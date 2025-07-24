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Данила Бычков
Право

В России завели первое уголовное дело о дропперстве — за передачу банковского счёта мошенникам

Закон был подписан 24 июня 2025 года.

  • Подозреваемая — 52-летняя жительница Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она нашла подработку в интернете, «рассчитывая погасить долги».
  • Женщина открыла в одном из банков счёт индивидуального предпринимателя. На него зачисляли деньги, «полученные преступным путём».
  • По данным правоохранительных органов, общая сумма, внесённая на счёт, превысила 1 млн рублей. У задержанной изъяли «мобильные телефоны, компьютеры, банковские и SIM-карты».
  • За передачу «электронного средства платежа» или доступа к нему «из корыстной заинтересованности» предусмотрены штраф в размере 100-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы дропперов 24 июня 2025 года.

#новости #законы

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