Южной Кореи помиловал Ли Чжэ Ёна, что позволило ему снова управлять компанией. Его официально назначили главой Samsung Electronics.

#новости #samsung

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