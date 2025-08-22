Суд запретил распространять данные о способах получить платную галочку Meta* Verified в Instagram*

Такие услуги «могут способствовать финансированию экстремистской организации». Выручка от подписок Meta* Verified может быть поделена между Instagram*, «сторонними поставщиками и отдельными авторами», отмечено в решении Кунцевского районного суда Москвы.Жалоба поступила на страницу с фриланс-маркетплейса, где фрилансер предлагал помощь с ежемесячной оплатой Meta* Verified за 12-35 тысяч рублей. Доступ к объявлению могли получить в том числе несовершеннолетние, подчеркнул суд.Источник фото: La RepublicaВ марте 2022 года Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией по иску Генпрокуратуры. В том же месяце в России ограничили доступ к Facebook* и Instagram*. Но WhatsApp* блокировать не стали. Суд объяснял: мессенджер «не распространяет информацию публично», в отличие от соцсетей.В апреле 2025 года Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах, включая Instagram* и Facebook*. Он вступает в силу с 1 сентября этого же года.*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена. #новости