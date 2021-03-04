Он может быть введен для зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в интернете, говорит источник.

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Введение нового налога для зарубежных компаний обсуждали на совещании представителей ИТ-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в конце февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на его участников. На нём присутствовали «1С», РЖД, Mail.ru Group, «Яндекс» и другие.

По словам одного из участников встречи, кодовое название налога «Цифровой налог», это мероприятие входит во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли.

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«Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», — пояснил собеседник газеты.

Собранные средства направят на поддержку отрасли, уточнил источник. Примерный срок принятия решения по этому вопросу — середина 2021 года.

О возможном введении «Цифрового налога» рассказал ещё один участник совещания. По его словам, участники также обсуждали, можно ли перераспределить средства уже взимаемого «налога на Google». Он действует в России с 2017 года.

В ФНС не ответили на запрос газеты, в Минцифры сообщили, что такой формат мер поддержки ИТ-отрасли, как перенаправление НДС, сейчас не обсуждается.