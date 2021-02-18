Право
Рая Хачатрян

Исследование: количество самозанятых в России выросло в 6,4 раза​ за год, оборот их платежей — в 10,6 раза Статьи редакции

По данным ФНС, на февраль 2021 года в России 1,7 млн самозанятых.

  • Об этом говорится в исследовании «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера») и «СберУслуги» (есть у vc.ru). Абсолютные показатели в компании не раскрывают, но по данным ФНС, на февраль 2021 года в России 1,7 млн самозанятых.

  • Исследование основано на данных о платежах, которые самозанятые приняли от клиентов через «ЮKassa» и на количестве самозанятых, зарегистрированных в «СберУслугах».
  • В исследовании рост числа самозанятых связывают с введением специального налогового режима во всех регионах России. До марта 2020 года он действовал только в 23 регионах.
  • Больше всего — в девять раз — количество самозанятых увеличилось в сегменте продаж аудио- и видеоконтента, говорится в исследовании. Выросло также число самозанятых в сферах красоты (в восемь раз), клининга и мелкого ремонта (в шесть раз), а также консультационных услуг (в семь раз) — например, психологи и юристы.
  • Оборот платежей через «ЮKassa» увеличился в 10,6 раза за год, а число транзакций — в 9,7 раза. В сегменте аудио- и видеоконтента наблюдался рост оборота в 19,3 раза, в сегменте консультационных услуг — в 11,3 раз.
  • Чаще всего за товары и услуги самозанятых клиенты расплачивались банковскими картами. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем в 2019-м. Системы бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay использовали в 68,5 раза больше, чем годом ранее.

#новость #самозанятые

1029 просмотров
19 19 комментариев
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El'murza Alchakov

9

Такс, за такими новостями идёт обычно повышение налогов.

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alex twit

El'murza
14

ОНИ НАС ЧИТАЮТ, НЕ ПОДСКАЗЫВАЙТЕ!

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Александр Привалов

El'murza
3

Ну, сколько там, 10 лет обещали не поднимать налоги для самозанятых? Только народ начал доверять, как его по голове? Ну хлынут все в черную наличку, 10 лет усилий ФНС и ЦБ пескову под усы...

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Dmitriy Lobanov

Александр
1

Сейчас большая доля он-лайн, в монитор наличку(которая никуда не делась) не ткнуть. Так что все в нал не уйдут. Тем более ФНС вроде как хочет карты начать усиленно мониторить

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Александр

Dmitriy
3

Ну по основным статьям расходов - еда, одежда, проезд, таблетки - все еще вполне можно рассчитаться. Яндекс-музыку - да, придется картой платить, но тут уж не попишешь...

Когда я в кафе в двух шагах от 47й ФНС не могу картой заплатить, "потому шта по техническим причинам" - я чувствую, что остался порох...

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Dmitriy Lobanov

Алексан…
0

Ну наличка никуда не денется, пока что, как ни крути. Ведь не уплачивая полностью налоги, люди не только себе в карман кладут, но и сдерживают рост цен для потребителей. Так что теневая экономика, пока уровень жизни не вырастет, даже необходимый элемент. Поэтому и не занимаются "такими кафе" в полную силу.

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El'murza Alchakov

Александр
1

Я тебя умоляю, мораторий на что ли бо в нашей стране это как: я тебе слово дал? Я его и забираю.

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Александр

El'murza
0

Я знаю, но еще раз: здесь были определенные усилия затрачены, поскольку предыдущие проекты (патенты и иже с ними) дичайше провалились (провафлились?): тут и отказ от касс, отказ от посещения фнс, упрощено налогообложение ( (само считает, само присылает, само выставляет) разрешено совмещение - все это продавливалось как ... через сито, чтобы на выходе все это опять похерилось? Ну будет очередной мертвый проект - кому и зачем оно нужно? С народа уже 12 лет жирок срезают, просто увеличением ставки поток денег не увеличится.

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Danila Romanov

El'murza
1

уже вот-вот уберут УСН6%, вот-вот как 20 лет

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Роман Сенин

4

Работодатели стали переводить сотрудников в самозанятые, что бы налоги были меньше))

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Nikolay Schamberg

Роман
0

Это не так просто, ты не можешь сотрудника одной организации сделать самозанятым. Тогда новообъявленный самозанятый должен заключать договоры и получать деньги от какой-нибудь другой организации. Но и то, налоговая за этим застукает на раз два, когда мораторий на налоговые проверки кончится, поняв, что организации связанные и ведут единую деятельность

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Роман Сенин

Nikolay
0

Эти сказки могут иметь место, возможно, в крупной организации. А сколько людей работают не официально до сих пор. А этот пример из реальной жизни

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Danila Romanov

Роман
0

Чем ситуация отличается от ИП? аууууу

Ответить

Подлинный завод

2

Угу. А насколько уменьшилось людей, которые работали в штате?

Ответить

Антон

2

Платите мне лучше наличными.

Ответить

Bobo Momo

1

Сука, режим на свои грязные делишки только больше денег получит.

Ничего хорошего.

Ответить

lakoros

Bobo
1

Они хотят получать налоги, да как они смеют!

Ответить

Bobo Momo

lakoros
0

Во-во, сраная мафия! 

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Graf De Lotarev

0

прирост за счет ухода ИП и сокращение издержек на персонал! Как всегда сами себя обманули) 

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