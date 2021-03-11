Против них самих рассматривают дело о покушении на убийство.

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Адвокаты совладельцев Merlion, обвиняемых в покушении на убийство бывшего топ-менеджера компании, утверждают, что уголовное преследование их подзащитных было начато для захвата компании. Об этом говорится в заявлении защитников бизнесменов (есть у vc.ru).

Кроме статьи о покушении на рейдерский захват, защита просит возбудить против «Симоненко и группы лиц» дела по статьям о клевете и заведомо ложных доносах и показаниях.

По их мнению, Вячеслав Симоненко «инсценировал попытку поджога гостевого дома на его дачном участке, чтобы создать искусственные доказательства для обвинения Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина в покушении на его убийство».

Симоненко назвал запрос об уголовном деле «попыткой перевернуть конкретную уголовную историю в какую-то экономическую и помочь предполагаемым заказчикам покушения уйти от ответственности», пишет Forbes.

«Я ничего не захватывал и не клеветал. Пусть разбирается, надеюсь, объективное следствие», — сообщил Симоненко на запрос издания.