Право
Евгения Евсеева

Владелец TikTok заплатит $92 млн для урегулирования иска о сборе личных данных в США Статьи редакции

Компания не согласна с обвинениями, но не хочет судиться.

ByteDance согласилась выплатить $92 млн для урегулирования коллективного иска, который утверждал, что приложение собирало персональные данные пользователей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы, поданные компанией в окружной суд в Иллинойсе.

Компания согласилась на мировое соглашение после судебного разбирательства, которое длилось более года. Оно было достигнуто после «экспертного взгляда изнутри на исходный код TikTok» и обширных посреднических усилий, отмечается в ходатайстве, поданном в суд.

В иске утверждалось, что TikTok «проникает на устройства своих пользователей и извлекает личные данные, включая биометрические» которые использует «для таргетинга рекламы и получения прибыли»

В ByteDance отметили, что не согласны с этими утверждениями, но предпочитают вместо судов «сосредоточиться на том, чтобы обеспечивать безопасную и интересную атмосферу в сообществе пользователей TikTok».

  • В сентябре 2020 года администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.
  • Компания планировала продать часть бизнеса в США Oracle и Walmart, чтобы продолжить работу, но в феврале 2020 года, по словам источников, отказалась от этих планов.

#новость #tiktok

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Denis

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ТикТок следит за биометрией, дальше что?
Яндекс.Еда будет смотреть как мы кушаем?

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