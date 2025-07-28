Ей не будут считаться, например, объявления о продаже личных вещей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно вступило в силу 25 июля 2025 года.Согласно документу, есть четыре категории сайтов, к которым относятся эти критерии. Это «платформы с возможностью заключения и оплаты сделки» — маркетплейсы и интернет-магазины; сайты с аудиторией от 100 тысяч пользователей в сутки; соцсети с аудиторией от 500 тысяч пользователей в сутки; поисковые системы.Рекламной считается информация, которая привлекает внимание к товару или услуге, формирует или поддерживает интерес к ним и продвигает их на рынке; не носит информационно-справочный или аналитический характер; исходит от предпринимателей.К справочной информации относятся, например, поисковая выдача, товарные каталоги, информация на сайтах производителей, личные мнения и отзывы пользователей. Также рекламой не будут считаться объявления, «не связанные с ведением бизнеса»: это объявления о продаже личных вещей или передаче их бесплатно и вакансии.О том, что власти задумались о введении сбора, в ноябре 2024 года сообщили источники Forbes. В «Опоре России» просили повременить с ним, поскольку он создаст административные и финансовые риски малому и среднему бизнесу.Однако уже в декабре 2024-го Госдума приняла закон в трёх чтениях. Владимир Путин подписал его 26 декабря. Он вступил в силу с 1 апреля 2025 года. Сбор составит 3% от рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил в течение квартала.#новости