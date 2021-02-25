Право
Рая Хачатрян

Подсайт GitHub попал под блокировку на Украине вместе с ещё более чем 400 сайтами Статьи редакции

Причина блокировки сайтов — подозрение в мошенничестве.

Обновление в 19:36:

Уголовное дело, по которому суд постановил блокировать 426 сайтов, будет закрыто — сайты блокировать не будут, сообщил в Facebook замглавы МВД страны Антон Геращенко. Инициатором дела был некий Александр Пан, который хотел убрать информацию о себе из сети, с ним будет отдельный разговор, пишет Геращенко.

  • Национальная комиссия, государственный регулятор в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов.
  • Среди них подсайт сервиса GitHub под названием Gist. На сайте можно хранить фрагменты кода и импортировать его напрямую из редактора кода Sublime Text.
  • В список заблокированных ресурсов попали сайты РБК, «Живого журнала», «Банки.ру», сервиса по сбору статистики Telegram Tgstat.ru и другие.

  • Решение о блокировке принял Голосеевский районный суд Киева, на сайтах он обнаружил признаки совершения уголовного преступления — «мошенничество в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Постановление можно оспорить в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней.

#новость #github #украина

1335 просмотров
37 37 комментариев
6
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Infinity Trap

13

Украина и РФ - братья на век, как говорится

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Андрей Дудич

5

Дополните новость - уже отменили блокировку - https://ain.ua/2021/02/25/ugolovnoe-delo-o-426-sajtax-zakroyut/

Дело, по которому суд заблокировал 426 сайтов…
Дело, по которому суд заблокировал 426 сайтов, закроют — GitHub спасен
ain.ua
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Maksym Varava

3

Опоздали с новостью — уже успели отменить.

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Денис Верин

Maksym
–1

За то мы запретили в возить книги Булгакова... Ну бывает🤷🏻‍♂️

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Maksym Varava

Денис
2

Что не день, то шутка от 95 квартала.

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Денис Верин

Maksym
0

Ну типа мы косячим это нормально. Поясню да СНГ это как ребенок отстающий в развитии) Да нам не гуд, но в принципе последние 1-2 всему миру(большей части) тоже не гуд. Но я верю что может через пару-тройку поколений будет норм

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Al Pr

Денис
1

Может оригинал постановления про книги Булгакова прочитаешь и фейки не будешь распространять!?

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Maxim Rebitsky

Al
1

Та зачем, зраду разгонять лучше без прочтения

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Maksym Varava

Al
0

Можно в двух словах, если не сложно? Я эту историю вообще пропустил.

Ответить

Maxim Rebitsky

Денис
0

Кто мы?)

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Вася Пражкин

Maxim
–2

Хохла издалека видать )

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Сидор

Maksym
0

А отменил блокировку всех 426 сайтов или только github?

Ответить

Maksym Varava

Сидор
0

Не смогу пересказать весь бред ситуации, но решение полностью отменено, а дело закрыли
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Сидор

Maksym
0

Так это здорово, что отменили решение. Но плохо, что изначально приняли..

Ответить

Maksym Varava

Сидор
2

Цитирую краткий пересказ с одного тг-канала как вообще такой пинг-понг получился:

«Как оказалось, инициировала дело не власть, а некий Александр Пан, которому "очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время". На сайтах называли его мошенником и проходимцем, вот он и обиделся. Пан уверовал в свою мощь, накатал заявление куда надо, полиция Голосеевского района передала дело в суд, а там вынесли решение о наложении ареста на сайты как на "орудие преступления". Замминистра МВД сообщил, что в отношении судьи проведут проверку, а Александра Пана ждет отдельный разговор. Полиция заявление отозвала, сайты продолжат работать.»

Короче, программисты и пользователи чешской почты могут спать спокойно.

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Al Pr

Maksym
0

Там домен .com и вроде  сайт с говно-новостями не имеющий отношения к почте

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Maksym Varava

Al
0

Не буду спорить, одним глазом список смотрел)

Ответить

Al Pr

Maksym
0

Я просто сам офигел и полез смотреть 🤔

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Денис Верин

3

Эх...Как Украинец могу сказать что мы любим косячить)

Ответить

Dmitry Chudinovskikh

1

Интересно, а тут будет срач про в/на?

Ответить

Dmitry Martemyanov

Dmitry
2

Нет.

Ответить

Artem Andreev

Dmitry
1

внет

Ответить

Dmitry

Artem
0

На нет и суда нет.

Ответить

Alex Goncharov

–1

Украина, увы, идёт по пути разрушения всех связей с миром. По итогу доступными останутся только американские соцсети. Хотя анонимайзеры никто не отменял,пусть это и усложняет скорость пользования запрещенным контентом.

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Maxim Rebitsky

Alex
–1

Подумай еще раз, и извинись перед Украиной за эти слова.

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Александр Св-Ко

Maxim
–1

что не так он написал. Украина забанила все топовые соцсетки, оставив только американский фейсбук из-за боязни распространения неконтролируемой информации

Ответить

Maxim Rebitsky

Алексан…
0

Уверен что забанила, все топовые соцсетки?) Не вижу бана инстаграма, линкедина и других. Где ж забанила то?

Ответить

Александр Св-Ко

Maxim
–1

"И других", клоуна решил включить?
https://leonardo.osnova.io/d366a66b-4c9a-530e-a372-c243e786572b/-/preview/700/-/format/webp/

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Maxim Rebitsky

Алексан…
0

Топовые ВКонтакте 😂
Я тебя понял, диалог считаю закончен, нет смысла с тобой дальше его вести :-)

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Александр Св-Ко

Maxim
0

Дурик, как бы ты не пыжился, ВК был сеткой номер 1 до блокировки на Украине. Так же как и Яндекс номер 2 после гугла.

Ответить

Al Pr

Maxim
–1

Топовые это одноглазники и вКонтакт? 🤣🤣🤣

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Roman Perfilyev

0

*delete*

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Ivan Pogoreloff

0

Приятно, что третий брат не отстаёт от двух других.

Ответить

Maxim Rebitsky

0

Обновите информацию, уже не блокируют.

Ответить

Forium

0

Чё-то пока писали, дело уже закрыли)
https://ain.ua/2021/02/25/ugolovnoe-delo-o-426-sajtax-zakroyut/

Ответить

Al Pr

Forium
0

Голосеевский суд, он такой.
Вот если бы Печерский - было бы эпичненько

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Alexander Vinogradsky

–1

Решение о блокировке отменено меньше чем за день.

Если вы хотели знать, как работает гражданское общество в демократической стране — то примерно вот так и работает. 

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