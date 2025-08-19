Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо

Она проходит по уголовному делу об отмывании денег.Ранее Митрошина и её адвокаты говорили, что блогер не может вести предпринимательскую деятельность из-за избранной ей меры пресечения, пишет «РИА Новости».21 июня 2025 года суд продлил домашний арест Митрошиной на два месяца. 14 августа оставил решение без изменений. Девушка не может использовать интернет и сотовую связь и общаться с привлечёнными по делу лицами.Источник фото: Суды общей юрисдикции города МосквыМитрошину задержали 7 марта 2025 года по уголовному делу об отмывании денег, полученных в результате преступления, в особо крупном размере.По версии следствия, блогер уклонилась от уплаты налогов на 127 млн рублей и легализовала 60 млн рублей от суммы, купив объект недвижимости в Москве: для «придания видимости правомерного владения», писало ТАСС со ссылкой на МВД.Митрошина признала вину в полном объёме. Во время слушаний её адвокат говорил, что она погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года уплатила налоги на 666 млн рублей.#новости #блогеры