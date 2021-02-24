РСПП предложил ограничить список социально значимых сайтов для бесплатного доступа в интернет Статьи редакции
Потери операторов связи составят от 110 млрд рублей в год, если бесплатный доступ коснется 371 сайта, считают в союзе.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бесплатный доступ только к сайтам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к законопроекту.
В РСПП подсчитали, что потери операторов составят от 110 млрд рублей в год, если бесплатный доступ коснется всех сайтов из текущего списка — 371 сайт, в том числе соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазинов.
Кроме того, в союзе предложили компенсировать расходы операторов на обеспечение бесплатного доступа за счет государства. РСПП предлагает разрешить операторам взимать минимальную плату при оказании доступа к сайтам и прекращать его при отрицательном балансе. Нынешний вариант законопроекта не предполагает никакой платы за сам факт доступа в интернет.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн признал, что перечень социально значимых сайтов не может быть безграничным, его нужно детально обсуждать. По его мнению, потенциальные потери бизнеса пока «носят оценочный характер», а «операторов связи сложно назвать пострадавшей от коронавируса отраслью».
По словам Хинштейна, добавить в законопроект положение о компенсации затрат нельзя по регламенту, так как «документ вносился как не требующий дополнительных бюджетных расходов».
- 29 декабря 2020 года правительство внесло законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам в Госдуму. Он обяжет операторов связи бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Правила формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство.
- Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а в декабре 2020 года продлило до июня 2021 года.
- В список социально значимых сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.
- По данным министерства, с момента запуска эксперимента в апреле 2020 года бесплатным доступом воспользовались 1,8 млн пользователей.
- В сентябре 2020 года участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.
Учитывая, что 70% списка, скорее коммерческие сервисы, чем социальные, целесообразнее не тащить деньги из бюджета государства, а снимать процент с этих сервисов. И в целом, довольно сомнительно, пользование интернетом без его оплаты, учитывая, что если пару месяцев не платить за него, то к тебе выдвигается чувак для обрыва проводов.
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