Обновление в 19:36:

Уголовное дело, по которому суд постановил блокировать 426 сайтов, будет закрыто — сайты блокировать не будут, сообщил в Facebook замглавы МВД страны Антон Геращенко. Инициатором дела был некий Александр Пан, который хотел убрать информацию о себе из сети, с ним будет отдельный разговор, пишет Геращенко.