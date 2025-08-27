РКН уведомил хостинг Flickr о необходимости удалить противоправные материалы — Discord после такого напоминания заблокировали через неделю

Регулятор направляет уведомления Flickr с 17 февраля 2025 года.На основании решений судов и уполномоченных органов в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора внесено восемь страниц flickr.com.Материалы нарушают законы о «вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, распространении экстремистских материалов и детской порнографии, пропаганде суицида». Но их не удаляют несмотря на «регулярные» обращения.Фото- и видеохостинг Flickr основан в 2004 году. Спустя год его выкупила Yahoo за $35 млн, а в 2018 году продали независимой площадке для публикации и хранения фотографий SmugMug.Ограничений против сервиса пока не вводили.#новости