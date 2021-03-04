Документу ещё предстоит пройти одобрение сената штата, а также губернатора.

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Палата представителей Аризоны приняла поправки в закон HB2005, которые запрещают компаниям вроде Apple и Google ограничивать приём платежей только своими магазинами. Таким образом разработчики смогут принимать платежи напрямую в обход комиссий площадок, которые доходят до 30%.

Документ распространяется на компании, работающие в Аризоне. В случае окончательного одобрения, разработчики, базирующиеся в штате, смогут не платить Apple и Google комиссию, внедрив собственные платежи, а компании не будут иметь право их за это заблокировать.

Поправки запрещают всем магазинам с более чем миллионом загрузок требовать от разработчиков использовать «определённую систему внутренних платежей в качестве эксклюзивной меры для приёма средств от пользователей». При этом из законопроекта исключили игровые консоли и другие «подключённые к интернету устройства специального назначения».

Пока законопроект не приняли на уровне штата — его одобрила только нижняя палата местного конгресса. Документу ещё предстоит пройти одобрение сената штата, а также губернатора. При этом даже на уровне Палаты представителей законопроект приняли лишь с небольшим перевесом: на первом чтении его одобрили 7 сенаторов против шести, на втором — 31 против 29.

Некоторые разработчики уже объявили о том, что готовы выпустить специальную версию приложений для Аризоны. Основатель Basecamp и почтового сервиса Hey Давид Ханссон заявил, что рассматривает возможность перенести штаб-квартиру компании в Аризону, чтобы избежать комиссий Apple и Google.

DHH @dhh We are going to prepare app updates for both Android and iOS that give Arizonans the right to signup for service using our normal payment processing setup. Then start the conversation with lawyers on what it’ll take to relocate Basecamp to Arizona. This means everything.

1 марта издание Protocol сообщило, что Apple начала нанимать лоббистов, чтобы препятствовать принятию закона. Компания якобы наняла Рода Диридона, а также Кирка Адамса — бывшего главу администрации аризонского губернатора. Компания также присоединилась к торговой палате Аризоны. Как отметила сенатор Реджина Кобб, Apple «наняла всех лоббистов в городе».