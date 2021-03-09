Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений Статьи редакции
Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.
Депутаты одобрили поправки в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Они вводят штрафы за продажу смартфонов и компьютеров без предустановленных российских программ, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела будет Роспотребнадзор.
Закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV Владимир Путин подписал в конце 2019 года. Он должен был вступить в силу с июля 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 его дважды откладывали — в последний раз до апреля 2021 года.
В ноябре 2020 года правительство утвердило порядок предустановки российского ПО: в список вошли браузеры, поисковики, карты — всего 16 категорий. В начале 2021 года оно определило перечень российских программ.
У малого и микро бизнеса появилось офигенное преимущество. Следующий телефон и смарт тв я уже куплю у частника, который привезёт его из другой страны (+без пошлин)
Закон то они может и примут, только его как обычно никто исполнять не будет.
И заодно залочим всех иностранных граждан? Удачи
Обяжут операторов банить телефоны по IMEI?
Да. Еще в 2019г. операторы делали подготовку для этого.
Вроде его программно поменять можно, по крайней мере на андройде.
Но да – это печаль беда
Уже обосрались с блокировкой интернетов, казино, закладками и левым алкоголем... да даже те кто должен исполнять эти тупые законы уже давно кладут.
И вы думаете можно компетентно администрировать базу с сотней миллионов записей полностью исключив возможность за 500 рублей добавить левый imei в базу... Особенно в наших дырявых реалиях?)))
Конечно. Все зависит от того, как будут стимулировать операторов за такое.
p.s. Кстати, у Муртазина интересная статейка есть о возможном злоупотреблении с номерами...
Частники к микро и малому бизнесу не относятся, их продажи - капля в море. А небольшие юр.лица после серии показательных штрафов в 200к и публикации этой инфы в СМИ ещё подумают насколько игра стоит свеч. Поэтому не факт.
По кол-ву просьбы перевидете на сбер (у нас нет терминала) я могу утвержать обратное
Я не думаю что десяток подобных клиентов большое преимущество
А я вам вангую что с нашими идиотами скоро будет аналог гидры для товарки)
Что за бред у нас в стране творится?
У нас страной руководит человек, живущий в выдуманном им капиталистическом мире конца 70-х годов. Человек, который не пользуется компьютером и мобильным телефоном, который не воспринимает критики и возражений, который личную преданность ценит выше любых профессиональных качеств, который поехал настолько, что уже верит в свою богоизбранность. А потом он набрал себе в окружение людей, которые ему этот придуманный мир подтверждают и придумывают, потому что так проще и выгодней. А потом эти люди набрали в исполнители тех, кто не будет возражать, кто глупее их, кому за деньги можно поручить что угодно. Эти люди сидят в думе, в креслах министров, на всех постах. Они бурно изображают кипучую деятельность, чтобы оправдать своё сидение в кресле, а далее это всё поднимается про лесенке до единственного потребителя. Поэтому мы побеждаем болезни и бедность переписыванием статистики, боремся "за молодёжь" через запрет интернета, снимаем бездарное кино и запрещаем ГМО. Вся система работает исключительно на подтверждение шизофренической картины мира, идущей из одной головы.
* Звуки колонии строгого режима *
Собственно, и это тоже. Когда абсолютно беззубая, совершенно никому не опасная критика воспринимается, как угроза колонией строгого режима, это как бы тоже не способствует экономическому росту в стране.
* Врываюсь в политический срач.
Ахахаха...
Во всеееееем (*многозначительное еее) виноват Путин.
Все это "виноват Путин" эта такая же мантра пропагандистов, как "во всем виноват обама, гос. деп и т.д." Только с другой стороны. На митинги выходит 0,1% (статистическая погрешность) населения, остальным значить норм. И все эти "виноват Путин" просто оправдание.
* Врываюсь в политический срач.
Ахахаха...
Во всеееееем (*многозначительное еее) виноват Путин.
Все это "виноват Путин" эта такая же мантра пропагандистов, как "во всем виноват обама, гос. деп и т.д." Только с другой стороны. На митинги выходит 0,1% (статистическая погрешность) населения, остальным значить норм. И все эти "виноват Путин" просто оправдание.
Отгружайте свои минуса, потому-что глазки режет. Скажите что я кремлебот и в этом комменте тоже виноват Путин, потому что оплачивает кремлеботов.
Конечно жаль простых пользователей, которые купят телефон\ноутбук и не знаю как удалить 100500 млн приложений, которые кушают аккумулятор, такты процессора, сливают данные и т.д. Для продвинутых "юзеров" мало что поменялось. После покупки ноута и так приходилось переустанавливать windows т.к. производитель накидывал туда кучу мусора.
Покупаешь ноут с предустановленной виндой - какой ты нахрен "продвинутый" юзер )))
Скажи ещё что виндувс у тебя с торрента скачанный.
