Совладельцы Merlion попросили возбудить дело о покушении на рейдерский захват против бывшего топ-менеджера компании Статьи редакции
Против них самих рассматривают дело о покушении на убийство.
Адвокаты совладельцев Merlion, обвиняемых в покушении на убийство бывшего топ-менеджера компании, утверждают, что уголовное преследование их подзащитных было начато для захвата компании. Об этом говорится в заявлении защитников бизнесменов (есть у vc.ru).
Кроме статьи о покушении на рейдерский захват, защита просит возбудить против «Симоненко и группы лиц» дела по статьям о клевете и заведомо ложных доносах и показаниях.
По их мнению, Вячеслав Симоненко «инсценировал попытку поджога гостевого дома на его дачном участке, чтобы создать искусственные доказательства для обвинения Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина в покушении на его убийство».
Симоненко назвал запрос об уголовном деле «попыткой перевернуть конкретную уголовную историю в какую-то экономическую и помочь предполагаемым заказчикам покушения уйти от ответственности», пишет Forbes.
«Я ничего не захватывал и не клеветал. Пусть разбирается, надеюсь, объективное следствие», — сообщил Симоненко на запрос издания.
- Совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по делу об организации убийства в октябре 2020 года. Кроме них арестовали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина — он член совета директоров банка «Реалист», который через ООО «Бюрократ» принадлежит Абрамову, Мангутову и Карчеву.
- В январе Симоненко рассказал «Коммерсанту», что поводом для нападения стал конфликт с совладельцами Merlion. Симоненко добивался выплаты $4,5 млн, а акционеры не хотели платить, заподозрив бывшего топ-менеджера в хищениях.
- В феврале суд отпустил из СИЗО и перевёл под домашний арест одного из совладельцев Merlion, Олега Карчева. Остальные обвиняемые находятся под стражей по решению суда от 10 марта. Обвиняемые отрицают свою причастность к нападениям, но подтверждают, что конфликт с бывшим топ-менеджером связан с выплатой денег за уход из компании.
За такие бабки они друг друга съедят в сыром виде, самая опасная контора была в 2000.
самая опасная контора была в 2000.
Опасный код писали?
Вот всегда настораживает фраза: "пусть следствие разбирается". А нам? Нам тоже ведь надо разобраться!)
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