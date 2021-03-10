Право
Евгения Евсеева

Госдума поддержала законопроект ЦБ об ограничении продаж финансовых продуктов инвесторам без опыта Статьи редакции

Финансовые организации выкупят продукты обратно, если продавали их без достаточного информирования.

  • Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет страховщиков, кредитные, микрофинансовые организации и других участников рынка предоставлять достоверную информацию об условиях, последствия и возможных рисках при заключении договоров с физическими лицами.
  • В частности, финансовые организации будут обязаны выкупать назад продукты, навязанные обманным путем — например, когда одну услугу предлагают под видом другой, говорится в документе.

  • Какую информацию будут предоставлять организации и в каком объёме, решит ЦБ. При возможных нарушениях регулятор сможет ограничивать договоры.

  • 11 января ЦБ представил законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору до начала тестов на знание рисков. По мнению регулятора, продажа сложных инструментов может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.
  • В ответ финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ и предложили ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября 2021 года — для остальных финансовых инструментов. Регулятор доработал законопроект с предложениями участников рынка.

#новость #госдума #цб #инвестиции

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7 7 комментариев
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7 комментариев
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fan1 vs

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Только начали распространяться частные инвесторы, уже госдума влезла

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Danila Romanov

fan1
0

Ты про бабушек, которым впаривают всякую хрень в банковских отделениях?

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Макс Алемасов

3

Я то думаю, че мой сосед алкаш орет по вечерам? Оказывается рынок падает.
Я то думал он на 1хбет или мелбет играет. На нет, все намного хуже:(((

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Кремлевский каякер

0

Безопасность в обмен на свободу. Так себе сделка.

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White Apfel

Кремлевский
3

Ничто в обмен на свободу

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Кремлевский каякер

White
0

Согласен. Так точнее.

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Berkan Çayoğlu

0

Теперь все встало на свои места

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