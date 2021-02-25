Подсайт GitHub попал под блокировку на Украине вместе с ещё более чем 400 сайтами Статьи редакции
Причина блокировки сайтов — подозрение в мошенничестве.
- Национальная комиссия, государственный регулятор в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов.
- Среди них подсайт сервиса GitHub под названием Gist. На сайте можно хранить фрагменты кода и импортировать его напрямую из редактора кода Sublime Text.
- В список заблокированных ресурсов попали сайты РБК, «Живого журнала», «Банки.ру», сервиса по сбору статистики Telegram Tgstat.ru и другие.
Решение о блокировке принял Голосеевский районный суд Киева, на сайтах он обнаружил признаки совершения уголовного преступления — «мошенничество в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Постановление можно оспорить в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней.
Дополните новость - уже отменили блокировку - https://ain.ua/2021/02/25/ugolovnoe-delo-o-426-sajtax-zakroyut/
Опоздали с новостью — уже успели отменить.
За то мы запретили в возить книги Булгакова... Ну бывает🤷🏻♂️
Что не день, то шутка от 95 квартала.
Ну типа мы косячим это нормально. Поясню да СНГ это как ребенок отстающий в развитии) Да нам не гуд, но в принципе последние 1-2 всему миру(большей части) тоже не гуд. Но я верю что может через пару-тройку поколений будет норм
Кто мы?)
Не смогу пересказать весь бред ситуации, но решение полностью отменено, а дело закрыли
¯\_(ツ)_/¯
Цитирую краткий пересказ с одного тг-канала как вообще такой пинг-понг получился:
«Как оказалось, инициировала дело не власть, а некий Александр Пан, которому "очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время". На сайтах называли его мошенником и проходимцем, вот он и обиделся. Пан уверовал в свою мощь, накатал заявление куда надо, полиция Голосеевского района передала дело в суд, а там вынесли решение о наложении ареста на сайты как на "орудие преступления". Замминистра МВД сообщил, что в отношении судьи проведут проверку, а Александра Пана ждет отдельный разговор. Полиция заявление отозвала, сайты продолжат работать.»
Короче, программисты и пользователи чешской почты могут спать спокойно.
Интересно, а тут будет срач про в/на?
Нет.
Украина, увы, идёт по пути разрушения всех связей с миром. По итогу доступными останутся только американские соцсети. Хотя анонимайзеры никто не отменял,пусть это и усложняет скорость пользования запрещенным контентом.
Подумай еще раз, и извинись перед Украиной за эти слова.
что не так он написал. Украина забанила все топовые соцсетки, оставив только американский фейсбук из-за боязни распространения неконтролируемой информации
Уверен что забанила, все топовые соцсетки?) Не вижу бана инстаграма, линкедина и других. Где ж забанила то?
"И других", клоуна решил включить?
https://leonardo.osnova.io/d366a66b-4c9a-530e-a372-c243e786572b/-/preview/700/-/format/webp/
Топовые ВКонтакте 😂
Я тебя понял, диалог считаю закончен, нет смысла с тобой дальше его вести :-)
Дурик, как бы ты не пыжился, ВК был сеткой номер 1 до блокировки на Украине. Так же как и Яндекс номер 2 после гугла.
Чё-то пока писали, дело уже закрыли)
https://ain.ua/2021/02/25/ugolovnoe-delo-o-426-sajtax-zakroyut/
Решение о блокировке отменено меньше чем за день.
Если вы хотели знать, как работает гражданское общество в демократической стране — то примерно вот так и работает.
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