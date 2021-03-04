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Нижняя палата конгресса Аризоны приняла закон, разрешающий принимать платежи в обход комиссий магазинов Apple и Google Статьи редакции

Документу ещё предстоит пройти одобрение сената штата, а также губернатора.

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Палата представителей Аризоны приняла поправки в закон HB2005, которые запрещают компаниям вроде Apple и Google ограничивать приём платежей только своими магазинами. Таким образом разработчики смогут принимать платежи напрямую в обход комиссий площадок, которые доходят до 30%.

Документ распространяется на компании, работающие в Аризоне. В случае окончательного одобрения, разработчики, базирующиеся в штате, смогут не платить Apple и Google комиссию, внедрив собственные платежи, а компании не будут иметь право их за это заблокировать.

Поправки запрещают всем магазинам с более чем миллионом загрузок требовать от разработчиков использовать «определённую систему внутренних платежей в качестве эксклюзивной меры для приёма средств от пользователей». При этом из законопроекта исключили игровые консоли и другие «подключённые к интернету устройства специального назначения».

Пока законопроект не приняли на уровне штата — его одобрила только нижняя палата местного конгресса. Документу ещё предстоит пройти одобрение сената штата, а также губернатора. При этом даже на уровне Палаты представителей законопроект приняли лишь с небольшим перевесом: на первом чтении его одобрили 7 сенаторов против шести, на втором — 31 против 29.

Некоторые разработчики уже объявили о том, что готовы выпустить специальную версию приложений для Аризоны. Основатель Basecamp и почтового сервиса Hey Давид Ханссон заявил, что рассматривает возможность перенести штаб-квартиру компании в Аризону, чтобы избежать комиссий Apple и Google.

DHH @dhh
We are going to prepare app updates for both Android and iOS that give Arizonans the right to signup for service using our normal payment processing setup. Then start the conversation with lawyers on what it’ll take to relocate Basecamp to Arizona. This means everything.

1 марта издание Protocol сообщило, что Apple начала нанимать лоббистов, чтобы препятствовать принятию закона. Компания якобы наняла Рода Диридона, а также Кирка Адамса — бывшего главу администрации аризонского губернатора. Компания также присоединилась к торговой палате Аризоны. Как отметила сенатор Реджина Кобб, Apple «наняла всех лоббистов в городе».

Новый виток конфликта Apple с разработчиками приложений начался летом 2020 года, когда Epic Games без предупреждения начала принимать платежи в Fortnite в обход магазина App Store. В итоге Apple и Google заблокировали и удалили игру из своих магазинов, после этого Epic Games подала на обе компании в суд.

Судья «не впечатлилась» аргументами Epic Games в…
Она отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую…
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#новость #apple #google #epicgames

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Родион Галанев

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Трейдер мамкин

2

Правильная антимонопольная движуха, ибо открыть альтернативный магазин приложений не представляется возможным, а эти могут выкручивать коммиссии как хотят в отрыве от ествественных механизмов рынка.

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Nikita Shmidt

0

Что сейчас начнется..

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Goodsanta

Nikita
0

Поднимется цена приложений для пользователей, что ещё?

Ответить

Nikita Shmidt

Goodsanta
0

Каким образом?

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Денис Семенов

Nikita
3

Ну очевидно же. Только бескорыстная яблочная корпорация, отнимая деньги у разработчиков, мешала им ставить высокие цены из-за того, что разработчикам будет жалко делиться с apple 30% комиссии. 

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Nikita Shmidt

Денис
0

Понял

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Roman Moskovskiy

0

А против консолей не занесли

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Розарио Агро

0

О, вкуснотища! 🤣

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Денис Семенов

0

Ждем защитников Apple на митингах, за священное право корпорации брать деньги с кого угодно и сколько угодно. 

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Розарио Агро

Денис
0

Так частная собственность и должна быть священной, в отличии от всяких поясов. 😂

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Георгий Атомян

Розарио
0

Мой телефон - не их частная собственность. Они делают то с телефоном, что вы не потерпели бы от Форда в случае вашей машины или Майкрософт в случае ноутбука. Как бы вам понравилось, если бы любое приложение для винды нужно было покупать в магазине винды? Или заправляться можно было бы только на заправках форда?

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Розарио Агро

Георгий
0

«Форда в случае вашей машины»
Тесла?

«Майкрософт в случае ноутбука»
Windows 10?

Обе компании делают много чего ограничивающего, чего бы мне не хотелось. Можно не покупать. 

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Rusik M

0

Закон не пройдет, Google and Apple имееют с этого слишком много денег.

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