Право
Таня Боброва

Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений Статьи редакции

Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

Депутаты одобрили поправки в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Они вводят штрафы за продажу смартфонов и компьютеров без предустановленных российских программ, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела будет Роспотребнадзор.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV Владимир Путин подписал в конце 2019 года. Он должен был вступить в силу с июля 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 его дважды откладывали — в последний раз до апреля 2021 года.

В ноябре 2020 года правительство утвердило порядок предустановки российского ПО: в список вошли браузеры, поисковики, карты — всего 16 категорий. В начале 2021 года оно определило перечень российских программ.

#новость #законороссийскомпо

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Трейдер мамкин

24

У малого и микро бизнеса появилось офигенное преимущество. Следующий телефон и смарт тв я уже куплю у частника, который привезёт его из другой страны (+без пошлин)

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Joy Z

Трейдер
0

Следующий телефон и смарт тв я уже куплю у частника, который привезёт его из другой страны (+без пошлин)

Это если не примут закон о запрете на использование телефонов с серыми IMEI.

Ответить

Трейдер мамкин

Joy
2

Закон то они может и примут, только его как обычно никто исполнять не будет.

Ответить

Joy Z

Трейдер
1

Совсем не факт. Это же будет работать на уровне сотовых операторов. А у них такое легко реализуется. Да и штрафовать операторов за неисполнение очень легко будет.

Ответить

Трейдер мамкин

Joy
2

И заодно залочим всех иностранных граждан? Удачи

Ответить

Joy Z

Трейдер
1

Мы в этом не первопроходцы и это все решаемо. В других странах такое же работает..

Ответить

Printsessa Derevyashka

Joy
0

Обяжут операторов банить телефоны по IMEI?

Ответить

Joy Z

Printse…
0

Да. Еще в  2019г. операторы делали подготовку для этого.

Операторы связи начали подготовку к введению…
Испытания предполагается проводить дифференцировано для каждого из операторов связи, сообщили в…
tass.ru
Ответить

Printsessa

Joy
0

Вроде его программно поменять можно, по крайней мере на андройде.
Но да – это печаль беда

Ответить

Трейдер мамкин

Printse…
2

Уже обосрались с блокировкой интернетов, казино, закладками и левым алкоголем... да даже те кто должен исполнять эти тупые законы уже давно кладут.

Ответить

Joy Z

Printse…
0

А что это вам даст?
Два устройства с одним IMEI в сети работать не смогут. А генерировать серые номера не будет смысла.

Ответить

Joy Z

Joy
0
Идентификация смартфонов по IMEI помешает…
Три мобильных оператора "большой четверки" - "Билайн", "МегаФон" и Tele2 - вместе с Россвязью…
rg.ru
Ответить

Трейдер мамкин

Joy
0

И вы думаете можно компетентно администрировать базу с сотней миллионов записей полностью исключив возможность за 500 рублей добавить левый imei в базу... Особенно в наших дырявых реалиях?)))

Ответить

Joy Z

Трейдер
0

Конечно. Все зависит от того, как будут стимулировать операторов за такое.

p.s. Кстати, у Муртазина интересная статейка есть о возможном злоупотреблении с номерами...

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Трейдер

Joy
0

Простите, но у вас рабское мышление, то что называет себя государством может только устраивать показательные "казни" и публиковать кликбейтные заголовки, на местах как обычно всем будет похуй.

Ответить

Joy Z

Трейдер
0

Простите, но у вас рабское мышление

С чего это вдруг?
И какое отношение мое мышление имеет к политике государства?
А вот ваше мышление точно далеко от реальности и если вашему мышлению следовать, то все забьют на обязательную предустановку ПО и все будет, как и сейчас..

Ответить

Ренат Зайдуллин

Трейдер
0

Частники к микро и малому бизнесу не относятся, их продажи - капля в море. А небольшие юр.лица после серии показательных штрафов в 200к и публикации этой инфы в СМИ ещё подумают насколько игра стоит свеч. Поэтому не факт.

Ответить

Трейдер мамкин

Ренат
0

По кол-ву просьбы перевидете на сбер (у нас нет терминала) я могу утвержать обратное

Ответить

ManAtArms

Трейдер
1

может дело в том, что вы такие магазины выбираете?

Ответить

Трейдер мамкин

ManAtAr…
0

Просто объясните, зачем мне как покупателю платить больше какой то крупной сети? 

Ответить

ManAtArms

Трейдер
0

Незачем, но в ветке другой вопрос обсуждался.

Ответить

Dmitri Atname

Трейдер
0

Да. Продолжу так делать и дальше)

Ответить

Александр Королёв

Трейдер
0

Я не думаю что десяток подобных клиентов большое преимущество

Ответить

Трейдер мамкин

Александр
0

А я вам вангую что с нашими идиотами скоро будет аналог гидры для товарки)

Ответить

KINCH

11

Что за бред у нас в стране творится?

