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Google заплатила штраф в 3 млн рублей за выдачу ссылок на запрещённые сайты Статьи редакции

В Роскомнадзоре не уточнили, о каких именно сайтах идёт речь.

В ведомстве отметили, что это уже третий штраф, наложенный на компанию за подобное нарушение. В 2019 году Google оштрафовали на 700 тысяч рублей, весной 2020 года — на 1,5 млн рублей.

Роскомнадзор указал, что при повторном мониторинге в поисковой выдаче оставалось около 30% ссылок на запрещённый в России контент. Это стало основанием привлечения компании к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ.

Решение о штрафе вынесли в декабре 2020 года. Поисковик обязан фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром Роскомнадзора. В ведомстве заявляли в ноябре, что Google не удаляет около 30% «опасного» контента.

Принятый в 2017 году закон обязывает поисковые системы подключиться к реестру запрещённых сайтов и удалять из выдачи ссылки на них. В 2019 году за отказ от подключения к реестру Google заплатил штраф в 500 тысяч рублей.

#новость #google

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9 комментариев
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Илья Быков

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Ютуб канал Навального что ли)

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Сеня Жукавин

5

А что за сайты. Теперь блин интересно стало! :)

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LolKekNet

Сеня
1

Эффект Стрейзанд в действии)

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Green Base

4

Странно, что не яндекс. У них чё только нет в выдаче

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Steve Evets

Green
2

Ничего странного. Всё меньше людей там что-либо ищут...

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Илифт Градпульевич

2

Стоимость цензуры растет. Инфляция. 

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Максимальный парфюмер

1

""Google не удаляет около 30% «опасного» контента." Опасного кому?

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Юрий Павшуков

Максимальный
0

Опасного Гуглу. Штрафами)

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Philip Poteryahin

0

Главное что бы не замедляли, а то к чертям скоро и мобильную связь сломают

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