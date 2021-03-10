В Роскомнадзоре не уточнили, о каких именно сайтах идёт речь.

В ведомстве отметили, что это уже третий штраф, наложенный на компанию за подобное нарушение. В 2019 году Google оштрафовали на 700 тысяч рублей, весной 2020 года — на 1,5 млн рублей.

Роскомнадзор указал, что при повторном мониторинге в поисковой выдаче оставалось около 30% ссылок на запрещённый в России контент. Это стало основанием привлечения компании к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ.

Решение о штрафе вынесли в декабре 2020 года. Поисковик обязан фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром Роскомнадзора. В ведомстве заявляли в ноябре, что Google не удаляет около 30% «опасного» контента.

Принятый в 2017 году закон обязывает поисковые системы подключиться к реестру запрещённых сайтов и удалять из выдачи ссылки на них. В 2019 году за отказ от подключения к реестру Google заплатил штраф в 500 тысяч рублей.