Нижняя палата конгресса Аризоны приняла закон, разрешающий принимать платежи в обход комиссий магазинов Apple и Google Статьи редакции
Документу ещё предстоит пройти одобрение сената штата, а также губернатора.
Палата представителей Аризоны приняла поправки в закон HB2005, которые запрещают компаниям вроде Apple и Google ограничивать приём платежей только своими магазинами. Таким образом разработчики смогут принимать платежи напрямую в обход комиссий площадок, которые доходят до 30%.
Документ распространяется на компании, работающие в Аризоне. В случае окончательного одобрения, разработчики, базирующиеся в штате, смогут не платить Apple и Google комиссию, внедрив собственные платежи, а компании не будут иметь право их за это заблокировать.
Поправки запрещают всем магазинам с более чем миллионом загрузок требовать от разработчиков использовать «определённую систему внутренних платежей в качестве эксклюзивной меры для приёма средств от пользователей». При этом из законопроекта исключили игровые консоли и другие «подключённые к интернету устройства специального назначения».
Пока законопроект не приняли на уровне штата — его одобрила только нижняя палата местного конгресса. Документу ещё предстоит пройти одобрение сената штата, а также губернатора. При этом даже на уровне Палаты представителей законопроект приняли лишь с небольшим перевесом: на первом чтении его одобрили 7 сенаторов против шести, на втором — 31 против 29.
Некоторые разработчики уже объявили о том, что готовы выпустить специальную версию приложений для Аризоны. Основатель Basecamp и почтового сервиса Hey Давид Ханссон заявил, что рассматривает возможность перенести штаб-квартиру компании в Аризону, чтобы избежать комиссий Apple и Google.
1 марта издание Protocol сообщило, что Apple начала нанимать лоббистов, чтобы препятствовать принятию закона. Компания якобы наняла Рода Диридона, а также Кирка Адамса — бывшего главу администрации аризонского губернатора. Компания также присоединилась к торговой палате Аризоны. Как отметила сенатор Реджина Кобб, Apple «наняла всех лоббистов в городе».
Новый виток конфликта Apple с разработчиками приложений начался летом 2020 года, когда Epic Games без предупреждения начала принимать платежи в Fortnite в обход магазина App Store. В итоге Apple и Google заблокировали и удалили игру из своих магазинов, после этого Epic Games подала на обе компании в суд.
Правильная антимонопольная движуха, ибо открыть альтернативный магазин приложений не представляется возможным, а эти могут выкручивать коммиссии как хотят в отрыве от ествественных механизмов рынка.
Что сейчас начнется..
Каким образом?
Ну очевидно же. Только бескорыстная яблочная корпорация, отнимая деньги у разработчиков, мешала им ставить высокие цены из-за того, что разработчикам будет жалко делиться с apple 30% комиссии.
Ждем защитников Apple на митингах, за священное право корпорации брать деньги с кого угодно и сколько угодно.
Так частная собственность и должна быть священной, в отличии от всяких поясов. 😂
Мой телефон - не их частная собственность. Они делают то с телефоном, что вы не потерпели бы от Форда в случае вашей машины или Майкрософт в случае ноутбука. Как бы вам понравилось, если бы любое приложение для винды нужно было покупать в магазине винды? Или заправляться можно было бы только на заправках форда?
«Форда в случае вашей машины»
Тесла?
«Майкрософт в случае ноутбука»
Windows 10?
Обе компании делают много чего ограничивающего, чего бы мне не хотелось. Можно не покупать.
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