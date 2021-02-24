Потери операторов связи составят от 110 млрд рублей в год, если бесплатный доступ коснется 371 сайта, считают в союзе.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бесплатный доступ только к сайтам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к законопроекту.

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В РСПП подсчитали, что потери операторов составят от 110 млрд рублей в год, если бесплатный доступ коснется всех сайтов из текущего списка — 371 сайт, в том числе соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазинов.

Кроме того, в союзе предложили компенсировать расходы операторов на обеспечение бесплатного доступа за счет государства. РСПП предлагает разрешить операторам взимать минимальную плату при оказании доступа к сайтам и прекращать его при отрицательном балансе. Нынешний вариант законопроекта не предполагает никакой платы за сам факт доступа в интернет.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн признал, что перечень социально значимых сайтов не может быть безграничным, его нужно детально обсуждать. По его мнению, потенциальные потери бизнеса пока «носят оценочный характер», а «операторов связи сложно назвать пострадавшей от коронавируса отраслью».

По словам Хинштейна, добавить в законопроект положение о компенсации затрат нельзя по регламенту, так как «документ вносился как не требующий дополнительных бюджетных расходов».