Ответить

Павел Евграфович

KINCH
26

У нас страной руководит человек, живущий в выдуманном им капиталистическом мире конца 70-х годов. Человек, который не пользуется компьютером и мобильным телефоном, который не воспринимает критики и возражений, который личную преданность ценит выше любых профессиональных качеств, который поехал настолько, что уже верит в свою богоизбранность. А потом он набрал себе в окружение людей, которые ему этот придуманный мир подтверждают и придумывают, потому что так проще и выгодней. А потом эти люди набрали в исполнители тех, кто не будет возражать, кто глупее их, кому за деньги можно поручить что угодно. Эти люди сидят в думе, в креслах министров, на всех постах. Они бурно изображают кипучую деятельность, чтобы оправдать своё сидение в кресле, а далее это всё поднимается про лесенке до единственного потребителя. Поэтому мы побеждаем болезни и бедность переписыванием статистики, боремся "за молодёжь" через запрет интернета, снимаем бездарное кино и запрещаем ГМО. Вся система работает исключительно на подтверждение шизофренической картины мира, идущей из одной головы. 

Ответить

Евгений Кузовкин

Павел
1

* Звуки колонии строгого режима *

Ответить

Павел Евграфович

Евгений
7

Собственно, и это тоже. Когда абсолютно беззубая, совершенно никому не опасная критика воспринимается, как угроза колонией строгого режима, это как бы тоже не способствует экономическому росту в стране. 

Ответить

Евгений Кузовкин

Павел
1

Слабые и жадные до власти люди боятся любой критики :)

Ответить

Christofor

Павел
1

аж слезу пустил

Ответить

Станислав Назаров

Павел
–6

* Врываюсь в политический срач.

Ахахаха...
Во всеееееем (*многозначительное еее) виноват Путин. 

Все это "виноват Путин" эта такая же мантра пропагандистов, как "во всем виноват обама, гос. деп и т.д." Только с другой стороны. На митинги выходит 0,1% (статистическая погрешность) населения, остальным значить норм. И все эти "виноват Путин" просто оправдание. 

Ответить

Станислав

Станисл…
–4

* Врываюсь в политический срач.

Ахахаха...
Во всеееееем (*многозначительное еее) виноват Путин. 

Все это "виноват Путин" эта такая же мантра пропагандистов, как "во всем виноват обама, гос. деп и т.д." Только с другой стороны. На митинги выходит 0,1% (статистическая погрешность) населения, остальным значить норм. И все эти "виноват Путин" просто оправдание. 

Отгружайте свои минуса, потому-что глазки режет. Скажите что я кремлебот и в этом комменте тоже виноват Путин, потому что оплачивает кремлеботов. 

Ответить

MediaNews

KINCH
2

Омерзительный бред творится у нас в стране

Ответить

Just 1CE

KINCH
0

А что вас удивляет,ребята?)

Ответить

evilnw

4

Конечно жаль простых пользователей, которые купят телефон\ноутбук и не знаю как удалить 100500 млн приложений, которые кушают аккумулятор, такты процессора, сливают данные и т.д. Для продвинутых "юзеров" мало что поменялось. После покупки ноута и так приходилось переустанавливать windows т.к. производитель накидывал туда кучу мусора.

Ответить

Станислав Назаров

evilnw
0

Покупаешь ноут с предустановленной виндой - какой ты нахрен "продвинутый" юзер ))) 
Скажи ещё что виндувс у тебя с торрента скачанный.

Ответить

Влюбленный утюг

Станислав
4

Ну путайте продвинутых с гиками.
Далеко не всем хочется/нравится/есть время ковыряться в дистрибутивах/перепрошивках, даже если они это умеют.

Я лучше куплю ноут с виндой и потрачу полчаса на удаление мусора через CCleaner, чем куплю без ОС или на божественном линуксе и убью день на курение форумов и сношения со всеми этими пиратками

Ответить

Станислав

Влюблен…
1

Вы наверно из прошлого века. Так давно никто не делает. Все себе ставят лицензионный виндовс. 
Вставляешь флешку в комп
заходишь на сайт виндовс
делаешь загрузочную.
Перезагружаешь комп.
Хоп, пару нажатий кнопки далее и у тебя девственный виндовс на компе.  Ну максимум час на это нужно потратить. 
Потом идешь на алик и покупаешь ключик для винды за 300 руб. 
и вы великолепны). 

Ответить

Евгений Кузовкин

Станисл…
1

Так, как вы описали, тоже никто не делает. Ну, может 1 человек на сотню. Обыватель застрянет на пункте "делаешь загрузочную", если не раньше.

Ответить

Станислав

Евгений
0

воткнуть флешку в комп и скачать програмку с ОФИЦАЛЬНОГО САЙТА виндовс. Да очень сложно. Вы правы, предустановленное ПО погубит россиян. 

Ответить

Влюбленный утюг

Станисл…
1

Можете заняться ликбезом населения и массово обучить пользователей этому действию. Поддерживаю Евгения.
90% юзверей действительно не в курсе что такое загрузочная флешка и, что самое главное, не имеют желания/времени/навыков с этим вопросом разбираться. Возможно, у вас проф.деформация.

