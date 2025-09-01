Суд отменил домашний арест основателю edtech-компании iSpring Юрию Ускову

Его задержали в феврале 2025 года по делу о мошенничестве.Об отмене постановления суда первой инстанции сообщила пресс-служба судов Марий Эл. Меру пресечения изменили на запрет определённых действий.Источник фото: «Объединённая пресс-служба судов Республики Марий Эл»Ускова задержали в феврале 2025 года после обысков в офисе iSpring и у него дома, писал Forbes. По данным издания, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство ИТ-деревни. По версии следствия, покупку совершили по заниженной цене.Источники «Ъ» говорили, что в уголовном деле речь об операциях с земельными участками, которые провели с мая 2013 года по май 2023 года. Структуры Ускова якобы сначала брали землю в аренду, а затем «путём различных манипуляций переоформляли в собственность».В том же феврале суд избрал для Ускова запрет определённых действий, однако 22 августа отправил его под домашний арест. Предприниматель не смог вовремя явиться на следственные действия, так как ездил к сыну.Евгения ЕвсееваПраво11 февр«Ничто так не подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей»: за что задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова и кто за него заступился Выжимка материала «Бизнес Online».#новости