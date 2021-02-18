Об этом говорится в исследовании «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера») и «СберУслуги» (есть у vc.ru). Абсолютные показатели в компании не раскрывают, но по данным ФНС, на февраль 2021 года в России 1,7 млн самозанятых.