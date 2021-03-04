Право
Таня Боброва

В правительстве задумались о новом «налоге на Google» для поддержки российской ИТ-отрасли— «Ведомости» Статьи редакции

Он может быть введен для зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в интернете, говорит источник.

22 22 комментария
835 просмотров

Введение нового налога для зарубежных компаний обсуждали на совещании представителей ИТ-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в конце февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на его участников. На нём присутствовали «1С», РЖД, Mail.ru Group, «Яндекс» и другие.

По словам одного из участников встречи, кодовое название налога «Цифровой налог», это мероприятие входит во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли.

«Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», — пояснил собеседник газеты.

Собранные средства направят на поддержку отрасли, уточнил источник. Примерный срок принятия решения по этому вопросу — середина 2021 года.

О возможном введении «Цифрового налога» рассказал ещё один участник совещания. По его словам, участники также обсуждали, можно ли перераспределить средства уже взимаемого «налога на Google». Он действует в России с 2017 года.

В ФНС не ответили на запрос газеты, в Минцифры сообщили, что такой формат мер поддержки ИТ-отрасли, как перенаправление НДС, сейчас не обсуждается.

«В процессе участвует около 200 представителей компаний. Пока Минцифры не внесло предложения в правительство, комментировать их по сути преждевременно», — заявили в пресс-службе Дмитрия Чернышенко.

#новость #ит

22 22 комментария
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0442"], "comments": 22, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 216415, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Mar 2021 11:58:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ЯжПрограммист

11

Первый шаг: Обложить налогами и сборами
Второй шаг: Запретить

Ответить

Артем Акулов

ЯжПрограммист
1

Вам просто аквадискотеку из итальянского мрамора достраивать не нужно. Вот вы и беситесь!

Ответить

ЯжПрограммист

Артем
0

Согласен, если и строить то из нашего, нужно поддерживать отечественного производителя.

Ответить

Сидор

5

"мероприятие входит во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли" - а можно воспользоваться хотя бы первым пакетом поддержки российских граждан? 
Если таковой существует, конечно..

Ответить

Александр Волков

Сидор
14

Можно. Он на кассе в пятёрочке.

Ответить

ЯжПрограммист

Сидор
6

"Молодой человек, это не для вас написано" (с)

Ответить

Двойной Паша

Сидор
0

Это ж пакет яровой

Ответить

Mike Glukhov

0

Зачем в принципе поддерживать ИТ, мне казалось все хорошо. По крайней мере в тех компаниях где я работаю.

Ответить

ЯжПрограммист

Mike
11

Лучшие умы в гос. думе уже работают над тем чтобы это исправить, не волнуйтесь.

Ответить

Двойной Паша

Mike
0

Потому что многие компании завязаны на другие компании, которые сильнее пострадали

Ответить

Алёна Погребняк

2

налоги. ещё больше налогов.
со всех налоги. хоть со своих, хоть с чужих.
дайте деняк

Ответить

MediaNews

Алёна
0

😁 они такие ненасытные просто ваще

Ответить

Kirill Smolin

1

Топим зарубежные ит компании, скупаем наших в монополии. Стратегия понятна.

Ответить

deadd 15

1

Пфф, ни одна отрасль не нуждается в поддержке, а уж тем более в устранении конкурентов, если она может предложить, то что необходимо потребителю. А здесь получается "давайте обложим, гугл налогами, потому что он лучше яндекса, авось уйдет с нашего рынка". А скоро так и будет, российский рынок не представляет бешеного интереса, для зарубежных компаний, население маленькое и большинство бедные

Ответить

Mike Tat

1

Лучше ввести пошлины на все китайские товары и деньги вкладывать в фабрики по производству одежды, обуви, техники.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Бюрократия правит

Ответить

Евгений Зимненко

0

Я смотрю с такими инициативами, у нас скоро будет как в меме: катиться перекати поле и за ним тощая корова идёт с колокольцем на шее. Чёт ни разу никто не предложил инициативу собирать дополнительные налоги с чиновников, законодателей, депутатов. Что ж это так то не справедливо как-то. Отличный налог за публичный идиотизм в думе от Мизулиной или штраф Жириновскому за использование оскорблений с трибуны. Сидели бы долгах как в шелках. Глядишь и адекватность бы зарождаться начала.

Ответить

Олег Крегонин

0

Запретите им думать, хватит это терпеть 

Ответить

Иван Вундермахер

0

А они заложат налоги в новые тарифы, вот так поддержали 😂

Ответить

Антон piter

0

Самый ценный ресурс в современном мире - это доступ к рынку. За это надо тем или иным образом платить. И Россия тут явно не первопроходец. Больше всего новостей на тему того, как бы гугл пощипать вообще от французов идёт...

Ответить

Артем Акулов

0

Новость из параллельной вселенной:
Продаем дворец в Геленджике и раздаем 100 млрд рублей российским IT компаниям.

Новость из сверхдержавной реальности:
Не хватает на аквадискотеку из итальянского мрамора, пора вводить цифровой налог!

Ответить

Alex

Артем
0

Не актуально

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
Гендерная дискриминация на работе – миф или реальность?
Уже несколько дней в коворкинге «Ясная поляна» ведутся жаркие дискуссии на тему гендерной дискриминации. В преддверии 8…
0
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Что Газпромбанк успел сделать в диджитале за 2020 год
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Концепция развития креативных индустрий поможет россиянам монетизировать их таланты
Реализация Концепции развития креативных индустрий, разработанная Минкультуры с участием РСПП, поможет россиянам превра…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Тарас Мукин
за день
И это доказывает, что дизайн газельки был изначально идеален
Британский стартап Arrival Дениса Свердлова показал свой первый электрический фургон
Иван Конышев
за неделю
Респект проекту! Рутрекер должен жить как минимум, потому что это динозавр Рунета, это такая же наша молодость, как башорг, +100500, зайцев нет и так далее. Сам участвую в раздачах, храню почти терабайт всякого, на…
Rutracker.org собрал $25 тысяч на покупку жёстких дисков для сохранения особо редких раздач

Комментарии

exaltist ex

Заплати дважды: как Ozon…

Михаил М

SpaceX впервые посадила…

ЯжПрограммист

В правительстве задумались о…

Денис Сухоруков

SpaceX впервые посадила…

Sergei Timofeyev

Как я трижды справилась с…

Михаил М

SpaceX впервые посадила…

Stas Klymenko

SpaceX впервые посадила…

Против Спама

Если подключить все платёжные…

Nikolai O

SpaceX впервые посадила…

Артем Акулов

В правительстве задумались о…

Sergei Timofeyev

Как я трижды справилась с…

Чит Чат

Годовой отчёт Mail.ru Group…

Артем Акулов

Как я трижды справилась с…

Alexey Remizov

Microsoft выпустила приложение…

Иван Крючков

Почему мы пишем плохой код и…

Сергей Макеев

Volvo показала электрокар C40…

Stanislav Milykh

WhatsApp запустил голосовые и…

Дмитрий Кораблёв

Заплати дважды: как Ozon…

Артем Акулов

В правительстве задумались о…

Damir Shakirov

Убрать рекламу на YouTube 2021…
null