Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

Депутаты одобрили поправки в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Они вводят штрафы за продажу смартфонов и компьютеров без предустановленных российских программ, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела будет Роспотребнадзор.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV Владимир Путин подписал в конце 2019 года. Он должен был вступить в силу с июля 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 его дважды откладывали — в последний раз до апреля 2021 года.

В ноябре 2020 года правительство утвердило порядок предустановки российского ПО: в список вошли браузеры, поисковики, карты — всего 16 категорий. В начале 2021 года оно определило перечень российских программ.