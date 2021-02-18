Исследование: количество самозанятых в России выросло в 6,4 раза за год, оборот их платежей — в 10,6 раза Статьи редакции
По данным ФНС, на февраль 2021 года в России 1,7 млн самозанятых.
Об этом говорится в исследовании «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера») и «СберУслуги» (есть у vc.ru). Абсолютные показатели в компании не раскрывают, но по данным ФНС, на февраль 2021 года в России 1,7 млн самозанятых.
- Исследование основано на данных о платежах, которые самозанятые приняли от клиентов через «ЮKassa» и на количестве самозанятых, зарегистрированных в «СберУслугах».
- В исследовании рост числа самозанятых связывают с введением специального налогового режима во всех регионах России. До марта 2020 года он действовал только в 23 регионах.
- Больше всего — в девять раз — количество самозанятых увеличилось в сегменте продаж аудио- и видеоконтента, говорится в исследовании. Выросло также число самозанятых в сферах красоты (в восемь раз), клининга и мелкого ремонта (в шесть раз), а также консультационных услуг (в семь раз) — например, психологи и юристы.
- Оборот платежей через «ЮKassa» увеличился в 10,6 раза за год, а число транзакций — в 9,7 раза. В сегменте аудио- и видеоконтента наблюдался рост оборота в 19,3 раза, в сегменте консультационных услуг — в 11,3 раз.
- Чаще всего за товары и услуги самозанятых клиенты расплачивались банковскими картами. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем в 2019-м. Системы бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay использовали в 68,5 раза больше, чем годом ранее.
Такс, за такими новостями идёт обычно повышение налогов.
Ну, сколько там, 10 лет обещали не поднимать налоги для самозанятых? Только народ начал доверять, как его по голове? Ну хлынут все в черную наличку, 10 лет усилий ФНС и ЦБ пескову под усы...
Сейчас большая доля он-лайн, в монитор наличку(которая никуда не делась) не ткнуть. Так что все в нал не уйдут. Тем более ФНС вроде как хочет карты начать усиленно мониторить
Ну по основным статьям расходов - еда, одежда, проезд, таблетки - все еще вполне можно рассчитаться. Яндекс-музыку - да, придется картой платить, но тут уж не попишешь...
Когда я в кафе в двух шагах от 47й ФНС не могу картой заплатить, "потому шта по техническим причинам" - я чувствую, что остался порох...
Ну наличка никуда не денется, пока что, как ни крути. Ведь не уплачивая полностью налоги, люди не только себе в карман кладут, но и сдерживают рост цен для потребителей. Так что теневая экономика, пока уровень жизни не вырастет, даже необходимый элемент. Поэтому и не занимаются "такими кафе" в полную силу.
Я тебя умоляю, мораторий на что ли бо в нашей стране это как: я тебе слово дал? Я его и забираю.
Я знаю, но еще раз: здесь были определенные усилия затрачены, поскольку предыдущие проекты (патенты и иже с ними) дичайше провалились (провафлились?): тут и отказ от касс, отказ от посещения фнс, упрощено налогообложение ( (само считает, само присылает, само выставляет) разрешено совмещение - все это продавливалось как ... через сито, чтобы на выходе все это опять похерилось? Ну будет очередной мертвый проект - кому и зачем оно нужно? С народа уже 12 лет жирок срезают, просто увеличением ставки поток денег не увеличится.
Работодатели стали переводить сотрудников в самозанятые, что бы налоги были меньше))
Это не так просто, ты не можешь сотрудника одной организации сделать самозанятым. Тогда новообъявленный самозанятый должен заключать договоры и получать деньги от какой-нибудь другой организации. Но и то, налоговая за этим застукает на раз два, когда мораторий на налоговые проверки кончится, поняв, что организации связанные и ведут единую деятельность
Эти сказки могут иметь место, возможно, в крупной организации. А сколько людей работают не официально до сих пор. А этот пример из реальной жизни
Сука, режим на свои грязные делишки только больше денег получит.
Ничего хорошего.
прирост за счет ухода ИП и сокращение издержек на персонал! Как всегда сами себя обманули)
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