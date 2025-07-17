Верховный суд Южной Кореи утвердил оправдательный приговор председателю совета директоров Samsung Ли Чжэ Ёну

Его обвиняли в мошенничестве с бухгалтерской отчётностью и махинациях с акциями при слиянии двух дочерних компаний конгломерата. Верховный суд Южной Кореи поддержал решения нижестоящих инстанций, которые до этого оправдали Ли Чжэ Ёна по всем пунктам обвинения, пишет WSJ.Разбирательство длилось с 2020 года. Главу Samsung обвиняли в мошенничестве с финансовой отчётностью и манипулировании акциями в ходе сделки по слиянию холдинговой Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году.Южнокорейская прокуратура требовала приговорить его к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 млн вон (около $375 тысяч). Ли Чжэ Ён все обвинения отрицал.Судьи сочли, что прокуратура не смогла доказать, что слияние проведено с нарушением закона и нанесло вред интересам других акционеров. На фоне решения Верховного суда акции Samsung Electronics выросли на 2,4%, до $1194 за бумагу. В компании также заявили о планах по заключению «крупных сделок для стимулирования роста», от которых воздерживалась из-за юридических проблем Ли Чжэ Ёна.Ли Чжэ Ён, фото AFPЛи Чжэ Ён — внук основателя Samsung Ли Бён Чхоля. Его отец и бывший глава Samsung — Ли Гон Хи — умер в октябре 2020-го. В 2014-м он перенёс инфаркт, после чего компанией фактически руководил Ли Чжэ Ён.В 2021 году суд Южной Кореи приговорил Ли Чжэ Ёна, который тогда был президентом Samsung Electronics и главой Samsung Group, к 2,5 года тюрьмы по делу о взятке подруге бывшего президента страны за одобрение слияния нескольких структур Samsung.В 2022 году президент Южной Кореи помиловал Ли Чжэ Ёна, что позволило ему снова управлять компанией. Его официально назначили главой Samsung Electronics.#новости #samsung