Ответить

Евгений Кузовкин

Станисл…
0

Я вам скажу, какие мне вопросы задают обычные пользователи прошлого века, от 30 до 50 лет обычно:
1) Можешь взломать контакт и вайбер?
2) Я не знаю, что такое закладки и что такое браузер, просто сделай чтобы у меня был яндекс вот тут (список recent в Opera)
3) У МЕНЯ ВСЁ ПРОПАЛО (куда-то делся значок хрома из быстрого доступа)

Если человек современный и +- знаком с компом, то он знает, что такое сайт и что такое виндовс, но загрузочную флешку не умеют делать даже люди, которые учатся на it специальностях. Плохо это? Наверное, но явно не худшее, за что можно судить людей.

Ответить

Igor

Евгений
0

 но загрузочную флешку не умеют делать даже люди, которые учатся на it специальностях

Значит они со специальностью ошиблись. Мой субъективный опыт это подтверждает — большинство выпускников it не идет в it, потому что даже такие вещи для них сложны.

Ответить

Влюбленный утюг

Станисл…
0

Звучит как рабочая схема. И да, наверное действительно из прошлого. Лет 5 пользуюсь лицензионной виндой, предустановленной в ноут. А до этого регулярно раз в полгода трахался с классической темой "шиндовс сам себя не переустановит"

Ответить

Gavroche

Влюблен…
0

Сношения со всеми этими пиратками. Лайк, однозначно)

Ответить

Влюбленный утюг

Gavroche
2

Ну блин так и есть. Я по этой причине стараюсь покупать лицензионный софт/игры через Steam, если они стоят вменяемых денег. Даже если есть на торрентах. Поставил в 2 клика и за меня всё пропатчат. А не постоянные сексы с "таблэтками", репаками и пр.

Если вы про Линукс, то я в курсе, что он часто бесплатный и там пираток нет. Зато есть гора другой ебли.

Ответить

Gavroche

Влюблен…
1

Пиратки бывают разные)

Ответить

Михаил Набоков

Влюблен…
0

Никаких сексов с пиратками нет. Они давно уже ставятся в один клик. И скачиваются тоже.

Ответить

Михаил Набоков

Михаил
0

От пользователя требуется лишь не быть совсем дебилом.

Ответить

Maxim Medvedev

3

Главное, чтобы были инструкции на 4пда, как всё это добро снести к чертям))

Ответить

Влюбленный утюг

Maxim
0

Для андроидоводов всё и так есть и будет. А вот яблочная илита будет ущемлена.

Ответить

Max B

Влюбленный
0

Почему? Предустановка совсем не обязательно ведет к невозможности удаления.

Ответить

Влюбленный утюг

Max
0

Будем надеяться.
Но я имел в виду аспект инструкций на 4PDA

Ответить

Max B

Влюблен…
0

В этом аспекте - да )

Ответить

Константин Полухтин

2

Конкуренция? Неее.
Штрафы? Даааа.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Константин
3

Так это и есть возможность конкуренции для софта, потому что телефоны сейчас продаются с предустановленной продукцией конкурентов. Давно видели новый телефон в продаже без браузера, карт и пр.?  Если бы телефон продавался пустым: как звонилка и магазин приложений для скачивания софта, то и такой закон бы не приняли - скачивай что хочешь и всё.

Ответить

Татьяна

–1

Глобальная слежка. Так только Америка за нами следила теперь и Россия. Мы все под колпаком.

Ответить

Анна Григорьева

0

Я хочу выкинуть телефон, чтобы больше не видеть пуши от vc.ru! У меня депрессия, Оруэлл писал, и, закрывая глаза, видел Россию - и не признался, что это она

Ответить

Алексей Любимов

Анна
1

Странно, когда гугл, самсунг или эппл тебе предустанавливает, почему то никто Оруэлла не впоминает...

Ответить

Оригинальный Валера

0

Штрафы, действительно, серьёзные

Ответить

Виктор Ривин

0

Официальный айфон в России - всё?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Виктор
0

Уже есть альфа прошивка в которой при загрузке устанавливаются приложения из стора. Привет Россия и Китай.

Ответить

Кирилл Баскус

0

Штрафы, штрафы, штрафы

Ответить

Влюбленный утюг

0

Обожаю эту практику, когда законы и решения в сфере технологий и IT принимают дремучие деды и бабушки из 80ых, не имеющих ни малейшего понятия об объекте этих решений.
Самое страшное, что шансов их сменить на кого-то моложе нет и на смену придут деды уже из 90ых. И из этого порочного круга реального выхода нет

Ответить

Алексей Любимов

Влюбленный
0

Например, когда эти дедушки и бабушки заставляли микрософт сделать анинсталлер для интернет-эксплорера,  возможность переключения на альтернативные браузеры, почту и пр. и предустановку софта конкурентов...

Ответить

MediaNews

0

Аххаха позорники паршивые!

Ответить

Max B

0

Оно там уже давно есть. С двух своих последних телефонов я и так сносил приложения сбербанка (российское) и фейцбука с твиттером (не российские).
Лучше бы запилили опцию "Удалить все, кроме ОС", и пусть предустанавливают что хотят.

Ответить

Denis Granovsky

0

А какое у нас есть ПО, приложение VK?:)))

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Maria Marshakova

0

На вторичку тоже распространяется?

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Joy Z

Maria
0

Только на новые.

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