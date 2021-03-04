В правительстве задумались о новом «налоге на Google» для поддержки российской ИТ-отрасли— «Ведомости» Статьи редакции
Он может быть введен для зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в интернете, говорит источник.
Введение нового налога для зарубежных компаний обсуждали на совещании представителей ИТ-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в конце февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на его участников. На нём присутствовали «1С», РЖД, Mail.ru Group, «Яндекс» и другие.
По словам одного из участников встречи, кодовое название налога «Цифровой налог», это мероприятие входит во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли.
«Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», — пояснил собеседник газеты.
Собранные средства направят на поддержку отрасли, уточнил источник. Примерный срок принятия решения по этому вопросу — середина 2021 года.
О возможном введении «Цифрового налога» рассказал ещё один участник совещания. По его словам, участники также обсуждали, можно ли перераспределить средства уже взимаемого «налога на Google». Он действует в России с 2017 года.
В ФНС не ответили на запрос газеты, в Минцифры сообщили, что такой формат мер поддержки ИТ-отрасли, как перенаправление НДС, сейчас не обсуждается.
«В процессе участвует около 200 представителей компаний. Пока Минцифры не внесло предложения в правительство, комментировать их по сути преждевременно», — заявили в пресс-службе Дмитрия Чернышенко.
Первый шаг: Обложить налогами и сборами
Второй шаг: Запретить
Вам просто аквадискотеку из итальянского мрамора достраивать не нужно. Вот вы и беситесь!
Согласен, если и строить то из нашего, нужно поддерживать отечественного производителя.
"мероприятие входит во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли" - а можно воспользоваться хотя бы первым пакетом поддержки российских граждан?
Если таковой существует, конечно..
Зачем в принципе поддерживать ИТ, мне казалось все хорошо. По крайней мере в тех компаниях где я работаю.
Лучшие умы в гос. думе уже работают над тем чтобы это исправить, не волнуйтесь.
Двойной Паша
Потому что многие компании завязаны на другие компании, которые сильнее пострадали
налоги. ещё больше налогов.
со всех налоги. хоть со своих, хоть с чужих.
дайте деняк
Топим зарубежные ит компании, скупаем наших в монополии. Стратегия понятна.
Пфф, ни одна отрасль не нуждается в поддержке, а уж тем более в устранении конкурентов, если она может предложить, то что необходимо потребителю. А здесь получается "давайте обложим, гугл налогами, потому что он лучше яндекса, авось уйдет с нашего рынка". А скоро так и будет, российский рынок не представляет бешеного интереса, для зарубежных компаний, население маленькое и большинство бедные
Лучше ввести пошлины на все китайские товары и деньги вкладывать в фабрики по производству одежды, обуви, техники.
Я смотрю с такими инициативами, у нас скоро будет как в меме: катиться перекати поле и за ним тощая корова идёт с колокольцем на шее. Чёт ни разу никто не предложил инициативу собирать дополнительные налоги с чиновников, законодателей, депутатов. Что ж это так то не справедливо как-то. Отличный налог за публичный идиотизм в думе от Мизулиной или штраф Жириновскому за использование оскорблений с трибуны. Сидели бы долгах как в шелках. Глядишь и адекватность бы зарождаться начала.
Самый ценный ресурс в современном мире - это доступ к рынку. За это надо тем или иным образом платить. И Россия тут явно не первопроходец. Больше всего новостей на тему того, как бы гугл пощипать вообще от французов идёт...
Новость из параллельной вселенной:
Продаем дворец в Геленджике и раздаем 100 млрд рублей российским IT компаниям.
Новость из сверхдержавной реальности:
Не хватает на аквадискотеку из итальянского мрамора, пора вводить цифровой налог!
Блоги компаний
Показать еще