Влюбленный утюг
Ну путайте продвинутых с гиками.
Далеко не всем хочется/нравится/есть время ковыряться в дистрибутивах/перепрошивках, даже если они это умеют.
Я лучше куплю ноут с виндой и потрачу полчаса на удаление мусора через CCleaner, чем куплю без ОС или на божественном линуксе и убью день на курение форумов и сношения со всеми этими пиратками
Вы наверно из прошлого века. Так давно никто не делает. Все себе ставят лицензионный виндовс.
Вставляешь флешку в комп
заходишь на сайт виндовс
делаешь загрузочную.
Перезагружаешь комп.
Хоп, пару нажатий кнопки далее и у тебя девственный виндовс на компе. Ну максимум час на это нужно потратить.
Потом идешь на алик и покупаешь ключик для винды за 300 руб.
и вы великолепны).
Так, как вы описали, тоже никто не делает. Ну, может 1 человек на сотню. Обыватель застрянет на пункте "делаешь загрузочную", если не раньше.
Можете заняться ликбезом населения и массово обучить пользователей этому действию. Поддерживаю Евгения.
90% юзверей действительно не в курсе что такое загрузочная флешка и, что самое главное, не имеют желания/времени/навыков с этим вопросом разбираться. Возможно, у вас проф.деформация.
Я вам скажу, какие мне вопросы задают обычные пользователи прошлого века, от 30 до 50 лет обычно:
1) Можешь взломать контакт и вайбер?
2) Я не знаю, что такое закладки и что такое браузер, просто сделай чтобы у меня был яндекс вот тут (список recent в Opera)
3) У МЕНЯ ВСЁ ПРОПАЛО (куда-то делся значок хрома из быстрого доступа)
Если человек современный и +- знаком с компом, то он знает, что такое сайт и что такое виндовс, но загрузочную флешку не умеют делать даже люди, которые учатся на it специальностях. Плохо это? Наверное, но явно не худшее, за что можно судить людей.
Звучит как рабочая схема. И да, наверное действительно из прошлого. Лет 5 пользуюсь лицензионной виндой, предустановленной в ноут. А до этого регулярно раз в полгода трахался с классической темой "шиндовс сам себя не переустановит"
Влюбленный утюг
Ну блин так и есть. Я по этой причине стараюсь покупать лицензионный софт/игры через Steam, если они стоят вменяемых денег. Даже если есть на торрентах. Поставил в 2 клика и за меня всё пропатчат. А не постоянные сексы с "таблэтками", репаками и пр.
Если вы про Линукс, то я в курсе, что он часто бесплатный и там пираток нет. Зато есть гора другой ебли.
Никаких сексов с пиратками нет. Они давно уже ставятся в один клик. И скачиваются тоже.
Главное, чтобы были инструкции на 4пда, как всё это добро снести к чертям))
Влюбленный утюг
Для андроидоводов всё и так есть и будет. А вот яблочная илита будет ущемлена.
Почему? Предустановка совсем не обязательно ведет к невозможности удаления.
Конкуренция? Неее.
Штрафы? Даааа.
Так это и есть возможность конкуренции для софта, потому что телефоны сейчас продаются с предустановленной продукцией конкурентов. Давно видели новый телефон в продаже без браузера, карт и пр.? Если бы телефон продавался пустым: как звонилка и магазин приложений для скачивания софта, то и такой закон бы не приняли - скачивай что хочешь и всё.
Глобальная слежка. Так только Америка за нами следила теперь и Россия. Мы все под колпаком.
Я хочу выкинуть телефон, чтобы больше не видеть пуши от vc.ru! У меня депрессия, Оруэлл писал, и, закрывая глаза, видел Россию - и не признался, что это она
Странно, когда гугл, самсунг или эппл тебе предустанавливает, почему то никто Оруэлла не впоминает...
Официальный айфон в России - всё?
Уже есть альфа прошивка в которой при загрузке устанавливаются приложения из стора. Привет Россия и Китай.
Обожаю эту практику, когда законы и решения в сфере технологий и IT принимают дремучие деды и бабушки из 80ых, не имеющих ни малейшего понятия об объекте этих решений.
Самое страшное, что шансов их сменить на кого-то моложе нет и на смену придут деды уже из 90ых. И из этого порочного круга реального выхода нет
Например, когда эти дедушки и бабушки заставляли микрософт сделать анинсталлер для интернет-эксплорера, возможность переключения на альтернативные браузеры, почту и пр. и предустановку софта конкурентов...
Оно там уже давно есть. С двух своих последних телефонов я и так сносил приложения сбербанка (российское) и фейцбука с твиттером (не российские).
Лучше бы запилили опцию "Удалить все, кроме ОС", и пусть предустанавливают что хотят.
На вторичку тоже распространяется?
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