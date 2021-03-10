Госдума поддержала законопроект ЦБ об ограничении продаж финансовых продуктов инвесторам без опыта Статьи редакции
Финансовые организации выкупят продукты обратно, если продавали их без достаточного информирования.
- Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет страховщиков, кредитные, микрофинансовые организации и других участников рынка предоставлять достоверную информацию об условиях, последствия и возможных рисках при заключении договоров с физическими лицами.
- В частности, финансовые организации будут обязаны выкупать назад продукты, навязанные обманным путем — например, когда одну услугу предлагают под видом другой, говорится в документе.
Какую информацию будут предоставлять организации и в каком объёме, решит ЦБ. При возможных нарушениях регулятор сможет ограничивать договоры.
- 11 января ЦБ представил законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору до начала тестов на знание рисков. По мнению регулятора, продажа сложных инструментов может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.
- В ответ финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ и предложили ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября 2021 года — для остальных финансовых инструментов. Регулятор доработал законопроект с предложениями участников рынка.
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7 комментариев
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8
Только начали распространяться частные инвесторы, уже госдума влезла
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0
Ты про бабушек, которым впаривают всякую хрень в банковских отделениях?
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3
Я то думаю, че мой сосед алкаш орет по вечерам? Оказывается рынок падает.
Я то думал он на 1хбет или мелбет играет. На нет, все намного хуже:(((
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3
Ничто в обмен на свободу
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